Отключение нативного датапикера в Google Chrome: руководство#Веб-разработка #Основы HTML #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Если хотите отключить встроенный календарь Chrome для элемента
input[type="date"], примените CSS-свойство
-webkit-appearance со значением none:
input[type="date"] {
-webkit-appearance: none;
appearance: none;
}
Таким образом, поле
<input type="date"> будет освобождено от стандартного оформления и приготовлено к персонализированной стилизации или к использованию внешнего виджета календаря.
Пошаговая настройка полей ввода даты
Процесс изменения пользовательского интерфейса и замены встроенного календаря в Chrome для обеспечения единообразия в разных браузерах – это выполнимая задача. Ваше путешествие начинается здесь.
1. Скрытие визуальных индикаторов
Сначала вам нужно удалить иконку календаря и элементы управления прокруткой:
input[type="date"]::-webkit-calendar-picker-indicator,
input[type="date"]::-webkit-inner-spin-button,
input[type="date"]::-webkit-outer-spin-button {
display: none;
}
2. Неявное удаление плейсхолдера
Скрытие плейсхолдера придаст изысканного вида вашей кастомизации. Вот как это сделать:
input[type="date"]::-webkit-input-placeholder {
visibility: hidden !important;
}
3. Подготовка поля к замене
Теперь пришло время присоединить кроссбраузерный JavaScript-календарь, например jQuery UI. Используйте Modernizr для определения поддержки браузерами тега
input[type="date"]:
if (!Modernizr.inputtypes.date) {
$('input[type="date"]').datepicker();
}
Вы можете изменить тип поля с
type=date на
type=text, чтобы усилить совместимость:
$('input[type="date"]').attr('type', 'text').datepicker();
Сделайте стилизацию текстового поля таким образом, чтобы оно выглядело идентично полю ввода даты.
4. Стилизация нового пользовательского интерфейса
Не забудьте сформировать стиль для вашего кастомного календаря перед его интеграцией:
.custom-datepicker {
/* Ваш стиль */
}
И используйте этот стилизованный календарь в разметке:
<input type="date" class="custom-datepicker">
Визуализация
Что же означает отключение встроенного календаря? Представим это так:
Стандартный календарь – это воздушный шар 🎈, привязанный к полю ввода.
Исходное состояние: 📅 (Поле) + 🎈 (Встроенный календарь)
Отключая его, мы, фактически, отпускаем шар, оставляя поле ввода на земле:
Измененное состояние: 📅 (Поле) – 🎈 (Отпущенный календарь)
Поле теперь доступно для ручного ввода или интеграции с пользовательским календарем.
Тонкая настройка вашего календаря
Внимание к деталям может помочь вашему продукту выделиться:
Приоритет мобильным устройствам:
Создание мобильно-ориентированного календаря существенно улучшит опыт интеракции.
Автозаполнение и доступность:
Поля ввода должны строго следовать принципам доступности с применением атрибутов autocomplete и aria-label:
<input type="date" autocomplete="bday" aria-label="Введите дату рождения">
Единый формат дат:
Уважение к культурным предпочтениям пользователей важно при определении формата отображения дат.
Полезные материалы
- Обсуждение отключения встроенного календаря Chrome на Stack Overflow — опыт пользователей и решения.
<input type="date"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN— подробное описание HTML элемента ввода даты от Mozilla.
- Блог Chromium — обновления и советы от разработчиков Chrome.
- Стилизация кроссбраузерных элементов управления диапазоном в CSS | CSS-Tricks — рекомендации по стилизации форм.
- Типы ввода даты и времени | Can I use... — проверка поддержки HTML5 элементов ввода в различных браузерах.
- Изучение форм | web.dev — ресурс по созданию форм в современной веб-разработке.
- Типы ввода в HTML — обзор различных типов полей ввода в HTML.
Элина Баранова
разработчик Android