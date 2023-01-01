Отключение отправки формы Enter'ом: решение для PHP, jQuery

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Быстрый ответ

Чтобы немедленно отключить автоотправку формы при нажатии Enter, можно воспользоваться инструментом JavaScript — библиотекой jQuery. Здесь представлен эффективный код, который отслеживает событие нажатия клавиши ( keypress ), проверяет, была ли нажата Enter (код 13 ), и активирует функцию preventDefault() , блокирующую отправку формы:

JS Скопировать код $('form').on('keypress', 'input', function(event) { if (event.which == 13) event.preventDefault(); // Не так быстро, форма ещё не готова к отправке! });

Этот код применяется к форме и обеспечивает, что ни одно из полей ввода не запустит отправку при нажатии клавиши Enter.

Продвинутые методы работы с формами

Есть множество инструментов для улучшения работы с формами помимо быстрого решения вышеуказанной проблемы. Познакомимся с некоторыми продвинутыми механизмами, которые могут делать работу пользователя с формами удобнее и более надёжной:

Усовершенствование процесса валидации данных

Надёжная валидация данных перед отправкой формы – неотъемлемый элемент любой работы с формами. Путём встраивания функции валидации ( validationFunction ) в обработчик событий можно гарантировать комплексную проверку введённых данных:

JS Скопировать код $('form').on('keypress', 'input', function(event) { if (event.which == 13) { event.preventDefault(); if (validationFunction(this, event)) { // Форма проверена и готова к отправке, подобно готовой к выпечке пицце. } } }); function validationFunction(input, event) { // Ваши правила валидации здесь, точно такие же строгие, как дресс-код в элитном клубе. }

Метод .each() jQuery позволяет стандартизировать проверку полей формы и настроить управление фокусом для улучшения доступности.

Точное определение нажатой клавиши

Метод keyCode , хотя и устаревший, но всё равно эффективен для определения нажатой клавиши. Если говорить о более современных методах, то сегодня для этой цели лучше использовать event.key :

JS Скопировать код $('form').on('keypress', 'input', function(event) { if (event.key === 'Enter') { event.preventDefault(); // Здесь можно вставить функцию валидации, если это необходимо } });

Более эффективный метод отправки

Ещё одно невероятно полезное решение – напрямую слушать события отправки формы:

JS Скопировать код $('form').on('submit', function(event) { if (event.originalEvent && event.originalEvent.explicitOriginalTarget) { if (event.originalEvent.explicitOriginalTarget.type === 'submit') { return true; // Отправка произведена посредством кнопки "Отправить", можно разрешить процесс. } } event.preventDefault(); // Отодвинем отправку формы на потом. });

Резервная стратегия на случай отключения JavaScript

Не забывайте о доступности! Если в браузере пользователя отключен JavaScript, подумайте над добавлением невидимой кнопки отправки в верхней части формы:

HTML Скопировать код <form onsubmit="return false;"> <button type="submit" disabled style="display: none;"></button> <!-- Здесь остальной код вашей формы --> </form>

Визуализация

Можно представить клавишу Enter, не как кнопку "Отправить", а как сигнал для прекращения отправки формы:

Markdown Скопировать код Было: [🔤, 🔢, ⏎ (Отправить форму)] Стало: [🔤, 🔢, ⛔ (Прекращение отправки формы)]

Представьте это как работу личного помощника, защищающего вашу форму:

Markdown Скопировать код В эти ворота "Enter" не впустит: [⛔] // Помощник (⛔) решительно блокирует дорогу клавише Enter, рвущейся отправить форму.

Мы можем представить это как наглядное предупреждение, что клавиша Enter закрыта, и это защитит вашу форму от случайной отправки.

Создание оптимального пользовательского опыта

Чтобы максимально задействовать возможности работы с формами, рассмотрим ещё несколько проблем и способов внедрения улучшений для обеспечения положительного пользовательского опыта:

Textarea – особый случай

В большинстве случаев элемент Textarea должен реагировать на нажатие Enter. Для этого мы можем сделать некоторые настройки:

JS Скопировать код $(document).on('keydown', ':input:not(textarea)', function(event) { if (event.key === 'Enter') { event.preventDefault(); } });

Постоянство – залог успеха

Используя $(document) вместо $(window) , мы обеспечиваем более согласованное поведение в различных браузерах:

JS Скопировать код $(document).on('keydown', function(event) { if (event.key === 'Enter') { event.preventDefault(); // Enter, мы тебя здесь не ждали! } });

Использование JavaScript напрямую: в крайнем случае

Мы все ценим порядок в коде, но иногда нужны крайние меры. В качестве последнего средства можно вставить onsubmit="return false;" непосредственно в тег <form> вашей формы:

HTML Скопировать код <form onsubmit="return false;"> <!-- Здесь элементы формы --> </form>

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