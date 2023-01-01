Отключение кнопок прокрутки в input number с CSS#CSS и верстка #Инпуты и типы полей #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы скрыть кнопки увеличения/уменьшения в числовых полях ввода, можно использовать следующие CSS стили:
input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button,
input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
-webkit-appearance: none; /* Кнопки спрятаны */
}
Данный код убирает визуальные кнопки управления числовыми значениями. Однако пользователи всё ещё могут менять введённые числа с помощью стрелок на клавиатуре.
Причины избавиться от спиннеров
Отказ от спиннеров может серьезно улучшить пользовательский интерфейс:
- Единообразие интерфейса обеспечивается в разных браузерах.
- Простота дизайна достигается за счёт устранения излишних элементов, что особенно важно на экранах мобильных устройств.
- Фокусировка внимания пользователя сосредоточивается на главной задаче – точном вводе данных.
Настройка фокуса в мобильных интерфейсах
В мобильных интерфейсах мелкие детали играют критическую роль:
- Экранное пространство очень ценно, поэтому следует выбирать только необходимые элементы.
- Области сенсорного взаимодействия должны быть максимально удобными для использования на малых экранах.
- Использование клавиатуры уменьшается, делая соответствующие стрелки редко используемыми элементами.
Вывод прост: адаптируйте поля ввода для сенсорного управления, чтобы они были максимально удобными на мобильных устройствах.
Избавление от спиннера: последствия и преимущества
Спиннеры не всегда оказываются полезными. При их удалении вы можете столкнуться со следующим:
- Точность ввода: так же, как и сложность попасть по нужной клавише на клавиатуре телефона, ввод длинной числовой последовательности может оказаться затруднительным.
- Быстрый ввод: Клавиатура незаменима, когда требуется быстро ввести уже известные данные.
Недостаток спиннеров помогает сфокусироваться на скорости и точности ввода.
Визуализация
Спиннеры могут напомнить детскую игрушку с пропеллером (🌀) на вашем поле ввода:
<input type="number"> /* "Посмотри, мама, спиннеры!" */
А вот CSS-магия, удаляющая ненужные элементы:
input::-webkit-inner-spin-button,
input::-webkit-outer-spin-button {
-webkit-appearance: none; /* Нет больше спиннеров. */
}
Результат: поле ввода теперь выглядит спокойно и не отвлекает лишними элементами.
До: [1️⃣🌀] /* Как повязка у пирата. */
После: [1️⃣] /* Чисто, как улыбка щенка. */
Вы успешно устранили все отвлекающие детали.
Каждая деталь должна быть на своем месте
Удаление спиннера может нарушить гармонию компоновки элементов. Чтобы восстановить баланс:
Справиться с проблемами выравнивания можно таким образом:
input[type="number"] { margin: 0; /* Никаких отступов! */ }
Обновляем дизайн полей ввода: Когда спиннеры исчезают, образуется пустое пространство – время обновить дизайн:
input[type="number"] { border: 1px solid #ccc; /* Все становится видно. */ padding: 5px; border-radius: 4px; /* Углы должны быть скруглёны. */ }
Сценарии из реальной жизни
Пока заваривается ваш кофе, подумайте об обстоятельствах, в которых спиннеры были бы неуместны, аналогично пингвинам в пустыне:
- Финансовые операции: Необходима точность, спиннеры оказываются излишними.
- Проверочные коды: Требуется конкретный набор цифр, без спиннеров будет лучше.
- Дата рождения: Люди обычно запоминают такие даты, им не требуются спиннеры для ввода.
Смысл прост – отключение спиннеров упрощает ввод.
Ограничения и меры по предотвращению непредвиденных обстоятельств
Скрытие кнопок увеличения/уменьшения требует тщательного соотношения всех деталей:
- Предупреждение заранее! Не все пользователи могут быстро привыкнуть к изменениям.
- "Верные старики": Некоторые старые браузеры могут не поддерживать свойство
-webkit-appearance. Не забывайте о существовании альтернативных методов, чтобы не оставить кого-то в стороне.
Полезные материалы
- Могу ли я скрыть спин-бокс у HTML5 number input? – Stack Overflow — Обсуждение методов скрытия кнопок счетчика Webkit.
- <input type="number"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Подробное руководство по использованию числовых полей ввода.
- Исключаем спиннеры из числовых полей ввода | CSS-Tricks — Трюки и лайфхаки, помогающие сделать спиннеры невидимыми.
- Типы полей ввода в HTML – W3Schools — Всё об типах полей ввода в HTML.
- Запрет прокрутки в
<input type=number>– Stack Overflow — Как запретить прокрутку в числовых полях ввода в браузере Chrome.
- Стандарт HTML — Подробное описание типа number для элементов input.
- Тип number для полей ввода | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Состояние поддержки числовых полей ввода разными браузерами.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда