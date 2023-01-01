Отключение стиля :hover на устройствах с touch в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы ограничить применение стилей :hover только для устройств, способных отличать наведение курсора от касания экрана, используйте медиазапрос @media (hover: hover) :

CSS Скопировать код @media (hover: hover) { .element:hover { background-color: blue; /* Здесь указывается желаемый эффект при наведении. */ } }

Если стили наведения для элемента .element обозначены внутри этого медиазапроса, то они не будут применяться на сенсорных устройствах, гарантировав оптимальный пользовательский интерфейс.

Использование медиазапросов для сенсорных устройств и устройств с поддержкой наведения

В веб-разработке важно предусмотреть использование интерфейса как с помощью мыши, так и при помощи касаний. Медиазапросы, отслеживающие особенности способов ввода, позволят создать удобное взаимодействие для всех пользователей:

CSS Скопировать код @media (hover: none) and (pointer: coarse) { .element:hover { /* Пользователи сенсорных устройств оценят отсутствие нежелательных эффектов.*/ background-color: inherit; } }

С применением указанных медиазапросов мы избавляемся от стилей при наведении на сенсорных устройствах, применяя pointer: coarse для обозначения непрецизионного типа ввода и hover: none для указания, что наведение курсором отсутствует. Это упрощает взаимодействие пользователей с интерфейсом при использовании сенсорных устройств.

Работа со средами смешанного ввода

Существуют гибридные устройства, поддерживающие одновременно касания и мышь. Для них подойдет смешанный метод: с помощью JavaScript обнаруживаем первое касание, после чего добавляем класс, отключающий все стили :hover :

JS Скопировать код document.addEventListener('touchstart', function() { document.body.classList.add('touch-device'); /* Учтите, это сенсорное устройство! */ });

Тогда ваш CSS будет выглядеть так:

CSS Скопировать код .touch-device .element:hover { /* Эффекты наведения отменяются */ background-color: inherit; }

Таким образом, до первого касания эффекты :hover активны, после первого касания они отключаются и не применяются при последующем использовании устройства.

Применение точных селекторов и обнаружение возможностей

Для достижения более тонкого взаимодействия на сенсорных устройствах необходимо использовать продвинутые селекторы и методы обнаружения возможностей:

CSS Скопировать код @supports ((hover: hover) and (pointer: fine)) { .element:hover { background-color: blue; /* Элементы утонченности для современных устройств */ } }

Для гибкого решения вопросов совместимости, рекомендуется использовать библиотеку Modernizr, которая позволяет учитывать особенности, сложные для установления с помощью медиазапросов.

Визуализация

Отключение :hover на сенсорных устройствах и различные типы взаимодействия можно представить следующим образом:

Десктоп (🖥️): Реагирует на наведение, словно артист, исполняющий симфонию. Сенсорное устройство (📱): Реагирует на касание без наведение, подобно барабанной партии. Решение: Медиазапросы (🔍📝)

CSS Скопировать код @media (hover: hover) { /* Для устройств с прецизионным вводом */ .element:hover { /* Дискретные стили наведения */ } } @media (hover: none) { /* Для прямого ввода */ .element:hover { /* Упрощенный интерфейс без эффектов наведения */ } }

Использование медиазапросов позволяет разграничить функционал раздельно для различных устройств в ваших проектах.

Постоянное совершенство взаимодействия и совместимости

Создание адаптивного дизайна залог успешного и удобного взаимодействия на всех типах устройств. В вашей стратегии обязательно должно быть:

Применение медиафункций (pointer: coarse/fine) для адаптации дизайна под характеристики каждого устройства.

для адаптации дизайна под характеристики каждого устройства. Тестирование на различных браузерах и устройствах для проверки общей совместимости — к Вашим услугам такие инструменты, как, например, Microscope-BrowserStack или Petri-dish device testing.

Использование наилучших практик и актуальных источников информации, таких как MDN Web Docs и "Can I Use", для получения свежих данных о поддержке медиафункций CSS.

При использовании JavaScript для управления :hover обратите внимание на события взаимодействия устройств, чтобы переключение стилей было максимально эффективным.

Не забывайте о старых версиях браузеров, которые могут не поддерживать некоторые современные технологии. Нужно уметь применять "plan B" или использовать новые методы, чтобы создать удобный интерфейс для всех пользователей.

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