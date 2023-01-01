Отключение фокуса Tab на элементах формы в определенном div

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Быстрый ответ

Для проведения навигации с помощью клавиши Tab без фокусировки на элементах формы, применяйте атрибут tabindex со значением -1 :

HTML Скопировать код <input type="text" tabindex="-1" />

Такой подход исключает элемент из цепочки переключения по Tab.

Продуманный метод и альтернативы

Атрибут tabindex="-1" позволяет легко сделать элемент недоступным для навигации с помощью Tab. Однако, есть более продвинутые способы управления фокусировкой для обеспечения оптимального контроля и доступности:

Управление переключением Tab через JavaScript

Можно перехватывать действие клавиши Tab, отслеживая событие keydown . Это дает полный контроль и гарантию от случайных переключений:

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', function(event) { if(event.key === 'Tab') { if(event.target.getAttribute('tabindex') === '-1') { event.preventDefault(); // Здесь вы можете управлять порядком переключения элементов } } });

Динамическое управление навигацией элементов с jQuery

Используйте jQuery для динамичной корректировки tabindex , адаптируя навигацию элементов под соответствующие условия:

JS Скопировать код $('.form-class').find('input, button, select').each(function() { var $element = $(this); if(/* некоторое условие */) { $element.attr('tabindex', '-1'); // Элемент выведен из навигации по Tab } else { $element.removeAttr('tabindex'); // Элемент доступен для навигации } });

Применение пользовательских атрибутов и классов

Вы можете использовать вручную сделанные атрибуты, типа data-tab-skip="true" , и классы, чтобы упростить нахождение нужных элементов для управления фокусом:

JS Скопировать код $('.form-class').find('[data-tab-skip="true"]').addClass('skip-me'); // Элементы с данным классом недоступны для фокуса

Учёт навигационного направления

Необходимо предусмотреть, где будет заканчиваться переключение на элементы с помощью Tab, чтобы не вводить пользователя в замешательство.

Визуализация

Представим клавиатуру, на которой мы временно отключаем некоторые функциональные клавиши, чтобы избегать случайных нажатий:

Markdown Скопировать код Обычные клавиши (🔤): [A, S, D, F, G] Специальные клавиши (🔒): [Tab, Alt, Ctrl]

Активируя tabindex="-1" , мы своеобразно блокируем эти специальные клавиши:

HTML Скопировать код <input type="text" tabindex="-1"> <!-- 🔒 Клавиша Tab заблокирована --> <button tabindex="-1">Отправить 🔒</button> <!-- 🔒 Здесь также невозможно переключение -->

Таким образом, мы создаем условия, когда пользователям можно свободно печатать, а специальные функции активируются только там, где это предусмотрено:

Markdown Скопировать код Фокусировка через Tab отключена: Печатаем: [🔤🔤🔤🔤🔤] Специальные клавиши: [🔒🔒🔒]

Профессиональная работа с сложными формами

Формы в виде таблиц и управление фокусом

Для форм, разложенных как таблицы, целесообразно обеспечить логическую навигацию по элементам с помощью Tab, решая сложности навигации по div'ам и строкам. Это сравнимо с дирижированием оркестром:

JS Скопировать код $('table input').on('keydown', function(e) { if (e.key === 'Tab') { var $next = $(this).closest('td').next().find('input'); if($next.length === 0) { $next = $(this).closest('tr').next().find('input:first'); } if($next.length) { $next.focus(); e.preventDefault(); } } });

Динамическое управление фокусом посредством списка элементов

Формируйте массив интерактивных элементов и динамически управляйте фокусом через Tab, применяя индексы в массиве:

JS Скопировать код var focusableElements = $('.form-class').find('input, button, select').filter(':visible').toArray(); var currentFocusedIndex = focusableElements.indexOf(document.activeElement); // Здесь можно добавить логику перехода к следующему элементу

Обеспечение плавности и интуитивности навигации

При создании собственного управления фокусировкой важно предусмотреть интуитивно понятный путь для пользователя.

Привлечение к управлению недавно добавленных элементов

Для новых элементов расширяйте вашу систему управления фокусировкой с помощью наблюдателей мутаций или настройте их прямо в процессе создания.

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