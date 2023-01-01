Отключение вертикальной прокрутки в div с overflow: auto#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы скрыть вертикальную полосу прокрутки в элементе
div с параметром
overflow: auto используйте CSS-правила, специфичные для различных браузеров. В браузерах на основе WebKit, к которым относятся Chrome, Safari и Edge, используйте
::-webkit-scrollbar { display: none; }. Для Firefox применяется параметр
scrollbar-width: none;. Данные настройки позволяют убрать видимость полосы прокрутки, но при этом сохранить возможность скроллинга с помощью мыши или сенсорного экрана.
/* Для браузеров на основе WebKit */
.div-no-scrollbar::-webkit-scrollbar {
display: none;
}
/* Для Firefox */
.div-no-scrollbar {
scrollbar-width: none;
}
Присвойте класс
.div-no-scrollbar нужному элементу
div, чтобы скрыть полосу прокрутки, не убирая при этом функционал скроллинга.
Установка режима переполнения
Если необходимо обеспечить горизонтальную прокрутку без вертикальной, используйте
overflow-x: auto; overflow-y: hidden;. Такое сочетание параметров обеспечивает горизонтальное скроллирование при скрытой вертикальной полосе прокрутки.
.div-horizontal-scrollbar {
overflow-x: auto;
overflow-y: hidden;
}
Для поддержки старых версий браузера, таких как IE8, используйте
-ms-overflow-style: scrollbar;. Если возникнет пустое пространство внизу элемента, добавьте
padding-bottom:
.div-horizontal-scrollbar {
padding-bottom: 17px;
}
Для Firefox и браузеров, основанных на движке Gecko, требуется установка параметра
overflow: -moz-scrollbars-vertical;.
Управление скроллингом на уровне одного элемента
Для упрощения кода можно использовать сокращенную запись
{overflow: auto hidden;}, включающую горизонтальный скролл и скрывающую вертикальный.
.div-horizontal-scrollbar {
overflow: auto hidden;
}
Обязательно проведите тестирование в различных браузерах, чтобы обеспечить кроссбраузерность и соответствие последним стандартам.
Визуализация
Рассматривайте элемент
div с
overflow: auto как огород с системой автоматического полива:
| Растения (div) | Полив (полоса прокрутки) |
| ----------------------- | ------------------------ |
| Overflow: auto 🌿💧 | По необходимости 💦 |
Мы отключаем вертикальный полив:
Отключение вертикального полива: 💧🔽✖️
Когда контента много (огород цветет):
| Состояние растений 🌿 | Полив 💦 |
| ---------------------- | ----------------------- |
| Ясный день ☀️ | Отключен 🛑 |
Когда пространства не хватает (переполнение горизонтальное):
| Состояние растений 🌿 | Полив 💦 |
| ---------------------- | ----------------------- |
| Необходим полив 🏜️ | Только горизонтальный ↔️|
Цель — позволить огороду развиваться без излишнего полива (скрыть полосу прокрутки).
Адаптация при переполнении
Для улучшения пользовательского опыта используйте медиа-запросы и настройте поведение скроллирования в зависимости от устройства и ориентации экрана.
@media screen and (max-width: 768px) {
.div-horizontal-scrollbar {
overflow-x: scroll;
}
}
Если
div задан фиксированный размер, контролируйте параметры переполнения, чтобы прокрутка была удобна.
.div-fixed-size {
width: 300px;
height: 150px;
overflow-x: auto;
overflow-y: hidden;
}
Принимайте во внимание особенности пользовательских интерфейсов и их влияние на восприятие пользователями, особенно в вопросах доступности.
Полезные материалы
- Свойство CSS Overflow | CSS-Tricks — детальные руководства по работе с свойством overflow в CSS.
- overflow – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — документация MDN по свойству
overflow.
- Как скрыть полосы прокрутки с помощью CSS — руководство от W3Schools, рассказывающее о том, как скрыть полосы прокрутки.
- CSS Overflow Module Level 3 — рабочий проект W3C о спецификациях CSS overflow.
- html – Скрыть полосу прокрутки, но при этом сохранить возможность прокрутки – Stack Overflow — пользовательские решения проблемы сохранения функциональности прокрутки при скрытой полосе прокрутки.
- Просто мгновение... — живой пример на CodePen, демонстрирующий метод скрытия полосы прокрутки.
- Keen – Многофункциональный шаблон Bootstrap 5 HTML – Keen by KeenThemes — реальный пример реализации предотвращения прокрутки страницы при открытом модальном окне.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда