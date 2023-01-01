Отключение синего подсветки при нажатии div в Chrome

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Быстрый ответ

Вот как можно избавиться от синей подсветки, появляющейся при активации элементов с cursor:pointer на сенсорных экранах: задайте свойству -webkit-tap-highlight-color значение transparent в CSS:

CSS Скопировать код .element { /* Синяя подсветка исчезает без следа */ -webkit-tap-highlight-color: transparent; }

Теперь достаточно заменить .element на класс или идентификатор конкретного элемента – можно наблюдать мгновенное изменение. Синее наложение при касании исчезнет, но функционал cursor:pointer сохранится.

Комплексное решение

Рассмотрим комплексное решение, которое позволяет полностью контролировать синюю подсветку:

CSS Скопировать код .no_highlight { /* Уничтожаем синюю подсветку без следа */ -webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0); /* Предотвращаем появление контекстного меню */ -webkit-touch-callout: none; /* Запрещаем выделение текста для защиты контента */ -webkit-user-select: none; /* Курсор указывает на интерактивность */ cursor: pointer; }

Применяя этот класс к элементам, вы отключите на них синюю подсветку. Данный набор CSS-свойств поможет создать элегантный пользовательский интерфейс в различных браузерах на разных устройствах.

Универсальное применение

Чтобы применить этот эффект ко всем элементам глобально, используйте следующий код:

CSS Скопировать код /* Универсальное правило для всех элементов */ * { /* Синяя подсветка сливается с фоном */ -webkit-tap-highlight-color: transparent; /* Предотвращаем появление контекстного меню на устройствах Apple */ -webkit-touch-callout: none; /* Осторожно относимся к выбору контента */ -webkit-user-select: none; }

Это эффективный способ, но нужно быть аккуратным из-за его возможного обширного влияния. Если требуется более точечная настройка, определите свойства для конкретных элементов, таких как кнопки или текстовые поля.

Преобразование фреймворков

Если вы работаете с фреймворками,например, с Tailwind CSS, устанавливайте стили глобально, используя @layer base :

CSS Скопировать код @layer base { .no_highlight { /* Даем команду на слияние с фоном */ @apply bg-transparent; /* Делаем синюю подсветку неприметной */ -webkit-tap-highlight-color: transparent; /* ... Добавляем свои стили ниже */ } }

Нужно внимательно контролировать внесенные изменения, потому что некоторые из них, как -webkit-user-select: none; , могут влиять на доступность функционала, например, на возможность копирования текста.

Визуализация

Представьте ситуацию: вы взаимодействуете с элементом в режиме cursor:pointer и сталкиваетесь с синей подсветкой:

Markdown Скопировать код Объект с Первоначальным Поведением: Объект 🔵 (Касание... и Вуаля – Синий Свет!)

С помощью CSS вы меняете поведение объекта, отключая подсветку:

CSS Скопировать код object { /* Синяя Подсветка, твое присутствие здесь нежелательно! */ -webkit-tap-highlight-color: transparent; }

И в результате получаем:

Markdown Скопировать код Объект с Примененным CSS: Объект (Касание... и Никакой Синей Подсветки!)

Теперь вы можете спокойно взаимодействовать с интерфейсом, не опасаясь неожиданной синей подсветки.

Понимание причин появления и рассмотрение возможных альтернатив

Для правильного подхода к решению проблемы с синей подсветкой важно знать её причины: она означает, что браузер подтвердил активацию элемента. Существуют и другие способы достижения желаемого эффекта, такие как:

::selection CSS псевдо-элемент: позволяет стилизовать текст при его выделении.

CSS псевдо-элемент: позволяет стилизовать текст при его выделении. touch-action CSS свойство: указывает браузеру, как обрабатывать события касания.

Проведите эксперименты с этими способами, чтобы подобрать оптимальное сочетание удобства использования и стилевого оформления.

Стратегия действий

Анализ ситуации: Определите, где именно проявляется синяя подсветка. Превентивные меры: Примените класс .no_highlight , чтобы контролировать подсветку. Тестирование в боевых условиях: Проверьте изменения в браузерах iOS и Android для достижения единообразного вида. Обеспечение доступности: Убедитесь, что ваши изменения не вредят доступности интерфейса.

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