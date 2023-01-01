logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Отключение перехода по ссылке через Tab в HTML без JavaScript
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Отключение перехода по ссылке через Tab в HTML без JavaScript

#Основы HTML  #Доступность (ARIA)  #Ссылки и навигация  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы исключить ссылку из навигации по нажатию клавиши Tab, установите атрибуту tabindex значение -1 в теге <a>:

HTML
Скопировать код
<a href="#" tabindex="-1">Клавиша Tab меня обойдет стороной 😢</a>

Таким образом, вы отмените фокусировку на элементе, и клавиша Tab пропустит данную ссылку.

При применении CSS вы сможете стилизовать ссылку таким образом, чтобы она выглядела как активный элемент интерфейса, но при этом не становилась доступной для переключения с помощью клавиши Tab:

CSS
Скопировать код
.linkButNotTabbable {
    cursor: pointer;
    text-decoration: underline;
    color: blue;
}
HTML
Скопировать код
<a class="linkButNotTabbable" tabindex="-1">Я выгляжу активно, но клавиша Tab меня проигнорирует 😎</a>
Пошаговый план для смены профессии

Визуализация

Вообразите каждый элемент <a> на вашей странице как остановку на гоночной трассе:

Markdown
Скопировать код
[🏎--🏁--🏁--🏁]

Чтобы проигнорировать остановку, примените tabindex="-1" к элементу <a>:

HTML
Скопировать код
<a href="#ticketBooth" tabindex="-1">Не стоит здесь останавливаться 🚫</a>

Ваш гоночный болид пронесется мимо, продолжая движение без остановок:

Markdown
Скопировать код
[🏎--🏁--💨--🏁]

«Гоночный автомобиль» фокуса перепрыгнет данную ссылку, не оставив возможности пользователю с помощью клавиши Tab остановиться на ней.

Предотвращение переключения с помощью клавиши Tab с помощью CSS и улучшение доступности

Использование CSS для исключения из навигации

Вместо tabindex можно удалить атрибут href, чтобы предотвратить фокусировку:

HTML
Скопировать код
<span role="link" onclick="location.href='#'">Вы действительно поверили, что я – настоящая ссылка? 🃏</span>

Здесь используется элемент span с ролью link, который имитирует поведение ссылки для инструментов улучшения доступности, сохраняя при этом правильную семантику. Обработчик onclick обеспечивает возможность клика по элементу.

Ситуации, когда ссылки не должны быть доступны для фокуса

Есть случаи, когда ссылки не должны быть доступны для фокусировки:

  1. Навигационные элементы: Пользователям мыши эти элементы для навигации табом не требуются.
  2. Дублирующиеся ссылки: Это может быть оправдано, если различные элементы навигации ведут к одному и тому же ресурсу.
  3. Элементы управления в пользовательском интерфейсе приложений: Они часто функционируют как кнопки, а не как стандартные гиперссылки.

Обеспечение соблюдения стандартов доступности

При работе с порядком табуляции следует учесть следующее:

  • Еспользуя контент, невидимый для фокусировки, вы можете сделать его недоступным для программ чтения с экрана.
  • Убеждайтесь, что если контент связан с ссылкой, должен быть альтернативный способ навигации с использованием клавиатуры.

Применение рекомендаций руководства W3C по использованию ролей ARIA и атрибута tabindex улучшит доступность ваших веб-страниц.

Обеспечение надежного пользовательского опыта

Управление видимостью фокуса

Если вам необходим контроль над видимостью фокуса, рассмотрите возможность использования:

CSS
Скопировать код
.nowYouSeeMeNowYouDont:focus {
    outline: none;
    /* Я исчезаю, как ниндзя 🥷 */
}

Однако это может затруднить взаимодействие для пользователей, использующих клавиатуру. Важно поддерживать баланс между видимостью фокуса и эстетическими качествами интерфейса.

Взаимосвязь Tabindex и скриптов

JavaScript может динамически изменять tabindex, обеспечивая возможности для развитых пользовательских взаимодействий:

JS
Скопировать код
document.querySelectorAll('.tabstopOptional').forEach(el => {
    el.setAttribute('tabindex', '-1');
    /* Исключены из царства клавиши Tab! 👑 */
});

Применяйте скрипты с учётом того, что они могут повлиять на доступность контента для пользователей с особыми потребностями.

Соблюдение стандартов

Когда вам требуется решение, всегда следуйте нормам W3C. Регулярные консультации со справочными источниками помогут вам принимать актуальные и соответствующие стандартам решения.

Полезные материалы

  1. <a>: Элемент якоря – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Обстоятельное руководство по использованию элементов <a>, описующее их функции в HTML.
  2. HTML StandardОсновной справочник, определяющий поведение якорных элементов в спецификации HTML.
  3. css – Включить :focus только при использовании клавиатуры (или нажатии клавиши Tab) – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow, связанное с управлением фокусировкой для пользователей, работающих с клавиатурой.
  4. Удаление пунктирной обводки | CSS-Tricks — Инструкция по стилизации и удалению обводок фокуса для улучшения визуального оформления.
  5. WebAIM: Ссылки для пропуска навигации — Рекомендации по обеспечению доступности навигации для пользователей экранных чтецов и клавиатурных навигаторов.
  6. Руководство по авторским практикам ARIA | APG | WAI | W3C — Руководство W3C по применению ARIA для улучшения навигации с использованием клавиатуры.
  7. Понимание критерия успешности 2.4.3: Порядок фокуса | WAI | W3C — Обзор требований WCAG касательно порядка фокуса и логической структуры содержимого.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой атрибут нужно установить в элементе <a>, чтобы исключить его из навигации по Tab?
1 / 5

Ксения Сорокина

веб-техредактор

Свежие материалы
История и развитие HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024

Загрузка...