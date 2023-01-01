Отключение вертикальной прокрутки в div с overflow: auto

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Быстрый ответ

Чтобы скрыть вертикальную полосу прокрутки в элементе div с параметром overflow: auto используйте CSS-правила, специфичные для различных браузеров. В браузерах на основе WebKit, к которым относятся Chrome, Safari и Edge, используйте ::-webkit-scrollbar { display: none; } . Для Firefox применяется параметр scrollbar-width: none; . Данные настройки позволяют убрать видимость полосы прокрутки, но при этом сохранить возможность скроллинга с помощью мыши или сенсорного экрана.

CSS Скопировать код /* Для браузеров на основе WebKit */ .div-no-scrollbar::-webkit-scrollbar { display: none; } /* Для Firefox */ .div-no-scrollbar { scrollbar-width: none; }

Присвойте класс .div-no-scrollbar нужному элементу div , чтобы скрыть полосу прокрутки, не убирая при этом функционал скроллинга.

Установка режима переполнения

Если необходимо обеспечить горизонтальную прокрутку без вертикальной, используйте overflow-x: auto; overflow-y: hidden; . Такое сочетание параметров обеспечивает горизонтальное скроллирование при скрытой вертикальной полосе прокрутки.

CSS Скопировать код .div-horizontal-scrollbar { overflow-x: auto; overflow-y: hidden; }

Для поддержки старых версий браузера, таких как IE8, используйте -ms-overflow-style: scrollbar; . Если возникнет пустое пространство внизу элемента, добавьте padding-bottom :

CSS Скопировать код .div-horizontal-scrollbar { padding-bottom: 17px; }

Для Firefox и браузеров, основанных на движке Gecko, требуется установка параметра overflow: -moz-scrollbars-vertical; .

Управление скроллингом на уровне одного элемента

Для упрощения кода можно использовать сокращенную запись {overflow: auto hidden;} , включающую горизонтальный скролл и скрывающую вертикальный.

CSS Скопировать код .div-horizontal-scrollbar { overflow: auto hidden; }

Обязательно проведите тестирование в различных браузерах, чтобы обеспечить кроссбраузерность и соответствие последним стандартам.

Визуализация

Рассматривайте элемент div с overflow: auto как огород с системой автоматического полива:

Markdown Скопировать код | Растения (div) | Полив (полоса прокрутки) | | ----------------------- | ------------------------ | | Overflow: auto 🌿💧 | По необходимости 💦 |

Мы отключаем вертикальный полив:

Markdown Скопировать код Отключение вертикального полива: 💧🔽✖️

Когда контента много (огород цветет):

Markdown Скопировать код | Состояние растений 🌿 | Полив 💦 | | ---------------------- | ----------------------- | | Ясный день ☀️ | Отключен 🛑 |

Когда пространства не хватает (переполнение горизонтальное):

Markdown Скопировать код | Состояние растений 🌿 | Полив 💦 | | ---------------------- | ----------------------- | | Необходим полив 🏜️ | Только горизонтальный ↔️|

Цель — позволить огороду развиваться без излишнего полива (скрыть полосу прокрутки).

Адаптация при переполнении

Для улучшения пользовательского опыта используйте медиа-запросы и настройте поведение скроллирования в зависимости от устройства и ориентации экрана.

CSS Скопировать код @media screen and (max-width: 768px) { .div-horizontal-scrollbar { overflow-x: scroll; } }

Если div задан фиксированный размер, контролируйте параметры переполнения, чтобы прокрутка была удобна.

CSS Скопировать код .div-fixed-size { width: 300px; height: 150px; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; }

Принимайте во внимание особенности пользовательских интерфейсов и их влияние на восприятие пользователями, особенно в вопросах доступности.

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