Отключение автоматической проверки форм в Chrome

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Быстрый ответ

Для отмены валидации данных формы, следует дополнить элемент <form> атрибутом novalidate :

HTML Скопировать код <form novalidate> <!-- Не ограниченный ввод данных --> <input type="submit"> </form>

После этого данные из формы будут отправляться без предварительной проверки на соответствие определенным шаблонам, и поля, помеченные атрибутом required , не будут обязательными для заполнения.

Когда применять отключение валидации формы

HTML5 предоставляет удобные типы для ввода данных и встроенные средства их проверки на корректность. Однако существуют ситуации, когда использование встроенной валидации браузера неоправдано:

Создание прототипов : этап проверки формы можно отключить для ускорения процесса разработки.

: этап проверки формы можно отключить для ускорения процесса разработки. Собственная валидация : встроенный механизм валидации браузера может конфликтовать с вашими скриптами JavaScript.

: встроенный механизм валидации браузера может конфликтовать с вашими скриптами JavaScript. Динамические формы : при частых изменениях форм на стороне пользователя удобнее применять индивидуальную логику валидации.

: при частых изменениях форм на стороне пользователя удобнее применять индивидуальную логику валидации. Валидация на сервере: серверная валидация является необходимой составляющей, особенно когда формы подвергаются частым изменениям.

Управление проверкой конкретных типов полей ввода

Возможно, вам потребуется особый подход к настройке валидации определенных типов полей ввода.

Кастомизация поля ввода URL

Встроенная валидация Chrome для полей ввода URL может оказаться слишком строгой. При этом можно сохранить тип URL, указав свой шаблон:

HTML Скопировать код <input type="url" pattern="https?://.+" placeholder="https://example.com"> <!-- Только в форме принято считать, что URL – это "шоколад в коробке", ты никогда не знаешь, что получишь". -->

Таким образом, вы переопределите стандартное поведение валидации в Chrome, обретая больше гибкости. Используйте placeholders для указания примера корректного формата URL.

Отключение автоматической валидации с помощью jQuery

Если вы используете jQuery для валидации, можно настроить вывод своих предупреждений при событии invalid :

JS Скопировать код $('form').on('invalid', function(e) { alert('Остановитесь! Требуется проверить введенные данные!'); // Неверно заполненные формы все равно не останутся без внимания! }, true);

Обратите внимание, что валидация на клиентской стороне при помощи JS помогает лучше контролировать ввод данных, но это не исключает обязательность серверной валидации.

Подсказки о формате ввода и учет потребностей пользователя

Визуализация ошибок ввода

Примените простой CSS-код, чтобы выделить ошибки в формах и улучшить взаимодействие пользователя:

CSS Скопировать код input:invalid { border: 2px solid red; /* Красный цвет — универсальный индикатор ошибки. */ }

Это подчеркнет ошибки, и пользователь будет более уверенно ориентироваться при заполнении форм.

Оптимизация ввода URL

Сделайте ввод URL удобнее для пользователя:

Предложите элементы select для наиболее часто используемых префиксов URL.

для наиболее часто используемых префиксов URL. Используйте jQuery для автоматического добавления или удаления префиксов URL, чтобы соответствовать требованиям серверной обработки.

Тестирование в различных браузерах

Пользуясь разными браузерами, важно проверить, чтобы функционал формы работал одинаково хорошо и был удобен для всех пользователей.

Альтернативные методы валидации

Иногда использование обычных текстовых полей для ввода данных может быть удобнее и эффективнее, если вы хотите избежать особенностей проверки, специфичных для некоторых браузеров.

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