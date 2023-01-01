Отключение CSS в браузерах для тестирования сайтов

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Быстрый ответ

Для мгновенного отключения всех стилей CSS на веб-странице следуйте данной инструкции:

Откройте инструменты разработчика с помощью клавиши F12 . Перейдите на вкладку "Элементы" и находите теги <style> и <link> , где расположены ссылки на CSS. Удалите их, воспользовавшись контекстным меню, которое вызывается правой кнопкой мыши. Для отключения инлайн-стилей просто отключите соответствующие свойства на вкладке "Стили".

Вот как выглядит отключение инлайн CSS:

CSS Скопировать код /* До: радужный цвет */ element { color: blue; } /* После: монохромно, как на черно-белом телевизоре – требуется только снять галочку в инструментах разработчика */

Способы отключения CSS в зависимости от браузера

Онлайнение CSS в каждом браузере выполняется по-разному:

Google Chrome

В инструментах разработчика (Инструменты разработчика ( Ctrl+Shift+J )) на вкладке "Источники" вы можете убрать CSS. Создайте закладку с JavaScript для динамического удаления CSS, используя скрипт в закладках.

Mozilla Firefox

Воспользуйтесь функцией "Без стиля" в меню Вид > Стиль страницы . Включайте или отключайте CSS одним нажатием при помощи панели инструментов разработчика.

Safari и Opera

В Safari перейдите в Разработка > Отлючение стилей .

перейдите в . В Opera выберите режим "Пользовательский" в Страница > Стиль для отключения стилей.

Internet Explorer

В IE 11 и более ранних версиях используйте панели инструментов для полного выключения стилей.

Расширения для веб-разработчиков

Плагин Web Developer для Firefox и Chrome позволяет отключить все стили одновременно с помощью комбинации клавиш Alt+Shift+A.

Эффективные стратегии отключения CSS

Отключение CSS увеличит вашу продуктивность. Несколько советов:

Подход к инлайн-стилям

Инлайн-стили остаются активными, даже когда внешние стили отключены, и их нужно редактировать отдельно.

Не увлекайтесь jQuery

Использование jQuery для удаления стилей может быть интересным, но это может повлиять на производительность.

Думаем о производительности

Если вы используете закладку-скрипт, убедитесь, что ваш JavaScript не замедляет работу браузера.

Стандартизация действий

Ваши шаги по отключению стилей должны быть простыми и воспроизводимыми. Здесь роль вышеупомянутого плагина Web Developer неоценима.

Визуализация

Представьте веб-сайт как холст, где браузер – это рука художника, HTML – полотно, а CSS – краска:

Markdown Скопировать код Браузер 🖌 HTML элементы 🎨 Цвета CSS 🌈

Теперь если отключить CSS:

Markdown Скопировать код // CSS включен: Пикассо находится в процессе работы [*HTML элемент* 🖌, *Цвет CSS* 🌈] // CSS отключен: Пикассо ушел [*HTML элемент* 🖌]

Это дает возможность взглянуть на основы и оценить структуру (HTML) без наложения цвета (CSS).

Исправление ошибок при выключенном CSS

Благодаря отключению стилей вы можете обнаружить новые аспекты использования вашего сайта.

Доступность

Отключив CSS, вы получите возможность оценить, насколько хорошо организован ваш HTML контент.

Сохранение задуманной структуры

Это поможет проверить, поддерживается ли структурность HTML без стилей.

Медленное соединение?

Такой подход даст представление о том, как будет выглядеть сайт при медленной загрузке, когда доступен только HTML.

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