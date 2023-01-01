Отключение полей формы через CSS: возможно ли это?

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Быстрый ответ

Чтобы визуализировать дезактивацию поля формы, примените CSS-свойства pointer-events: none; , user-select: none; и задайте opacity: 0.5; , чтобы сигнализировать об отключённом состоянии.

CSS Скопировать код .disabled-look { pointer-events: none; user-select: none; opacity: 0.5; }

Прикрепите класс .disabled-look к требуемым элементам формы:

HTML Скопировать код <input class="disabled-look" /> <select class="disabled-look"></select> <textarea class="disabled-look"></textarea>

Почему только CSS недостаточно?

Свойство pointer-events блокирует взаимодействие мышью, имитируя отключенный элемент. Однако стилизация через CSS не изменяет функциональное состояние поля — оно все же доступно для скринридеров.

JavaScript приходит на помощь

Для полного деактивирования поля следует использовать JavaScript-свойство disabled . Так элемент будет исключен из отправляемой формы и станет недоступен для вспомогательных технологий.

На JavaScript это выглядит следующим образом:

JS Скопировать код document.getElementById("myInput").disabled = true;

Если вы используете jQuery:

JS Скопировать код $( "#myInput" ).prop( "disabled", true );

Важность доступности

Использование CSS для визуального оформления и JavaScript для функциональной изменяемости обеспечивает хорошее пользовательское удобство и доступность, что значимо для всех посетителей вашего сайта.

Визуализация

Ниже представлены CSS-правила, которые меняют вид ваших полей, делая их визуально неактивными:

Markdown Скопировать код Стартуем гонку за заполнение: [🏁] [📝] [🔘] [✅] [🔒] // Вперёд!

CSS Скопировать код form input[disabled], form select[disabled], form textarea[disabled] { pointer-events: none; // Пожалуйста, не можем прикоснуться! color: #cccccc; // Серый – новый чёрный }

Теперь давайте сделаем их "неприкасаемыми" с помощью CSS:

Markdown Скопировать код CSS нажал на тормоза: [🚦] [🚫📝] [🚫🔘] [🚫✅] [🔒] // Гонка приостановлена

Теперь эти поля не реагируют на взаимодействие, словно призраки.

Когда CSS не может справиться

Валидация форм

Стилизация полей с помощью CSS не отменяет их проверку и отправку, если это не предусмотрено логикой формы.

Адаптивность

JavaScript позволяет динамически менять состояние полей, активизируя или дезактивируя их в зависимости от действий пользователя.

Совместимость

Не все браузеры поддерживают свойство pointer-events , поэтому важно проверять работоспособность форм на разных устройствах и в разных веб-обозревателях. Не существует стандартных решений HTML5 или универсальных CSS-альтернатив для дезактивации полей, что делает тестирование просто необходимым.

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