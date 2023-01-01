Отключение полей формы через CSS: возможно ли это?#CSS и верстка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы визуализировать дезактивацию поля формы, примените CSS-свойства
pointer-events: none;,
user-select: none; и задайте
opacity: 0.5;, чтобы сигнализировать об отключённом состоянии.
.disabled-look {
pointer-events: none;
user-select: none;
opacity: 0.5;
}
Прикрепите класс
.disabled-look к требуемым элементам формы:
<input class="disabled-look" />
<select class="disabled-look"></select>
<textarea class="disabled-look"></textarea>
Почему только CSS недостаточно?
Свойство
pointer-events блокирует взаимодействие мышью, имитируя отключенный элемент. Однако стилизация через CSS не изменяет функциональное состояние поля — оно все же доступно для скринридеров.
JavaScript приходит на помощь
Для полного деактивирования поля следует использовать JavaScript-свойство
disabled. Так элемент будет исключен из отправляемой формы и станет недоступен для вспомогательных технологий.
На JavaScript это выглядит следующим образом:
document.getElementById("myInput").disabled = true;
Если вы используете jQuery:
$( "#myInput" ).prop( "disabled", true );
Важность доступности
Использование CSS для визуального оформления и JavaScript для функциональной изменяемости обеспечивает хорошее пользовательское удобство и доступность, что значимо для всех посетителей вашего сайта.
Визуализация
Ниже представлены CSS-правила, которые меняют вид ваших полей, делая их визуально неактивными:
Стартуем гонку за заполнение: [🏁] [📝] [🔘] [✅] [🔒] // Вперёд!
form input[disabled], form select[disabled], form textarea[disabled] {
pointer-events: none; // Пожалуйста, не можем прикоснуться!
color: #cccccc; // Серый – новый чёрный
}
Теперь давайте сделаем их "неприкасаемыми" с помощью CSS:
CSS нажал на тормоза: [🚦] [🚫📝] [🚫🔘] [🚫✅] [🔒] // Гонка приостановлена
Теперь эти поля не реагируют на взаимодействие, словно призраки.
Когда CSS не может справиться
Валидация форм
Стилизация полей с помощью CSS не отменяет их проверку и отправку, если это не предусмотрено логикой формы.
Адаптивность
JavaScript позволяет динамически менять состояние полей, активизируя или дезактивируя их в зависимости от действий пользователя.
Совместимость
Не все браузеры поддерживают свойство
pointer-events, поэтому важно проверять работоспособность форм на разных устройствах и в разных веб-обозревателях. Не существует стандартных решений HTML5 или универсальных CSS-альтернатив для дезактивации полей, что делает тестирование просто необходимым.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда