Отключение смены цвета посещенных ссылок в HTML и CSS

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Быстрый ответ

Если вам необходимо предотвратить изменение цвета посещённых ссылок, присвойте одинаковые стили для псевдоклассов :link и :visited :

CSS Скопировать код a:link, a:visited { color: blue; // Цвет ссылки всегда будет синим }

Данный селектор устанавливает синий цвет ссылки независимо от её статуса посещения.

Важность последовательности псевдоклассов

Последовательность псевдоклассов для гиперссылок является важным условием для корректного оформления стилей в CSS. Запомните акроним — LoVe/HAte (link, visited, hover, active). Вместе они образуют такой порядок:

CSS Скопировать код a:link {} // Любовь с первого клика a:visited {} // Уже знакомы a:hover {} // Привлекательность на высоте a:active {} // Отношения становятся активнее

Если вам нужно, чтобы цвет посещённых ссылок вообще не менялся, просто не указывайте цвет для :visited :

CSS Скопировать код a:link, a:hover, a:active { color: black; // Классика в черном обличии }

Обеспечение консистентности

Чтобы обеспечить единообразие пользовательского интерфейса, используйте свойство inherit. Это гарантирует, что цвет ссылок будет соответствовать цвету их родительского элемента:

CSS Скопировать код a, a:visited, a:hover, a:active { color: inherit; // Стабильность и традиции }

Визуализация

Для наглядности представьте гиперссылки в виде дверей (🚪):

Markdown Скопировать код Перед посещением: 🚪🔵 (Непройденная синяя дверь) После посещения: 🚪🔴 (Пройденная красная дверь)

Остановим смену цвета с помощью следующего селектора:

CSS Скопировать код a:visited { color: inherit; }

Теперь:

Markdown Скопировать код Всегда: 🚪🔵 (Дверь всегда остаётся синей)

Использование color: inherit; для :visited позволяет сохранить цвет двери постоянным после прохождения.

Подход с использованием цвета браузера по умолчанию

Если вы хотите использовать системный цвет без заданного значения, воспользуйтесь системными цветами:

CSS Скопировать код a:visited { color: LinkText; } // Браузер знает лучше

注意: Некоторые системные цвета, такие как LinkText , могут быть не поддержаны некоторыми браузерами. Во время использования проверяйте совместимость.

Sass и @extend

В Sass можете использовать @extend для избежания дублирования кода. Но делайте это осторожно, чтобы избежать увеличения размера CSS-файла:

scss Скопировать код a:visited { @extend .regular-link; // Принцип DRY в действии, заботьтесь о его соблюдении }

Используйте @extend с умом, чтобы поддерживать оптимальный баланс между удобством поддержки кода и его производительностью.

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