Отключение автоматического зума в Safari на iPhone

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Быстрый ответ

Для предотвращения автоматического масштабирования в браузере Safari на iPhone вам понадобится мета-тег viewport :

HTML Скопировать код <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">

Такая настройка фиксирует уровень масштабирования на отметке 1 и деактивирует масштабирование, инициированное пользователем, что препятствует автоматическому масштабированию полей ввода. Однако, установка user-scalable=no может усложнить взаимодействие пользователя со страницей, поэтому важно найти баланс между стабильностью и удобством использования.

Визуализация

Автоматическое масштабирование можно воспринимать как попытку Safari увеличить размер мелкого шрифта. Если нам требуется стабильный интерфейс, эту функцию можно отключить.

Markdown Скопировать код 📱 Пользователь нажимает на поле ввода | | (Safari автоматически изменяет масштаб) 🔍-->📝 | 🚫 Наша цель – предотвратить это автомасштабирование!

CSS Скопировать код input[type="text"] { font-size: 16px; /* Укрощаем Safari! */ }

Задание размера шрифта в 16px останавливает автоматическое масштабирование в Safari.

Теперь интерфейс остается стабильным, когда пользователь переходит в текстовое поле.

Подробное рассмотрение способов предотвращения и улучшения

Магическая сила минимального размера шрифта

Для предотвращения автоматического масштабирования в Safari устанавливаем минимальный размер шрифта 16px для элементов input , select и textarea .

CSS Скопировать код input, select, textarea { font-size: 16px; /* Настраиваем Safari к Хэллоуину: невидимка */ }

Применение медиа-запросов

Используем медиа-запросы @media в сочетании с функцией -webkit-min-device-pixel-ratio для реализации стилей, специфических для Safari:

CSS Скопировать код @media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) { input, select, textarea { font-size: 16px; /* Обещание Safari: без масштабирования! */ } }

Единый размер шрифта, контролируемый из одной точки

Применение font-size: inherit к элементам формы позволяет централизованно управлять из одного места, которым обычно является body :

CSS Скопировать код body { font-size: 16px; } input, select, textarea { font-size: inherit; /* Принимаем ваш UIManager receipt... это, наследуем font-size */ }

Преимущества ориентированных на мобильные устройства дизайна

Следуем подходу, ориентированному на мобильные устройства. Он предполагает дизайн, в котором масштабирование не требуется, и элементы легко доступны.

Основной принцип успешности – последовательность

Убеждаемся, что CSS-правила одинаково применяются как к фокусирующимся, так и нон-фокусирующимся состояниям, чтобы обеспечить оптимальную визуальную последовательность.

CSS Скопировать код input:active, input:focus { font-size: inherit; /* Все ждут моего контроля! */ }

Возможности доступности без масштабирования

Сохранение доступности страницы очень важно. Дайте пользователям возможность масштабирования, используя maximum-scale=1.0 вместо user-scalable=no .

Обходные пути особенностей Safari

Используем известные обходные пути для решения проблем, связанных с особенностями мобильного Safari:

CSS Скопировать код select:focus { background: #eee; /* У меня 99 проблем, но отслеживание фокуса – не одна из них */ }

Сохраняем формы в модальных окнах и предотвращаем скачки интерфейса при активации поля ввода.

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