Отключение отправки формы Enter'ом: решение для PHP, jQuery#Формы #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы немедленно отключить автоотправку формы при нажатии Enter, можно воспользоваться инструментом JavaScript — библиотекой jQuery. Здесь представлен эффективный код, который отслеживает событие нажатия клавиши (
keypress), проверяет, была ли нажата Enter (код
13), и активирует функцию
preventDefault(), блокирующую отправку формы:
$('form').on('keypress', 'input', function(event) {
if (event.which == 13) event.preventDefault(); // Не так быстро, форма ещё не готова к отправке!
});
Этот код применяется к форме и обеспечивает, что ни одно из полей ввода не запустит отправку при нажатии клавиши Enter.
Продвинутые методы работы с формами
Есть множество инструментов для улучшения работы с формами помимо быстрого решения вышеуказанной проблемы. Познакомимся с некоторыми продвинутыми механизмами, которые могут делать работу пользователя с формами удобнее и более надёжной:
Усовершенствование процесса валидации данных
Надёжная валидация данных перед отправкой формы – неотъемлемый элемент любой работы с формами. Путём встраивания функции валидации (
validationFunction) в обработчик событий можно гарантировать комплексную проверку введённых данных:
$('form').on('keypress', 'input', function(event) {
if (event.which == 13) {
event.preventDefault();
if (validationFunction(this, event)) {
// Форма проверена и готова к отправке, подобно готовой к выпечке пицце.
}
}
});
function validationFunction(input, event) {
// Ваши правила валидации здесь, точно такие же строгие, как дресс-код в элитном клубе.
}
Метод
.each() jQuery позволяет стандартизировать проверку полей формы и настроить управление фокусом для улучшения доступности.
Точное определение нажатой клавиши
Метод
keyCode, хотя и устаревший, но всё равно эффективен для определения нажатой клавиши. Если говорить о более современных методах, то сегодня для этой цели лучше использовать
event.key:
$('form').on('keypress', 'input', function(event) {
if (event.key === 'Enter') {
event.preventDefault();
// Здесь можно вставить функцию валидации, если это необходимо
}
});
Более эффективный метод отправки
Ещё одно невероятно полезное решение – напрямую слушать события отправки формы:
$('form').on('submit', function(event) {
if (event.originalEvent && event.originalEvent.explicitOriginalTarget) {
if (event.originalEvent.explicitOriginalTarget.type === 'submit') {
return true; // Отправка произведена посредством кнопки "Отправить", можно разрешить процесс.
}
}
event.preventDefault(); // Отодвинем отправку формы на потом.
});
Резервная стратегия на случай отключения JavaScript
Не забывайте о доступности! Если в браузере пользователя отключен JavaScript, подумайте над добавлением невидимой кнопки отправки в верхней части формы:
<form onsubmit="return false;">
<button type="submit" disabled style="display: none;"></button>
<!-- Здесь остальной код вашей формы -->
</form>
Визуализация
Можно представить клавишу Enter, не как кнопку "Отправить", а как сигнал для прекращения отправки формы:
Было: [🔤, 🔢, ⏎ (Отправить форму)]
Стало: [🔤, 🔢, ⛔ (Прекращение отправки формы)]
Представьте это как работу личного помощника, защищающего вашу форму:
В эти ворота "Enter" не впустит: [⛔]
// Помощник (⛔) решительно блокирует дорогу клавише Enter, рвущейся отправить форму.
Мы можем представить это как наглядное предупреждение, что клавиша Enter закрыта, и это защитит вашу форму от случайной отправки.
Создание оптимального пользовательского опыта
Чтобы максимально задействовать возможности работы с формами, рассмотрим ещё несколько проблем и способов внедрения улучшений для обеспечения положительного пользовательского опыта:
Textarea – особый случай
В большинстве случаев элемент Textarea должен реагировать на нажатие Enter. Для этого мы можем сделать некоторые настройки:
$(document).on('keydown', ':input:not(textarea)', function(event) {
if (event.key === 'Enter') {
event.preventDefault();
}
});
Постоянство – залог успеха
Используя
$(document) вместо
$(window), мы обеспечиваем более согласованное поведение в различных браузерах:
$(document).on('keydown', function(event) {
if (event.key === 'Enter') {
event.preventDefault(); // Enter, мы тебя здесь не ждали!
}
});
Использование JavaScript напрямую: в крайнем случае
Мы все ценим порядок в коде, но иногда нужны крайние меры. В качестве последнего средства можно вставить
onsubmit="return false;" непосредственно в тег
<form> вашей формы:
<form onsubmit="return false;">
<!-- Здесь элементы формы -->
</form>
Полезные материалы
- Prevent users from submitting a form by hitting Enter – Stack Overflow — Референс от сообщества Stack Overflow о том, как предотвратить отправку формы по нажатию клавиши Enter.
- The Form element – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Обширные сведения на MDN о HTML-элементах
<form>.
- Event: preventDefault() method – Web APIs | MDN — Детальная документация MDN о функции
.preventDefault().
- HTML onsubmit Event Attribute — Практическое пособие по использованию атрибута
onsubmit.
- Content security policy | Articles | web.dev — Рекомендации по безопасному использованию встроенных обработчиков событий.
- HTML Standard — Обширная спецификация HTML5, покрывающая все аспекты веб-форм.
- HTML DOM Document addEventListener() Method — Руководство по использованию функции
addEventListener().
- keypress event | jQuery API Documentation — Подробное описание использования метода jQuery
.keypress().
Элина Баранова
разработчик Android