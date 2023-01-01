Отключение фокуса Tab на элементах формы в определенном div#Формы #События в браузере #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для проведения навигации с помощью клавиши Tab без фокусировки на элементах формы, применяйте атрибут
tabindex со значением
-1:
<input type="text" tabindex="-1" />
Такой подход исключает элемент из цепочки переключения по Tab.
Продуманный метод и альтернативы
Атрибут
tabindex="-1" позволяет легко сделать элемент недоступным для навигации с помощью Tab. Однако, есть более продвинутые способы управления фокусировкой для обеспечения оптимального контроля и доступности:
Управление переключением Tab через JavaScript
Можно перехватывать действие клавиши Tab, отслеживая событие
keydown. Это дает полный контроль и гарантию от случайных переключений:
document.addEventListener('keydown', function(event) {
if(event.key === 'Tab') {
if(event.target.getAttribute('tabindex') === '-1') {
event.preventDefault();
// Здесь вы можете управлять порядком переключения элементов
}
}
});
Динамическое управление навигацией элементов с jQuery
Используйте jQuery для динамичной корректировки
tabindex, адаптируя навигацию элементов под соответствующие условия:
$('.form-class').find('input, button, select').each(function() {
var $element = $(this);
if(/* некоторое условие */) {
$element.attr('tabindex', '-1'); // Элемент выведен из навигации по Tab
} else {
$element.removeAttr('tabindex'); // Элемент доступен для навигации
}
});
Применение пользовательских атрибутов и классов
Вы можете использовать вручную сделанные атрибуты, типа
data-tab-skip="true", и классы, чтобы упростить нахождение нужных элементов для управления фокусом:
$('.form-class').find('[data-tab-skip="true"]').addClass('skip-me'); // Элементы с данным классом недоступны для фокуса
Учёт навигационного направления
Необходимо предусмотреть, где будет заканчиваться переключение на элементы с помощью Tab, чтобы не вводить пользователя в замешательство.
Визуализация
Представим клавиатуру, на которой мы временно отключаем некоторые функциональные клавиши, чтобы избегать случайных нажатий:
Обычные клавиши (🔤): [A, S, D, F, G]
Специальные клавиши (🔒): [Tab, Alt, Ctrl]
Активируя
tabindex="-1", мы своеобразно блокируем эти специальные клавиши:
<input type="text" tabindex="-1"> <!-- 🔒 Клавиша Tab заблокирована -->
<button tabindex="-1">Отправить 🔒</button> <!-- 🔒 Здесь также невозможно переключение -->
Таким образом, мы создаем условия, когда пользователям можно свободно печатать, а специальные функции активируются только там, где это предусмотрено:
Фокусировка через Tab отключена:
Печатаем: [🔤🔤🔤🔤🔤]
Специальные клавиши: [🔒🔒🔒]
Профессиональная работа с сложными формами
Формы в виде таблиц и управление фокусом
Для форм, разложенных как таблицы, целесообразно обеспечить логическую навигацию по элементам с помощью Tab, решая сложности навигации по div'ам и строкам. Это сравнимо с дирижированием оркестром:
$('table input').on('keydown', function(e) {
if (e.key === 'Tab') {
var $next = $(this).closest('td').next().find('input');
if($next.length === 0) {
$next = $(this).closest('tr').next().find('input:first');
}
if($next.length) {
$next.focus();
e.preventDefault();
}
}
});
Динамическое управление фокусом посредством списка элементов
Формируйте массив интерактивных элементов и динамически управляйте фокусом через Tab, применяя индексы в массиве:
var focusableElements = $('.form-class').find('input, button, select').filter(':visible').toArray();
var currentFocusedIndex = focusableElements.indexOf(document.activeElement);
// Здесь можно добавить логику перехода к следующему элементу
Обеспечение плавности и интуитивности навигации
При создании собственного управления фокусировкой важно предусмотреть интуитивно понятный путь для пользователя.
Привлечение к управлению недавно добавленных элементов
Для новых элементов расширяйте вашу систему управления фокусировкой с помощью наблюдателей мутаций или настройте их прямо в процессе создания.
Полезные материалы
- tabindex – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Детальное разъяснение
tabindexи рекомендации по его применению от MDN.
- Что такое tabindex="-1" в Bootstrap – Stack Overflow — Обстоятельное обсуждение использования
tabindexв Bootstrap на Stack Overflow.
- Как убрать пунктирную рамку | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Советы по настройке стилей фокуса, включая удаление контура.
- WebAIM: Доступность для клавиатуры — Процедуры по обеспечению доступности интерфейса для управления с помощью клавиатуры.
- axe: Инструменты и программное обеспечение для тестирования доступности — Инструменты для тестирования доступности, поддерживающие создание удобных в использовании интерфейсов.
- Полное руководство по доступным фронтенд-компонентам — Smashing Magazine — Руководство по созданию доступных компонентов фронтенда.
- HTML Standard — Официальная документация по
tabindexот HTML Standard.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер