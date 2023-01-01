Отключение автоматического зума на мобильном веб в HTML/CSS#Основы HTML #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для запрета масштабирования в мобильных браузерах применяется мета-тег viewport со значением
user-scalable=no:
<meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
Важно: Отключение масштабирования может отрицательно влиять на доступность сайта и удобство его использования. Будьте осторожны при применении этой настройки.
Создание стратегии запрета масштабирования
Мета-тег
viewport действует подобно запору двери, не допуская изменение масштаба страницы пользователем.
Мобильный Viewport 📱
С включённым масштабированием: 🔓🔍✅
Без масштабирования: 🔒🔍❌
Выставите в мета-теге определенные значения для исключения возможности изменения масштаба:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" />
Это исключит:
📱🔒 = Нежелательные щелчки и масштабирование. Теперь "под запретом"!
Использование CSS для блокировки масштабирования
Дополнительно к мета-тегу viewport можно воспользоваться CSS-свойством
touch-action для исключения случайного масштабирования при двойном тапе или прокрутке ползунка.
html, body {
touch-action: manipulation; /* Устанавливает ограничение на случайное увеличение при двойном касании */
}
Обеспечение доступности
Для обеспечения доступности и предотвращения автоматического изменения масштаба при активации элементов ввода задайте минимальный размер шрифта на уровне 16px:
input, textarea, select {
font-size: 16px; /* Оптимальный размер, при котором масштабирование не требуется */
}
Применять медиа-запросы для адаптации размера текста к различным экранам весьма полезно, и это позволяет избежать необходимости отключения функции масштабирования:
@media (max-width: 600px) {
body {
font-size: 18px; /* Размер шрифта можно менять при необходимости */
}
}
Нахождение баланса
Найдите тонкий баланс между достаточностью масштабирования для удобства пользователя и требованиями для его запрета. Осознанный дизайн может помочь снизить потребность в масштабировании, не ущемляя при этом доступ к контенту для пользователей с разными возможностями зрения.
Принципы дизайна, ориентированного на мобильные устройства
Руководствуйтесь принципами мобильного дизайна, предусматривающими наибольшее удобство навигации и восприятия контента. Избегать необходимости увеличения контента можно через применение адаптивных макетов и масштабируемых элементов, подгоняемых под различные размеры экранов и их ориентации.
Применение подходящих методик в зависимости от контекста
Тщательно обдумайте вариативные особенности вашего приложения перед отключением масштабирования. Например, в игровых приложениях важен тщательный контроль над дизайном, что может обусловливать блокирование масштаба. В отличие от них, у приложений с большим количеством информационного контента возможность увеличения может существенно улучшить пользовательский опыт.
Полезные материалы
- Viewport meta tag – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Подробная информация о мета-теге viewport на MDN.
- CSS Viewport Module Level 1 — Официальная спецификация CSS viewport из W3C.
- ios10 – disable viewport zooming iOS 10+ safari? – Stack Overflow — Полезные мнения и советы из обсуждений на Stack Overflow.
- Mobifying your HTML5 site | Articles | web.dev — Рекомендации по адаптации сайта под мобильные устройства с акцентом на настройках viewport.
- CSS pixel – MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms | MDN — Объяснение понятия "CSS-пиксель", играющего ключевую роль в масштабировании.
- Responsive web design basics | Articles | web.dev — Основные принципы создания адаптивного контента для различных устройств.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда