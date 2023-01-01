Отключение динамических ссылок с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы предотвратить переход по ссылке, воспользуйтесь методом preventDefault() :

JS Скопировать код document.getElementById('linkId').onclick = function(e) { e.preventDefault(); };

Либо удалите атрибут href , что сделает ссылку недоступной для клика:

JS Скопировать код document.getElementById('linkId').removeAttribute('href');

Метод 1: Применение CSS для деактивации ссылок

Вы можете визуально отображать ссылку как некликабельную и неактивную, используя CSS:

CSS Скопировать код .disable-link { pointer-events: none; /* Не доступно для взаимодействия */ color: grey; /* Выглядит как недоступная */ }

Идентификатор для применения этого класса к ссылке через JavaScript:

JS Скопировать код document.getElementById('linkId').classList.add('disable-link');

Важно: проверьте поддержку pointer-events: none; браузерами, для которых вы разрабатываете сайт, поскольку некоторые могут не поддерживать данное свойство.

Метод 2: Динамическое управление ссылками при помощи JavaScript

A: Создание переключателя для управления активностью ссылки

Функция, меняющая доступность ссылки исходя из состояния:

JS Скопировать код function toggleLinkActivity(linkId, isActive) { const link = document.getElementById(linkId); if (isActive) { link.classList.remove('disable-link'); link.href = 'http://example.com'; // Восстанавливаем активность ссылки } else { link.classList.add('disable-link'); link.removeAttribute('href'); // Делаем ссылку неактивной } }

B: Защита от неожиданной навигации

Защита от случайного перехода по ссылке:

JS Скопировать код window.addEventListener('load', () => { const links = document.querySelectorAll('a[href]'); links.forEach(link => { if (/* какое-то условие */) { link.onclick = e => e.preventDefault(); // Предотвращаем переход } }); });

C: jQuery на помощь!

Если вы предпочитаете jQuery, деактивация ссылок может быть простой и эффективной:

JS Скопировать код $('a').on('click', function(e) { if (/* какое-то условие */) { e.preventDefault(); // jQuery блокирует переход } });

Метод 3: Точное воздействие на целевые элементы

Точное применение действий исключительно к нужным элементам:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.specific-class a').forEach((link) => { link.onclick = (e) => e.preventDefault(); });

Визуализация

До применения JavaScript ссылка кликабельна: [🚪🔓]

Наносим защиту JavaScript:

JS Скопировать код document.querySelector('a').addEventListener('click', (event) => { event.preventDefault(); // Блокируем переход по ссылке });

После этого ссылка становится недействительной: [🚪🔒]

Суть: использование event.preventDefault() делает ссылку видимой, но некликабельной.

Как далее – продвинутая навигация

Упраляющие жесты свайпа и тапа на мобильных установках

В мобильном вебе деактивация ссылок может потребовать дополнительной работы, поэтому производите тестирование на разных устройствах.

Деактивация конкретногой проблемной ссылки

Для отключения конкретной ссылки без использования id вы можете перезаписать её href на URL текущей страницы:

JS Скопировать код const currentUrl = window.location.href; document.querySelector('a#troublemakerLink').href = currentUrl; // Не проблема больше

Использование removeAttribute для отмены href

Метод removeAttribute полностью удаляет атрибутивные свойства элемента, что гарантирует его неактивность:

JS Скопировать код document.getElementById('linkId').removeAttribute('href'); // Ссылка становится неактивной

Проконсультируйтесь с документацией MDN для подробного освоения методов работы с атрибутами.

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