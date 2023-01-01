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Отключение фокуса Tab на элементах формы в определенном div
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Отключение фокуса Tab на элементах формы в определенном div

#Формы  #События в браузере  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Для проведения навигации с помощью клавиши Tab без фокусировки на элементах формы, применяйте атрибут tabindex со значением -1:

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<input type="text" tabindex="-1" />

Такой подход исключает элемент из цепочки переключения по Tab.

Пошаговый план для смены профессии

Продуманный метод и альтернативы

Атрибут tabindex="-1" позволяет легко сделать элемент недоступным для навигации с помощью Tab. Однако, есть более продвинутые способы управления фокусировкой для обеспечения оптимального контроля и доступности:

Управление переключением Tab через JavaScript

Можно перехватывать действие клавиши Tab, отслеживая событие keydown. Это дает полный контроль и гарантию от случайных переключений:

JS
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document.addEventListener('keydown', function(event) {
  if(event.key === 'Tab') {
    if(event.target.getAttribute('tabindex') === '-1') {
      event.preventDefault();
      // Здесь вы можете управлять порядком переключения элементов
    }
  }
});

Динамическое управление навигацией элементов с jQuery

Используйте jQuery для динамичной корректировки tabindex, адаптируя навигацию элементов под соответствующие условия:

JS
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$('.form-class').find('input, button, select').each(function() {
  var $element = $(this);
  if(/* некоторое условие */) {
    $element.attr('tabindex', '-1'); // Элемент выведен из навигации по Tab
  } else {
    $element.removeAttr('tabindex'); // Элемент доступен для навигации
  }
});

Применение пользовательских атрибутов и классов

Вы можете использовать вручную сделанные атрибуты, типа data-tab-skip="true", и классы, чтобы упростить нахождение нужных элементов для управления фокусом:

JS
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$('.form-class').find('[data-tab-skip="true"]').addClass('skip-me'); // Элементы с данным классом недоступны для фокуса

Учёт навигационного направления

Необходимо предусмотреть, где будет заканчиваться переключение на элементы с помощью Tab, чтобы не вводить пользователя в замешательство.

Визуализация

Представим клавиатуру, на которой мы временно отключаем некоторые функциональные клавиши, чтобы избегать случайных нажатий:

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Обычные клавиши (🔤):  [A, S, D, F, G]
Специальные клавиши (🔒): [Tab, Alt, Ctrl]

Активируя tabindex="-1", мы своеобразно блокируем эти специальные клавиши:

HTML
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<input type="text" tabindex="-1">  <!-- 🔒 Клавиша Tab заблокирована -->
<button tabindex="-1">Отправить 🔒</button> <!-- 🔒 Здесь также невозможно переключение -->

Таким образом, мы создаем условия, когда пользователям можно свободно печатать, а специальные функции активируются только там, где это предусмотрено:

Markdown
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Фокусировка через Tab отключена:
Печатаем:  [🔤🔤🔤🔤🔤]
Специальные клавиши: [🔒🔒🔒]

Профессиональная работа с сложными формами

Формы в виде таблиц и управление фокусом

Для форм, разложенных как таблицы, целесообразно обеспечить логическую навигацию по элементам с помощью Tab, решая сложности навигации по div'ам и строкам. Это сравнимо с дирижированием оркестром:

JS
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$('table input').on('keydown', function(e) {
  if (e.key === 'Tab') {
    var $next = $(this).closest('td').next().find('input');
    if($next.length === 0) {
      $next = $(this).closest('tr').next().find('input:first');
    }
    if($next.length) {
      $next.focus();
      e.preventDefault();
    }
  }
});

Динамическое управление фокусом посредством списка элементов

Формируйте массив интерактивных элементов и динамически управляйте фокусом через Tab, применяя индексы в массиве:

JS
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var focusableElements = $('.form-class').find('input, button, select').filter(':visible').toArray();
var currentFocusedIndex = focusableElements.indexOf(document.activeElement);
// Здесь можно добавить логику перехода к следующему элементу

Обеспечение плавности и интуитивности навигации

При создании собственного управления фокусировкой важно предусмотреть интуитивно понятный путь для пользователя.

Привлечение к управлению недавно добавленных элементов

Для новых элементов расширяйте вашу систему управления фокусировкой с помощью наблюдателей мутаций или настройте их прямо в процессе создания.

Полезные материалы

  1. tabindex – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Детальное разъяснение tabindex и рекомендации по его применению от MDN.
  2. Что такое tabindex="-1" в Bootstrap – Stack Overflow — Обстоятельное обсуждение использования tabindex в Bootstrap на Stack Overflow.
  3. Как убрать пунктирную рамку | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Советы по настройке стилей фокуса, включая удаление контура.
  4. WebAIM: Доступность для клавиатуры — Процедуры по обеспечению доступности интерфейса для управления с помощью клавиатуры.
  5. axe: Инструменты и программное обеспечение для тестирования доступности — Инструменты для тестирования доступности, поддерживающие создание удобных в использовании интерфейсов.
  6. Полное руководство по доступным фронтенд-компонентам — Smashing Magazine — Руководство по созданию доступных компонентов фронтенда.
  7. HTML Standard — Официальная документация по tabindex от HTML Standard.
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Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

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