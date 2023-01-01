Отключение прокрутки без скрытия: решение проблемы CSS

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Быстрый ответ

Для отключения прокрутки страницы, не скрывая при этом полосу прокрутки, примените следующие CSS свойства. Задайте для overflow-y такое значение, которое сохранит полосу прокрутки видимой, и установите position так, чтобы фиксировать положение страницы. Корректируйте смещение контента с помощью padding-right и используйте top для сохранения текущего места прокрутки пользователя:

CSS Скопировать код body.no-scroll { overflow-y: scroll; /* Разрешает видимость полосы прокрутки */ position: fixed; /* Запрещает прокрутку страницы */ width: 100%; /* Фиксирует ширину страницы */ top: calc(-1 * var(--scroll-position)); /* Запоминает место прокрутки */ }

Для блокировки прокрутки добавьте класс .no-scroll к тегу <body> .

Перед добавлением класса "no-scroll" запомните текущее положение прокрутки:

JS Скопировать код const scrollY = window.scrollY || document.documentElement.scrollTop; document.documentElement.style.setProperty('--scroll-position', `${scrollY}px`); document.body.classList.add('no-scroll'); /* Прокрутка ставится на паузу */

Чтобы возобновить прокрутку, удалите класс и восстановите положение прокрутки:

JS Скопировать код const scrollY = document.documentElement.style.getPropertyValue('--scroll-position'); document.documentElement.style.removeProperty('--scroll-position'); window.scrollTo(0, parseInt(scrollY || '0')); document.body.classList.remove('no-scroll'); /* Прокрутка возобновляется */

В результате этих действий исключаются визуальные сдвиги и потеря текщего положения прокрутки, обеспечивая комфортный пользовательский опыт.

Предотвращение сдвигов макета

Чтобы устранить сдвиг контента при блокировке прокрутки, выполните следующие шаги:

plaintext Скопировать код 1. Выставите для `<body>` ширину `width: 100%` при использовании `position: fixed`, чтобы макет оставался стабильным. 2. Воспользуйтесь свойством `inline-size` для обеспечения единообразия ширины в различных браузерах. 3. Подключите CSS переменные для возможности динамического изменения ширины. 4. Разберитесь с проблемой **двойной полосы прокрутки** и примените медиа-запросы и другие решения, предлагаемые сообществом.

Определите наличие вертикальной полосы прокрутки:

JS Скопировать код const hasVerticalScrollbar = document.body.scrollHeight > window.innerHeight; if (hasVerticalScrollbar) { // Примените метод "no-scroll" }

Повышение удобства использования

Запоминайте положение прокрутки перед блокировкой и восстанавливайте его после для гладкой навигации.

положение прокрутки перед блокировкой и его после для гладкой навигации. Настройте плавность прокрутки при помощи свойства scroll-behavior: smooth; в CSS или используйте методы JavaScript, описанные на SitePoint.

Советы для JQuery

Приоритетным для вас является использование jQuery? Ниже приведён код для управления прокруткой:

JS Скопировать код $.fn.disableScroll = function() { this.each(function() { const scrollTop = $(window).scrollTop(); $(this).css({ overflow: 'scroll', position: 'fixed', width: '100%', top: `-${scrollTop}px` /* Запоминаем положение прокрутки */ }); }); }; $.fn.enableScroll = function() { const scrollY = this.css('top'); this.css({ overflow: '', position: '', top: '', width: '' }); $('html, body').scrollTop(-parseInt(scrollY || '0')); /* Возобновляем прокрутку */ }; $('body').disableScroll(); /* Приостанавливаем прокрутку */ $('body').enableScroll(); /* Возобновляем прокрутку */

Не забывайте про обработку событий и возможность их отключения с помощью метода .off() в jQuery.

Визуализация

Представьте, что ваш сайт это галерея 🖼️, а стекло – это элемент, прокручиваемый пользователем.

Посетители могут ВИДЕТЬ экспонаты (🖼️1️⃣ 🖼️2️⃣ 🖼️3️⃣), но из-за стекла они не могут их передвинуть.

экспонаты (🖼️1️⃣ 🖼️2️⃣ 🖼️3️⃣), но из-за стекла они не могут их передвинуть. Полоса прокрутки, в свою очередь, – это ручка, с помощью которой можно двигать обзор вверх и вниз.

plaintext Скопировать код Когда вы отключаете прокрутку, оставляя ее видимой: - Оставляйте стекло **ЦЕЛЫМ** и **ПРОЗРАЧНЫМ**, но сделайте его **НЕПОДВИЖНЫМ** (🔒🖼️). - Таким образом, посетители могут **ВИДЕТЬ** ручку (полосу прокрутки), но не могут ее использовать.

Данная метафора помогает понять, как работает блокировка прокрутки без убирания полосы прокрутки.

Markdown Скопировать код | Действие | Виртуальная галерея 🖼️ | | ---------------------------- | ----------------------- | | Видимость полосы прокрутки | Стекло прозрачное ✅ | | Возможность прокрутки | Стекло закрыто 🔒 |

Обратите внимание на удачные примеры, например, оверлеи в библиотеке Fancyapp. Опирайтесь на опыт сообщества и адаптируйте его под специфику различных браузеров.

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