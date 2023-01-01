Отключение функционала ссылок через CSS: класс current-page#CSS и верстка #Ссылки и навигация #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вам требуется деактивировать ссылку с использованием CSS, вызовите свойство
pointer-events со значением
none и установите специальную стилизацию, наглядно демонстрирующую ее недоступность:
.disabled-link {
pointer-events: none; /* Отключим взаимодействие мыши */
color: #808080; /* Установим серый цвет как индикатор недоступности */
text-decoration: none; /* Уберем подчёркивание */
cursor: default; /* Выберем стандартный курсор */
opacity: 0.6; /* Добавим полупрозрачность для создания эффекта затухания */
}
Присвойте класс
disabled-link нужной ссылке в вашем HTML-коде:
<a href="#" class="disabled-link" tabindex="-1">Я выгляжу как ссылка, но таковой не являюсь.</a>
Атрибут
tabindex="-1" позволяет исключить ссылку из навигационной последовательности. Однако стоит учесть, что опытные пользователи могут обнаружить
href через инструменты разработчика браузера.
Изучаем детали
CSS-эффекты при наведении
Для того чтобы явно намекнуть пользователю на то, что ссылка не работает, установите следующее поведение при наведении:
.disabled-link:hover,
.disabled-link:active,
.disabled-link:focus {
color: #808080; /* Постоянный серый цвет */
cursor: not-allowed; /* Курсор, сигнализирующий о запрете действия */
text-decoration: none; /* Отсутствие подчёркивания */
}
Доступность для всех
Применение атрибута
aria-current="page" помогает информировать скринридеры о текущем элементе. Тем не менее, стоит помнить, что доступность и CSS не всегда совместимы, особенно когда речь идет об отключении функциональности.
Вопросы совместимости
Старые версии браузеров могут не поддерживать свойство
pointer-events. Во избежание неприятных ситуаций, подготовьте альтернативные решения для таких случаев.
Интеграция с Bootstrap
Если вы используете Bootstrap, вы можете применить класс
.disabled, который наследует стили неактивной ссылки от шаблона фреймворка:
a.disabled-link.btn.disabled {
pointer-events: none; /* Общение с данной ссылкой сравнимо с разговором со стеной */
/* Стандартные стили Bootstrap */
}
Визуализация
Представим активную ссылку в виде пути для поезда (🚂):
Обычный путь: 🚂➡️🔗 (Поезд движется, работа выполнена 💼💰)
С применением CSS, можно "перекрыть" этот путь:
a.disabled-link {
pointer-events: none; /* Стоп-сигнал, движение прекращено 🚦 */
color: gray; /* Ссылка становится менее привлекательной */
}
Перерезанный путь: 🚂🛑⛔ (Пришлось приостановить движение поезда, поставка не выполнена 📦🚫)
Здесь CSS действует как красный сигнал, который предупреждает пользователя остаться на месте, равно как и прекращает движение поезда (🚂).
Профессиональные рекомендации: переход к полному отключению
Гарантированное отключение
Свойство
pointer-events: none визуально делает ссылку неактивной, но для полной блокировки стоит рассмотреть удаление атрибута
href или применение JavaScript для более жесткого ограничения.
Семантичность
Семантически правильно организованные документы всегда структурированы и осмыслены. Не путайте роли и состояния элементов: они могут быть важны по-своему, но это разные вещи.
Учет пользовательских ожиданий
Интерфейс с отключенными через CSS ссылками может вначале сбивать пользователя с толку из-за отсутствия привычных реакций. Знание особенностей вашей целевой группы и приспособление дизайна под их ожидания поможет избежать путаницы.
Полное отключение
Для полного отключения все функции ссылки, включая клавиатурную навигацию, необходим серьезный подход к решению этой задачи. CSS может быть эффективным, но иногда он не обладает достаточной мощностью для полного выполнения такой задачи.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда