Отключение синего подсветки при нажатии div в Chrome#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Вот как можно избавиться от синей подсветки, появляющейся при активации элементов с
cursor:pointer на сенсорных экранах: задайте свойству
-webkit-tap-highlight-color значение
transparent в CSS:
.element {
/* Синяя подсветка исчезает без следа */
-webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
Теперь достаточно заменить
.element на класс или идентификатор конкретного элемента – можно наблюдать мгновенное изменение. Синее наложение при касании исчезнет, но функционал
cursor:pointer сохранится.
Комплексное решение
Рассмотрим комплексное решение, которое позволяет полностью контролировать синюю подсветку:
.no_highlight {
/* Уничтожаем синюю подсветку без следа */
-webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0);
/* Предотвращаем появление контекстного меню */
-webkit-touch-callout: none;
/* Запрещаем выделение текста для защиты контента */
-webkit-user-select: none;
/* Курсор указывает на интерактивность */
cursor: pointer;
}
Применяя этот класс к элементам, вы отключите на них синюю подсветку. Данный набор CSS-свойств поможет создать элегантный пользовательский интерфейс в различных браузерах на разных устройствах.
Универсальное применение
Чтобы применить этот эффект ко всем элементам глобально, используйте следующий код:
/* Универсальное правило для всех элементов */
* {
/* Синяя подсветка сливается с фоном */
-webkit-tap-highlight-color: transparent;
/* Предотвращаем появление контекстного меню на устройствах Apple */
-webkit-touch-callout: none;
/* Осторожно относимся к выбору контента */
-webkit-user-select: none;
}
Это эффективный способ, но нужно быть аккуратным из-за его возможного обширного влияния. Если требуется более точечная настройка, определите свойства для конкретных элементов, таких как кнопки или текстовые поля.
Преобразование фреймворков
Если вы работаете с фреймворками,например, с Tailwind CSS, устанавливайте стили глобально, используя
@layer base:
@layer base {
.no_highlight {
/* Даем команду на слияние с фоном */
@apply bg-transparent;
/* Делаем синюю подсветку неприметной */
-webkit-tap-highlight-color: transparent;
/* ... Добавляем свои стили ниже */
}
}
Нужно внимательно контролировать внесенные изменения, потому что некоторые из них, как
-webkit-user-select: none;, могут влиять на доступность функционала, например, на возможность копирования текста.
Визуализация
Представьте ситуацию: вы взаимодействуете с элементом в режиме
cursor:pointer и сталкиваетесь с синей подсветкой:
Объект с Первоначальным Поведением:
Объект 🔵
(Касание... и Вуаля – Синий Свет!)
С помощью CSS вы меняете поведение объекта, отключая подсветку:
object {
/* Синяя Подсветка, твое присутствие здесь нежелательно! */
-webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
И в результате получаем:
Объект с Примененным CSS:
Объект
(Касание... и Никакой Синей Подсветки!)
Теперь вы можете спокойно взаимодействовать с интерфейсом, не опасаясь неожиданной синей подсветки.
Понимание причин появления и рассмотрение возможных альтернатив
Для правильного подхода к решению проблемы с синей подсветкой важно знать её причины: она означает, что браузер подтвердил активацию элемента. Существуют и другие способы достижения желаемого эффекта, такие как:
::selectionCSS псевдо-элемент: позволяет стилизовать текст при его выделении.
touch-actionCSS свойство: указывает браузеру, как обрабатывать события касания.
Проведите эксперименты с этими способами, чтобы подобрать оптимальное сочетание удобства использования и стилевого оформления.
Стратегия действий
- Анализ ситуации: Определите, где именно проявляется синяя подсветка.
- Превентивные меры: Примените класс
.no_highlight, чтобы контролировать подсветку.
- Тестирование в боевых условиях: Проверьте изменения в браузерах iOS и Android для достижения единообразного вида.
- Обеспечение доступности: Убедитесь, что ваши изменения не вредят доступности интерфейса.
Полезные материалы
- pointer-events | CSS-Tricks — как работать со свойством
pointer-eventsдля управления взаимодействием с курсором.
- touch-action – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — подробное описание свойства
touch-actionдля управления событиями касания.
- css – How to remove the blue highlight of button on mobile? – Stack Overflow — обсуждение способов устранения синей подсветки в мобильных браузерах.
- CSS свойство user-select — использование
user-selectдля предотвращения выделения текста и синей подсветки.
- The Annoying Mobile Double-Tap Link Issue | CSS-Tricks — решение проблемы с событиями двойного нажатия на мобильных устройствах.
- CSS селектор ::selection — настройка подсветки выделения с помощью CSS для компенсации стандартной синей подсветки.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда