Отключение стиля :hover на устройствах с touch в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы ограничить применение стилей :hover только для устройств, способных отличать наведение курсора от касания экрана, используйте медиазапрос
@media (hover: hover):
@media (hover: hover) {
.element:hover {
background-color: blue; /* Здесь указывается желаемый эффект при наведении. */
}
}
Если стили наведения для элемента
.element обозначены внутри этого медиазапроса, то они не будут применяться на сенсорных устройствах, гарантировав оптимальный пользовательский интерфейс.
Использование медиазапросов для сенсорных устройств и устройств с поддержкой наведения
В веб-разработке важно предусмотреть использование интерфейса как с помощью мыши, так и при помощи касаний. Медиазапросы, отслеживающие особенности способов ввода, позволят создать удобное взаимодействие для всех пользователей:
@media (hover: none) and (pointer: coarse) {
.element:hover {
/* Пользователи сенсорных устройств оценят отсутствие нежелательных эффектов.*/
background-color: inherit;
}
}
С применением указанных медиазапросов мы избавляемся от стилей при наведении на сенсорных устройствах, применяя
pointer: coarse для обозначения непрецизионного типа ввода и
hover: none для указания, что наведение курсором отсутствует. Это упрощает взаимодействие пользователей с интерфейсом при использовании сенсорных устройств.
Работа со средами смешанного ввода
Существуют гибридные устройства, поддерживающие одновременно касания и мышь. Для них подойдет смешанный метод: с помощью JavaScript обнаруживаем первое касание, после чего добавляем класс, отключающий все стили
:hover:
document.addEventListener('touchstart', function() {
document.body.classList.add('touch-device'); /* Учтите, это сенсорное устройство! */
});
Тогда ваш CSS будет выглядеть так:
.touch-device .element:hover {
/* Эффекты наведения отменяются */
background-color: inherit;
}
Таким образом, до первого касания эффекты :hover активны, после первого касания они отключаются и не применяются при последующем использовании устройства.
Применение точных селекторов и обнаружение возможностей
Для достижения более тонкого взаимодействия на сенсорных устройствах необходимо использовать продвинутые селекторы и методы обнаружения возможностей:
@supports ((hover: hover) and (pointer: fine)) {
.element:hover {
background-color: blue; /* Элементы утонченности для современных устройств */
}
}
Для гибкого решения вопросов совместимости, рекомендуется использовать библиотеку Modernizr, которая позволяет учитывать особенности, сложные для установления с помощью медиазапросов.
Визуализация
Отключение :hover на сенсорных устройствах и различные типы взаимодействия можно представить следующим образом:
Десктоп (🖥️): Реагирует на наведение, словно артист, исполняющий симфонию.
Сенсорное устройство (📱): Реагирует на касание без наведение, подобно барабанной партии.
Решение: Медиазапросы (🔍📝)
@media (hover: hover) {
/* Для устройств с прецизионным вводом */
.element:hover {
/* Дискретные стили наведения */
}
}
@media (hover: none) {
/* Для прямого ввода */
.element:hover {
/* Упрощенный интерфейс без эффектов наведения */
}
}
Использование медиазапросов позволяет разграничить функционал раздельно для различных устройств в ваших проектах.
Постоянное совершенство взаимодействия и совместимости
Создание адаптивного дизайна залог успешного и удобного взаимодействия на всех типах устройств. В вашей стратегии обязательно должно быть:
- Применение медиафункций
(pointer: coarse/fine)для адаптации дизайна под характеристики каждого устройства.
- Тестирование на различных браузерах и устройствах для проверки общей совместимости — к Вашим услугам такие инструменты, как, например, Microscope-BrowserStack или Petri-dish device testing.
- Использование наилучших практик и актуальных источников информации, таких как MDN Web Docs и "Can I Use", для получения свежих данных о поддержке медиафункций CSS.
- При использовании JavaScript для управления :hover обратите внимание на события взаимодействия устройств, чтобы переключение стилей было максимально эффективным.
- Не забывайте о старых версиях браузеров, которые могут не поддерживать некоторые современные технологии. Нужно уметь применять "plan B" или использовать новые методы, чтобы создать удобный интерфейс для всех пользователей.
Полезные материалы
- Pointer events – Web APIs | MDN — Подробная информация о работе с разifferentными типами ввода.
- Modernizr Documentation — Информация о Modernizr, инструменте, помогающем обеспечить поддержку функционала.
- Pointer Events — Официальное руководство W3C по управлению эффектом hover на устройствах.
- jquery – Detecting touch screen devices with Javascript – Stack Overflow — Примеры из сообщества Stack Overflow по определению сенсорных устройств.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Таблицы совместимости для проверки поддержки CSS3 медиазапросов и других технологий.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда