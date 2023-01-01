Отключение функции pinch to zoom на веб-странице

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы отключить возможность масштабирования с помощью пальцев на мобильных устройствах, добавьте следующий мета-тег в раздел <head> вашего HTML-документа:

HTML Скопировать код <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">

Такой код отключает возможность масштабирования ( user-scalable=no ) и устанавливает фиксированный масштаб ( maximum-scale=1.0 ), зафиксировав таким образом размер веб-страницы.

Браузеры – умственные гиганты: охватим все аспекты

Браузеры, стремясь обеспечить доступность, могут игнорировать ограничения на масштабирование. Для достижения надёжности используйте комбинацию из CSS и JS:

В CSS укажите touch-action: none; для элементов html и body , тем самым отключив масштабирование.

CSS Скопировать код /* CSS – запрет на прикосновения! 💃 */ html, body { touch-action: none; }

В JavaScript отмените все попытки касаний путём обработки событий жестов:

JS Скопировать код /* JS – Праздник подошёл к концу, господа... 🎉🚫 */ document.addEventListener('gesturestart', function(e) { e.preventDefault(); }, false); document.addEventListener('gesturechange', function(e) { e.preventDefault(); }, false); document.addEventListener('gestureend', function(e) { e.preventDefault(); }, false);

Обманите браузер iOS Safari, установив значение document.body.style.zoom = 0.99; . Это приводит к тому, что масштабирование "останавливается на полпути".

Визуализация

Представьте, что пользователи пытаются изменить размер вашего сайта, как будто это пластилиновая модель.

Markdown Скопировать код Ситуация: У вас есть пластилин (🧱), и вы хотите, чтобы он сохранял форму.

Отключение масштабирования пинч-жестом – это как выпекание пластилина: после этого он более не сможет изменить свою форму.

plaintext Скопировать код До: 🧱💪🤏👀 (Лепим и растягиваем пластилин.) После: 🧱🔒✋👀 (Пластилин испекся, теперь он твердый и неизменяем.)

Строгие настройки в HTML и CSS работают как духовка, зафиксировав форму вашего веб-сайта.

Рассмотрим вопросы: Адаптивность, отображение и этика масштабирования

Когда вы отключаете масштабирование, не забудьте об адаптивности и доступности:

Используйте относительные единицы измерения для ширины вместо фиксированных.

Применяйте медиазапросы для оптимизации разметки веб-страниц для различных устройств.

Учитывайте потребности пользователей с ограничениями зрения.

Проведите тестирование сайта в различных браузерах и устройствах с помощью инструментов типа BrowserStack.

Проверка на совместимость: старые устройства и "непокорные" браузеры

Не забывайте о старых гаджетах! Добавьте <meta name="HandheldFriendly" content="true"> .

. Используйте modernizr или другие инструменты для определения функционала браузера и создания альтернативных способов взаимодействия.

Пользовательский опыт: Функциональность против неудобств

Будьте осторожны, отключая масштабирование:

Могут возникнуть претензии со стороны пользователей, если они не могут увеличить контент.

Отсутствие возможности масштабирования может затруднить чтение текста или просмотр изображений для некоторых пользователей.

Это может негативно повлиять на удобство использования сайта и лояльность пользователей.

Завершение: Этика, потребности пользователей и удобство использования

В случае отключения пинч-масштабирования важно учесть потребности и опыт пользователей:

Гарантируйте удобство чтения и навигации по сайту.

Управление содержимым сайта со стороны пользователя является неотъемлемым аспектом высококачественного пользовательского опыта.

Полезные материалы