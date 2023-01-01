Отключение автоматической проверки форм в Chrome#Формы #Валидация форм #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для отмены валидации данных формы, следует дополнить элемент
<form> атрибутом
novalidate:
<form novalidate>
<!-- Не ограниченный ввод данных -->
<input type="submit">
</form>
После этого данные из формы будут отправляться без предварительной проверки на соответствие определенным шаблонам, и поля, помеченные атрибутом
required, не будут обязательными для заполнения.
Когда применять отключение валидации формы
HTML5 предоставляет удобные типы для ввода данных и встроенные средства их проверки на корректность. Однако существуют ситуации, когда использование встроенной валидации браузера неоправдано:
- Создание прототипов: этап проверки формы можно отключить для ускорения процесса разработки.
- Собственная валидация: встроенный механизм валидации браузера может конфликтовать с вашими скриптами JavaScript.
- Динамические формы: при частых изменениях форм на стороне пользователя удобнее применять индивидуальную логику валидации.
- Валидация на сервере: серверная валидация является необходимой составляющей, особенно когда формы подвергаются частым изменениям.
Управление проверкой конкретных типов полей ввода
Возможно, вам потребуется особый подход к настройке валидации определенных типов полей ввода.
Кастомизация поля ввода URL
Встроенная валидация Chrome для полей ввода URL может оказаться слишком строгой. При этом можно сохранить тип URL, указав свой шаблон:
<input type="url" pattern="https?://.+" placeholder="https://example.com">
<!-- Только в форме принято считать, что URL – это "шоколад в коробке", ты никогда не знаешь, что получишь". -->
Таким образом, вы переопределите стандартное поведение валидации в Chrome, обретая больше гибкости. Используйте placeholders для указания примера корректного формата URL.
Отключение автоматической валидации с помощью jQuery
Если вы используете jQuery для валидации, можно настроить вывод своих предупреждений при событии
invalid:
$('form').on('invalid', function(e) {
alert('Остановитесь! Требуется проверить введенные данные!');
// Неверно заполненные формы все равно не останутся без внимания!
}, true);
Обратите внимание, что валидация на клиентской стороне при помощи JS помогает лучше контролировать ввод данных, но это не исключает обязательность серверной валидации.
Подсказки о формате ввода и учет потребностей пользователя
Визуализация ошибок ввода
Примените простой CSS-код, чтобы выделить ошибки в формах и улучшить взаимодействие пользователя:
input:invalid {
border: 2px solid red;
/* Красный цвет — универсальный индикатор ошибки. */
}
Это подчеркнет ошибки, и пользователь будет более уверенно ориентироваться при заполнении форм.
Оптимизация ввода URL
Сделайте ввод URL удобнее для пользователя:
- Предложите элементы select для наиболее часто используемых префиксов URL.
- Используйте jQuery для автоматического добавления или удаления префиксов URL, чтобы соответствовать требованиям серверной обработки.
Тестирование в различных браузерах
Пользуясь разными браузерами, важно проверить, чтобы функционал формы работал одинаково хорошо и был удобен для всех пользователей.
Альтернативные методы валидации
Иногда использование обычных текстовых полей для ввода данных может быть удобнее и эффективнее, если вы хотите избежать особенностей проверки, специфичных для некоторых браузеров.
Полезные материалы
- Валидация форм на клиенте – учебный материал по веб-разработке | MDN — Качественное руководство по применению клиентской валидации форм в HTML.
- Атрибут novalidate HTML формы — Подробное руководство по использованию атрибута
novalidateв HTML-формах.
- Отключение валидации элементов HTML-форм – Stack Overflow — Обсуждение участниками сообщества способов отключения валидации HTML-форм.
- Валидация форм HTML5 — SitePoint — Аналитическая статья о методах валидации HTML5 форм.
- Стандарт HTML — Официальная документация по атрибуту
novalidateдля валидации данных форм.
Оксана Ершова
редактор рекламных форматов