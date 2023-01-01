Отключение функции зума двойным тапом на устройствах#Смартфоны #Планшеты #Настройки и лайфхаки
Быстрый ответ
Для отключения функции масштабирования при двойном касании используйте CSS-стиль
touch-action: manipulation;. Он блокирует масштабирование при двойном касании, но не затрагивает возможность масштабирования пальцами:
* {
touch-action: manipulation; /* масштабирование при двойном тапе не происходит */
}
Это правило можно применить ко всем элементам (
*) или только к некоторым из них, чтобы обеспечить удобство интерактивного использования без нежелательного масштабирования.
А вот как полностью запретить масштабирование на touch-устройствах — в тег
viewport добавьте атрибут
user-scalable=no:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no">
Разделяем элементы при помощи CSS-классов
Вы можете настроить поведение каждого конкретного элемента, регулируя возможность масштабирования. Для отключения масштабирования укажите класс
disable-dbl-tap-zoom для нужных элементов:
.disable-dbl-tap-zoom {
touch-action: manipulation; /* масштабирование отключено */
}
Такой класс особенно актуален для кнопок, интерактивных виджетов или элементов, которые требуют специального внимания.
Применяем jQuery для блокировки масштабирования
Если ваш элемент интерактивен и вы хотите запретить масштабирование при двойном тапе, примените следующий код на jQuery:
$('.disable-dbl-tap-zoom').on('touchend', function(e) {
var $this = $(this);
if ($this.data('lastTouch') && e.timeStamp – $this.data('lastTouch') < 500) {
e.preventDefault(); /* предотвращаем двойной тап */
}
$this.data('lastTouch', e.timeStamp);
});
Этот код блокирует двойные тапы, если они совершаются в интервале менее 500 миллисекунд, таким образом, исключая нежелательное масштабирование.
Обеспечиваем комфортное использование сайта на всех устройствах
При создании веб-сайта важно обеспечить его корректное функционирование на всех типах устройств. Уделяйте особое внимание совместимости браузеров и качеству пользовательского опыта. Не забывайте проводить тестирование на различных устройствах и выявлять проблемы визуализации.
Игра Zoom-out и пользовательский опыт
Помните, что блокировка функции масштабирования может сказаться на удобстве использования сайта. Функцией масштабирования не стоит злоупотреблять и лучше включать её там, где это улучшает удобство навигации по сайту. Избегайте ситуаций, когда случайное масштабирование может портить впечатление от взаимодействия с интерфейсом.
Визуализация
Взаимодействие с сенсорным экраном можно представить как танцевальные движения:
Двойное касание для масштабирования: 💃🕺 ↔️ 💃🕺 (танцоры внезапно приближаются)
Отключение: 💃 🕺 (танцоры сохраняют определённое расстояние)
Управление масштабированием — это своего рода искусство, позволяющее управлять "танцем" элементов на вашем сайте.
Создание уникальных правил для блокировки масштабирования при помощи CSS
Иногда бывает полезно использовать браузерные жесты, добавив к ним немного индивидуальности. Свойство
touch-action позволяет определить, какие жесты будут активны, а какие отключены:
.card {
touch-action: pan-x pan-y; /* разрешено перемещение, но блокирован зум */
}
Используйте это свойство для того, чтобы пользователи могли свайпать карточки, исключив при этом случайное масштабирование.
Воспоминания: iOS против Android
Поведение веб-страниц может отличаться в браузерах разных платформ. Поэтому не забудьте протестировать ваше решение как на iOS, так и на Android, чтобы быть уверенным в его стабильности.
Предупреждение о двойном тапе при помощи пользовательских событий
Если двойное касание упорно вызывает масштабирование, вы можете использовать временную задержку:
let lastTap = 0;
element.addEventListener('touchend', function(event) {
let currentTime = new Date().getTime();
let tapLength = currentTime – lastTap;
if (tapLength < 300 && tapLength > 0) {
event.preventDefault(); // Предупреждаем о возможном двойном тапе
}
lastTap = currentTime;
});
Такой подход поможет предотвратить масштабирование при быстром двойном тапе.
Полезные материалы
- События касания – Веб-API | MDN — Руководство по работе с сенсорными событиями в API.
- Отключение масштабирования двойным тапом на сенсорных устройствах – Stack Overflow — Обсуждение проблем масштабирования при двойном касании на StackOverflow.
- События касания — Рекомендации W3C по управлению сенсорными событиями.
- 300мс задержка тапа исчезла | Блог | Chrome для разработчиков — Советы от Google по оптимизации обработки сенсорных событий.
- Трюк с единицами вьюпорта на мобильных устройствах | CSS-Tricks — Статья о работе с единицами вьюпорта на мобильных устройствах от CSS-Tricks.
- Новая политика для видео на iOS | WebKit — Обсуждение изменений в политике WebKit касательно воспроизведения видео и взаимодействия на iOS.
Алина Рыбакова
редактор про смартфоны