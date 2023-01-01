Отключение функции зума двойным тапом на устройствах

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Быстрый ответ

Для отключения функции масштабирования при двойном касании используйте CSS-стиль touch-action: manipulation; . Он блокирует масштабирование при двойном касании, но не затрагивает возможность масштабирования пальцами:

CSS Скопировать код * { touch-action: manipulation; /* масштабирование при двойном тапе не происходит */ }

Это правило можно применить ко всем элементам ( * ) или только к некоторым из них, чтобы обеспечить удобство интерактивного использования без нежелательного масштабирования.

А вот как полностью запретить масштабирование на touch-устройствах — в тег viewport добавьте атрибут user-scalable=no :

HTML Скопировать код <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no">

Разделяем элементы при помощи CSS-классов

Вы можете настроить поведение каждого конкретного элемента, регулируя возможность масштабирования. Для отключения масштабирования укажите класс disable-dbl-tap-zoom для нужных элементов:

CSS Скопировать код .disable-dbl-tap-zoom { touch-action: manipulation; /* масштабирование отключено */ }

Такой класс особенно актуален для кнопок, интерактивных виджетов или элементов, которые требуют специального внимания.

Применяем jQuery для блокировки масштабирования

Если ваш элемент интерактивен и вы хотите запретить масштабирование при двойном тапе, примените следующий код на jQuery:

JS Скопировать код $('.disable-dbl-tap-zoom').on('touchend', function(e) { var $this = $(this); if ($this.data('lastTouch') && e.timeStamp – $this.data('lastTouch') < 500) { e.preventDefault(); /* предотвращаем двойной тап */ } $this.data('lastTouch', e.timeStamp); });

Этот код блокирует двойные тапы, если они совершаются в интервале менее 500 миллисекунд, таким образом, исключая нежелательное масштабирование.

Обеспечиваем комфортное использование сайта на всех устройствах

При создании веб-сайта важно обеспечить его корректное функционирование на всех типах устройств. Уделяйте особое внимание совместимости браузеров и качеству пользовательского опыта. Не забывайте проводить тестирование на различных устройствах и выявлять проблемы визуализации.

Игра Zoom-out и пользовательский опыт

Помните, что блокировка функции масштабирования может сказаться на удобстве использования сайта. Функцией масштабирования не стоит злоупотреблять и лучше включать её там, где это улучшает удобство навигации по сайту. Избегайте ситуаций, когда случайное масштабирование может портить впечатление от взаимодействия с интерфейсом.

Визуализация

Взаимодействие с сенсорным экраном можно представить как танцевальные движения:

Markdown Скопировать код Двойное касание для масштабирования: 💃🕺 ↔️ 💃🕺 (танцоры внезапно приближаются) Отключение: 💃 🕺 (танцоры сохраняют определённое расстояние)

Управление масштабированием — это своего рода искусство, позволяющее управлять "танцем" элементов на вашем сайте.

Создание уникальных правил для блокировки масштабирования при помощи CSS

Иногда бывает полезно использовать браузерные жесты, добавив к ним немного индивидуальности. Свойство touch-action позволяет определить, какие жесты будут активны, а какие отключены:

CSS Скопировать код .card { touch-action: pan-x pan-y; /* разрешено перемещение, но блокирован зум */ }

Используйте это свойство для того, чтобы пользователи могли свайпать карточки, исключив при этом случайное масштабирование.

Воспоминания: iOS против Android

Поведение веб-страниц может отличаться в браузерах разных платформ. Поэтому не забудьте протестировать ваше решение как на iOS, так и на Android, чтобы быть уверенным в его стабильности.

Предупреждение о двойном тапе при помощи пользовательских событий

Если двойное касание упорно вызывает масштабирование, вы можете использовать временную задержку:

JS Скопировать код let lastTap = 0; element.addEventListener('touchend', function(event) { let currentTime = new Date().getTime(); let tapLength = currentTime – lastTap; if (tapLength < 300 && tapLength > 0) { event.preventDefault(); // Предупреждаем о возможном двойном тапе } lastTap = currentTime; });

Такой подход поможет предотвратить масштабирование при быстром двойном тапе.

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