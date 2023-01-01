Отключение автоматического зума на мобильном веб в HTML/CSS

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Быстрый ответ

Для запрета масштабирования в мобильных браузерах применяется мета-тег viewport со значением user-scalable=no :

HTML Скопировать код <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">

Важно: Отключение масштабирования может отрицательно влиять на доступность сайта и удобство его использования. Будьте осторожны при применении этой настройки.

Создание стратегии запрета масштабирования

Мета-тег viewport действует подобно запору двери, не допуская изменение масштаба страницы пользователем.

Markdown Скопировать код Мобильный Viewport 📱 С включённым масштабированием: 🔓🔍✅ Без масштабирования: 🔒🔍❌

Выставите в мета-теге определенные значения для исключения возможности изменения масштаба:

HTML Скопировать код <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" />

Это исключит:

Markdown Скопировать код 📱🔒 = Нежелательные щелчки и масштабирование. Теперь "под запретом"!

Использование CSS для блокировки масштабирования

Дополнительно к мета-тегу viewport можно воспользоваться CSS-свойством touch-action для исключения случайного масштабирования при двойном тапе или прокрутке ползунка.

CSS Скопировать код html, body { touch-action: manipulation; /* Устанавливает ограничение на случайное увеличение при двойном касании */ }

Обеспечение доступности

Для обеспечения доступности и предотвращения автоматического изменения масштаба при активации элементов ввода задайте минимальный размер шрифта на уровне 16px:

CSS Скопировать код input, textarea, select { font-size: 16px; /* Оптимальный размер, при котором масштабирование не требуется */ }

Применять медиа-запросы для адаптации размера текста к различным экранам весьма полезно, и это позволяет избежать необходимости отключения функции масштабирования:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { body { font-size: 18px; /* Размер шрифта можно менять при необходимости */ } }

Нахождение баланса

Найдите тонкий баланс между достаточностью масштабирования для удобства пользователя и требованиями для его запрета. Осознанный дизайн может помочь снизить потребность в масштабировании, не ущемляя при этом доступ к контенту для пользователей с разными возможностями зрения.

Принципы дизайна, ориентированного на мобильные устройства

Руководствуйтесь принципами мобильного дизайна, предусматривающими наибольшее удобство навигации и восприятия контента. Избегать необходимости увеличения контента можно через применение адаптивных макетов и масштабируемых элементов, подгоняемых под различные размеры экранов и их ориентации.

Применение подходящих методик в зависимости от контекста

Тщательно обдумайте вариативные особенности вашего приложения перед отключением масштабирования. Например, в игровых приложениях важен тщательный контроль над дизайном, что может обусловливать блокирование масштаба. В отличие от них, у приложений с большим количеством информационного контента возможность увеличения может существенно улучшить пользовательский опыт.

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