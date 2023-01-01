Отключение нажатия на ссылку после клика: JS и HTML решение#Работа с DOM #События в браузере #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Чтобы быстро отключить ссылку-якорь, установите в CSS свойство
pointer-events: none для блокировки клика, а свойство
opacity: 0.6; поможет визуально показать, что ссылка неактивна. Ещё можно применить JavaScript, чтобы полностью блокировать клики помощью выражения
onclick="return false;".
<a href="#" style="pointer-events: none; opacity: 0.6;" onclick="return false;">Неактивная ссылка</a>
Такое сочетание свойств позволит одновременно дать визуальный сигнал и прекратить взаимодействие пользователя со ссылкой.
Условное отключение и стилизация ссылок через JavaScript
В реальных условиях часто приходится динамически деактивировать ссылки в зависимости от конкретных условий или событий. В таком случае на помощь приходит JavaScript, давая возможность менять поведение ссылок в реальном времени.
Динамическое добавление CSS-классов
В зависимости от выполнения условия добавляется класс
disabled. Вот пример кода:
document.querySelector('#my-link').addEventListener('click', function(event) {
if (shouldBeDisabled) {
this.classList.add('disabled');
event.preventDefault();
}
});
Динамическое удаление атрибута href
В случае, когда есть необходимость полностью заблокировать доступ к ссылке:
if (shouldBeDisabled) {
document.querySelector('#my-link').removeAttribute('href');
}
Мгновенная обратная связь при действиях пользователя
Если ссылка деактивирована из-за действий пользователя, целесообразно предоставлять немедленную обратную связь:
if (!isUserLoggedIn) {
alert('Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы получить доступ к этой функции.');
}
Пользовательский интерфейс будет комфортнее, если обратная связь будет адаптирована под специфку действий пользователя.
Визуализация
Вот основы:
[🚪] – Можно нажать (активная ссылка)
Теперь сделайте ее неактивной:
🚧 [🚪] – Нажать невозможно (неактивная ссылка)
Основная идея: Барьер перед дверью и деактивация ссылки имеют одно и то же значение — в обоих случаях нет возможности продолжить движение.
a.disabled {
pointer-events: none; /* дверь закрыта */
color: grey; /* цвет соответствующий состоянию */
}
До: Кликни по мне! После: 🚧 Проход закрыт, здесь нечего смотреть.
Стилизация неактивных ссылок с помощью CSS
Визуальное оформление играет ключевую роль, поэтому рассмотрим разные методы стилизации неактивных ссылок:
Разность цвета и оформления
a.disabled {
color: #999; // Серый цвет как символ неактивности
cursor: default; // Стандартный курсор, указывающий на отсутствие действия
text-decoration: none; // Без подчеркивания
}
Стиль, соответствующий состоянию пользователя
Стилизация ссылок может динамически меняться в зависимости от состояния пользователя, например, "авторизован" или "не авторизован":
a.not-logged-in {
color: #999;
pointer-events: none; // Без возможности взаимодействия
}
a.no-permission {
color: #999;
text-decoration: line-through; // Обозначение запрета
pointer-events: none;
}
Адаптивный дизайн
Следует подстроить стили под сенсорные устройства и компьютеры. Для сенсорных устройств необходимо увеличивать размер и видимость ссылок, а для компьютеров важна ясная реакция на наведение курсора мыши.
Совместимость с браузерами и доступность
При использовании
pointer-events необходимо учесть совместимость с разными браузерами. Рекомендуется изучить ресурс Can I use, чтобы проверить поддержку этого свойства.
Доступность тоже важна: скрин-ридеры могут воспринимать неактивные ссылки, как активные. Эту проблему решает добавление атрибута
aria-disabled="true":
<a href="..." class="disabled" aria-disabled="true">Неактивная ссылка</a>
Важно, чтобы доступность и отзывчивость были корректно реализованы с помощью вспомогательных технологий.
Особые соображения для приложений
Иногда простая CSS-стилизация с помощью
pointer-events недостаточна. Более глубокий контроль можно достичь через условную логику:
- Роли пользователей: администратор в отличии от обычного пользователя
- Статус товара в онлайн-магазине
- Переключатели функций: включение или отключение функций приложения
Полезные материалы
<a>: Элемент якоря – HTML: Язык разметки гипертекста | MDN— подробная информация об элементе HTML-тега
<a>.
pointer-events | CSS-Tricks— статья о том, как CSS
pointer-eventsвлияют на взаимодействие с элементом.
html – Как отключить ссылку с помощью только CSS – Stack Overflow— обсуждение способов деактивации ссылок при использовании только CSS.
- Атрибут href элемента HTML a — подробное объяснение работы атрибута
hrefякорного элемента.
- Свойство pointer-events CSS — руководство W3Schools по свойству
pointer-eventsв CSS.
- Метод EventTarget: addEventListener() – Веб-API | MDN — детальное руководство по использованию JavaScript слушателей событий.
Тимур Голубев
веб-разработчик