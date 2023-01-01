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Отключение функции pinch to zoom на веб-странице
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Отключение функции pinch to zoom на веб-странице

#Веб-разработка  #Основы HTML  #CSS и верстка  
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Быстрый ответ

Чтобы отключить возможность масштабирования с помощью пальцев на мобильных устройствах, добавьте следующий мета-тег в раздел <head> вашего HTML-документа:

HTML
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<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">

Такой код отключает возможность масштабирования (user-scalable=no) и устанавливает фиксированный масштаб (maximum-scale=1.0), зафиксировав таким образом размер веб-страницы.

Пошаговый план для смены профессии

Браузеры – умственные гиганты: охватим все аспекты

Браузеры, стремясь обеспечить доступность, могут игнорировать ограничения на масштабирование. Для достижения надёжности используйте комбинацию из CSS и JS:

  • В CSS укажите touch-action: none; для элементов html и body, тем самым отключив масштабирование.
CSS
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/* CSS – запрет на прикосновения! 💃 */
html, body {
    touch-action: none;
}
  • В JavaScript отмените все попытки касаний путём обработки событий жестов:
JS
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/* JS – Праздник подошёл к концу, господа... 🎉🚫 */
document.addEventListener('gesturestart', function(e) {
    e.preventDefault();
}, false);

document.addEventListener('gesturechange', function(e) {
    e.preventDefault();
}, false);

document.addEventListener('gestureend', function(e) {
    e.preventDefault();
}, false);
  • Обманите браузер iOS Safari, установив значение document.body.style.zoom = 0.99;. Это приводит к тому, что масштабирование "останавливается на полпути".

Визуализация

Представьте, что пользователи пытаются изменить размер вашего сайта, как будто это пластилиновая модель.

Markdown
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Ситуация: У вас есть пластилин (🧱), и вы хотите, чтобы он сохранял форму.

Отключение масштабирования пинч-жестом – это как выпекание пластилина: после этого он более не сможет изменить свою форму.

plaintext
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До: 🧱💪🤏👀 (Лепим и растягиваем пластилин.)
После: 🧱🔒✋👀 (Пластилин испекся, теперь он твердый и неизменяем.)

Строгие настройки в HTML и CSS работают как духовка, зафиксировав форму вашего веб-сайта.

Рассмотрим вопросы: Адаптивность, отображение и этика масштабирования

Когда вы отключаете масштабирование, не забудьте об адаптивности и доступности:

  • Используйте относительные единицы измерения для ширины вместо фиксированных.
  • Применяйте медиазапросы для оптимизации разметки веб-страниц для различных устройств.
  • Учитывайте потребности пользователей с ограничениями зрения.
  • Проведите тестирование сайта в различных браузерах и устройствах с помощью инструментов типа BrowserStack.

Проверка на совместимость: старые устройства и "непокорные" браузеры

  • Не забывайте о старых гаджетах! Добавьте <meta name="HandheldFriendly" content="true">.
  • Используйте modernizr или другие инструменты для определения функционала браузера и создания альтернативных способов взаимодействия.

Пользовательский опыт: Функциональность против неудобств

Будьте осторожны, отключая масштабирование:

  • Могут возникнуть претензии со стороны пользователей, если они не могут увеличить контент.
  • Отсутствие возможности масштабирования может затруднить чтение текста или просмотр изображений для некоторых пользователей.
  • Это может негативно повлиять на удобство использования сайта и лояльность пользователей.

Завершение: Этика, потребности пользователей и удобство использования

В случае отключения пинч-масштабирования важно учесть потребности и опыт пользователей:

  • Гарантируйте удобство чтения и навигации по сайту.
  • Управление содержимым сайта со стороны пользователя является неотъемлемым аспектом высококачественного пользовательского опыта.

Полезные материалы

  1. События касания – Веб-API | MDN — Информация о сенсорных событиях.
  2. ios10 – как отключить масштабирование через viewport в iOS 10+ safari? – Stack Overflow — Рекомендации по работе с масштабированием в Safari.
  3. События указателя | W3C — Руководство по событиям, связанным с касаниями и движениями мыши.
  4. Понимание критерия успеха 2.5.1: Жесты указателя | WAI | W3C — Рекомендации по созданию доступности в интернете.
  5. GitHub – AlloyTeam/AlloyFinger: Очень компактная библиотека жестов multitouch для web — Библиотека для реализации мультитач-жестов.
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Какой мета-тег нужно добавить, чтобы отключить возможность масштабирования на мобильных устройствах?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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