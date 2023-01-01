Отключение прокрутки без скрытия: решение проблемы CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для отключения прокрутки страницы, не скрывая при этом полосу прокрутки, примените следующие CSS свойства. Задайте для
overflow-y такое значение, которое сохранит полосу прокрутки видимой, и установите
position так, чтобы фиксировать положение страницы. Корректируйте смещение контента с помощью
padding-right и используйте
top для сохранения текущего места прокрутки пользователя:
body.no-scroll {
overflow-y: scroll; /* Разрешает видимость полосы прокрутки */
position: fixed; /* Запрещает прокрутку страницы */
width: 100%; /* Фиксирует ширину страницы */
top: calc(-1 * var(--scroll-position)); /* Запоминает место прокрутки */
}
Для блокировки прокрутки добавьте класс
.no-scroll к тегу
<body>.
Перед добавлением класса "no-scroll" запомните текущее положение прокрутки:
const scrollY = window.scrollY || document.documentElement.scrollTop;
document.documentElement.style.setProperty('--scroll-position', `${scrollY}px`);
document.body.classList.add('no-scroll'); /* Прокрутка ставится на паузу */
Чтобы возобновить прокрутку, удалите класс и восстановите положение прокрутки:
const scrollY = document.documentElement.style.getPropertyValue('--scroll-position');
document.documentElement.style.removeProperty('--scroll-position');
window.scrollTo(0, parseInt(scrollY || '0'));
document.body.classList.remove('no-scroll'); /* Прокрутка возобновляется */
В результате этих действий исключаются визуальные сдвиги и потеря текщего положения прокрутки, обеспечивая комфортный пользовательский опыт.
Предотвращение сдвигов макета
Чтобы устранить сдвиг контента при блокировке прокрутки, выполните следующие шаги:
1. Выставите для `<body>` ширину `width: 100%` при использовании `position: fixed`, чтобы макет оставался стабильным.
2. Воспользуйтесь свойством `inline-size` для обеспечения единообразия ширины в различных браузерах.
3. Подключите CSS переменные для возможности динамического изменения ширины.
4. Разберитесь с проблемой **двойной полосы прокрутки** и примените медиа-запросы и другие решения, предлагаемые сообществом.
Определите наличие вертикальной полосы прокрутки:
const hasVerticalScrollbar = document.body.scrollHeight > window.innerHeight;
if (hasVerticalScrollbar) {
// Примените метод "no-scroll"
}
Повышение удобства использования
- Запоминайте положение прокрутки перед блокировкой и восстанавливайте его после для гладкой навигации.
- Настройте плавность прокрутки при помощи свойства
scroll-behavior: smooth;в CSS или используйте методы JavaScript, описанные на SitePoint.
Советы для JQuery
Приоритетным для вас является использование jQuery? Ниже приведён код для управления прокруткой:
$.fn.disableScroll = function() {
this.each(function() {
const scrollTop = $(window).scrollTop();
$(this).css({
overflow: 'scroll',
position: 'fixed',
width: '100%',
top: `-${scrollTop}px` /* Запоминаем положение прокрутки */
});
});
};
$.fn.enableScroll = function() {
const scrollY = this.css('top');
this.css({
overflow: '',
position: '',
top: '',
width: ''
});
$('html, body').scrollTop(-parseInt(scrollY || '0')); /* Возобновляем прокрутку */
};
$('body').disableScroll(); /* Приостанавливаем прокрутку */
$('body').enableScroll(); /* Возобновляем прокрутку */
Не забывайте про обработку событий и возможность их отключения с помощью метода
.off() в jQuery.
Визуализация
Представьте, что ваш сайт это галерея 🖼️, а стекло – это элемент, прокручиваемый пользователем.
- Посетители могут ВИДЕТЬ экспонаты (🖼️1️⃣ 🖼️2️⃣ 🖼️3️⃣), но из-за стекла они не могут их передвинуть.
- Полоса прокрутки, в свою очередь, – это ручка, с помощью которой можно двигать обзор вверх и вниз.
Когда вы отключаете прокрутку, оставляя ее видимой:
- Оставляйте стекло **ЦЕЛЫМ** и **ПРОЗРАЧНЫМ**, но сделайте его **НЕПОДВИЖНЫМ** (🔒🖼️).
- Таким образом, посетители могут **ВИДЕТЬ** ручку (полосу прокрутки), но не могут ее использовать.
Данная метафора помогает понять, как работает блокировка прокрутки без убирания полосы прокрутки.
| Действие | Виртуальная галерея 🖼️ |
| ---------------------------- | ----------------------- |
| Видимость полосы прокрутки | Стекло прозрачное ✅ |
| Возможность прокрутки | Стекло закрыто 🔒 |
Обратите внимание на удачные примеры, например, оверлеи в библиотеке Fancyapp. Опирайтесь на опыт сообщества и адаптируйте его под специфику различных браузеров.
Полезные материалы
- css – How to programmatically disable page scrolling with jQuery – Stack Overflow — дискуссия на Stack Overflow об остановке прокрутки.
- overflow – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — MDN руководство по свойству CSS
overflow.
- pointer-events | CSS-Tricks — статья о контроле взаимодействий с элементами через
pointer-events.
- CSS Layout – The position Property — удобное пояснение по свойству
position: fixedи его использования для блокировки прокрутки на W3Schools.
- Styling Scrollbars | WebKit — настройка дизайна полос прокрутки в браузерах на движке WebKit.
- Prevent Page Scrolling When a Modal is Open | CSS-Tricks — методика от CSS-Tricks по остановке прокрутки во время работы с модальными окнами.
- How to Implement Smooth Scrolling in Vanilla JavaScript — SitePoint — советы и техники SitePoint для реализации плавной прокрутки страниц на JavaScript.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда