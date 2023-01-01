Отключение кнопок прокрутки в input number с CSS

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Быстрый ответ

Чтобы скрыть кнопки увеличения/уменьшения в числовых полях ввода, можно использовать следующие CSS стили:

CSS Скопировать код input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button { -webkit-appearance: none; /* Кнопки спрятаны */ }

Данный код убирает визуальные кнопки управления числовыми значениями. Однако пользователи всё ещё могут менять введённые числа с помощью стрелок на клавиатуре.

Причины избавиться от спиннеров

Отказ от спиннеров может серьезно улучшить пользовательский интерфейс:

Единообразие интерфейса обеспечивается в разных браузерах.

обеспечивается в разных браузерах. Простота дизайна достигается за счёт устранения излишних элементов, что особенно важно на экранах мобильных устройств.

достигается за счёт устранения излишних элементов, что особенно важно на экранах мобильных устройств. Фокусировка внимания пользователя сосредоточивается на главной задаче – точном вводе данных.

Настройка фокуса в мобильных интерфейсах

В мобильных интерфейсах мелкие детали играют критическую роль:

Экранное пространство очень ценно, поэтому следует выбирать только необходимые элементы.

очень ценно, поэтому следует выбирать только необходимые элементы. Области сенсорного взаимодействия должны быть максимально удобными для использования на малых экранах.

должны быть максимально удобными для использования на малых экранах. Использование клавиатуры уменьшается, делая соответствующие стрелки редко используемыми элементами.

Вывод прост: адаптируйте поля ввода для сенсорного управления, чтобы они были максимально удобными на мобильных устройствах.

Избавление от спиннера: последствия и преимущества

Спиннеры не всегда оказываются полезными. При их удалении вы можете столкнуться со следующим:

Точность ввода : так же, как и сложность попасть по нужной клавише на клавиатуре телефона, ввод длинной числовой последовательности может оказаться затруднительным.

: так же, как и сложность попасть по нужной клавише на клавиатуре телефона, ввод длинной числовой последовательности может оказаться затруднительным. Быстрый ввод: Клавиатура незаменима, когда требуется быстро ввести уже известные данные.

Недостаток спиннеров помогает сфокусироваться на скорости и точности ввода.

Визуализация

Спиннеры могут напомнить детскую игрушку с пропеллером (🌀) на вашем поле ввода:

HTML Скопировать код <input type="number"> /* "Посмотри, мама, спиннеры!" */

А вот CSS-магия, удаляющая ненужные элементы:

CSS Скопировать код input::-webkit-inner-spin-button, input::-webkit-outer-spin-button { -webkit-appearance: none; /* Нет больше спиннеров. */ }

Результат: поле ввода теперь выглядит спокойно и не отвлекает лишними элементами.

Markdown Скопировать код До: [1️⃣🌀] /* Как повязка у пирата. */ После: [1️⃣] /* Чисто, как улыбка щенка. */

Вы успешно устранили все отвлекающие детали.

Каждая деталь должна быть на своем месте

Удаление спиннера может нарушить гармонию компоновки элементов. Чтобы восстановить баланс:

Справиться с проблемами выравнивания можно таким образом: CSS Скопировать код input[type="number"] { margin: 0; /* Никаких отступов! */ }

Обновляем дизайн полей ввода: Когда спиннеры исчезают, образуется пустое пространство – время обновить дизайн: CSS Скопировать код input[type="number"] { border: 1px solid #ccc; /* Все становится видно. */ padding: 5px; border-radius: 4px; /* Углы должны быть скруглёны. */ }

Сценарии из реальной жизни

Пока заваривается ваш кофе, подумайте об обстоятельствах, в которых спиннеры были бы неуместны, аналогично пингвинам в пустыне:

Финансовые операции : Необходима точность, спиннеры оказываются излишними.

: Необходима точность, спиннеры оказываются излишними. Проверочные коды : Требуется конкретный набор цифр, без спиннеров будет лучше.

: Требуется конкретный набор цифр, без спиннеров будет лучше. Дата рождения: Люди обычно запоминают такие даты, им не требуются спиннеры для ввода.

Смысл прост – отключение спиннеров упрощает ввод.

Ограничения и меры по предотвращению непредвиденных обстоятельств

Скрытие кнопок увеличения/уменьшения требует тщательного соотношения всех деталей:

Предупреждение заранее! Не все пользователи могут быстро привыкнуть к изменениям.

Не все пользователи могут быстро привыкнуть к изменениям. "Верные старики": Некоторые старые браузеры могут не поддерживать свойство -webkit-appearance . Не забывайте о существовании альтернативных методов, чтобы не оставить кого-то в стороне.

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