Отключение нативного датапикера в Google Chrome: руководство

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Быстрый ответ

Если хотите отключить встроенный календарь Chrome для элемента input[type="date"] , примените CSS-свойство -webkit-appearance со значением none:

CSS Скопировать код input[type="date"] { -webkit-appearance: none; appearance: none; }

Таким образом, поле <input type="date"> будет освобождено от стандартного оформления и приготовлено к персонализированной стилизации или к использованию внешнего виджета календаря.

Пошаговая настройка полей ввода даты

Процесс изменения пользовательского интерфейса и замены встроенного календаря в Chrome для обеспечения единообразия в разных браузерах – это выполнимая задача. Ваше путешествие начинается здесь.

1. Скрытие визуальных индикаторов

Сначала вам нужно удалить иконку календаря и элементы управления прокруткой:

CSS Скопировать код input[type="date"]::-webkit-calendar-picker-indicator, input[type="date"]::-webkit-inner-spin-button, input[type="date"]::-webkit-outer-spin-button { display: none; }

2. Неявное удаление плейсхолдера

Скрытие плейсхолдера придаст изысканного вида вашей кастомизации. Вот как это сделать:

CSS Скопировать код input[type="date"]::-webkit-input-placeholder { visibility: hidden !important; }

3. Подготовка поля к замене

Теперь пришло время присоединить кроссбраузерный JavaScript-календарь, например jQuery UI. Используйте Modernizr для определения поддержки браузерами тега input[type="date"] :

JS Скопировать код if (!Modernizr.inputtypes.date) { $('input[type="date"]').datepicker(); }

Вы можете изменить тип поля с type=date на type=text , чтобы усилить совместимость:

JS Скопировать код $('input[type="date"]').attr('type', 'text').datepicker();

Сделайте стилизацию текстового поля таким образом, чтобы оно выглядело идентично полю ввода даты.

4. Стилизация нового пользовательского интерфейса

Не забудьте сформировать стиль для вашего кастомного календаря перед его интеграцией:

CSS Скопировать код .custom-datepicker { /* Ваш стиль */ }

И используйте этот стилизованный календарь в разметке:

HTML Скопировать код <input type="date" class="custom-datepicker">

Визуализация

Что же означает отключение встроенного календаря? Представим это так:

Стандартный календарь – это воздушный шар 🎈, привязанный к полю ввода.

Markdown Скопировать код Исходное состояние: 📅 (Поле) + 🎈 (Встроенный календарь)

Отключая его, мы, фактически, отпускаем шар, оставляя поле ввода на земле:

Markdown Скопировать код Измененное состояние: 📅 (Поле) – 🎈 (Отпущенный календарь)

Поле теперь доступно для ручного ввода или интеграции с пользовательским календарем.

Тонкая настройка вашего календаря

Внимание к деталям может помочь вашему продукту выделиться:

Приоритет мобильным устройствам:

Создание мобильно-ориентированного календаря существенно улучшит опыт интеракции.

Автозаполнение и доступность:

Поля ввода должны строго следовать принципам доступности с применением атрибутов autocomplete и aria-label:

HTML Скопировать код <input type="date" autocomplete="bday" aria-label="Введите дату рождения">

Единый формат дат:

Уважение к культурным предпочтениям пользователей важно при определении формата отображения дат.

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