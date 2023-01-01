Отключаем перенос слов и добавляем скролл в textarea#Веб-разработка #CSS и верстка #Формы
Быстрый ответ
Чтобы отменить перенос текста на новую строку в
textarea, используйте CSS-свойство
white-space: nowrap;. Максимально превысив ширину
textarea, текст начнёт скроллиться горизонтально:
<textarea style="white-space: nowrap; overflow-x: auto;"></textarea>
Автоматическое горизонтальное прокручивание обеспечивается свойством
overflow-x: auto;, когда объем текста превышает установленные размеры.
Решение проблем наследования и особенностей кейсов
В некоторых ситуациях базовые решения могут оказаться неэффективными, и требуемыми становятся более специфические настройки.
Преодоление стилей от родительских элементов
Следует предотвратить наложение нежелательных переносов от стилей родительских элементов. В этом поможет следующее правило:
textarea {
overflow-wrap: normal;
}
Сохранение пробелов для блоков кода
Для корректного отображения блоков кода или текстов с важными отступами следует использовать:
textarea {
white-space: pre;
}
Использование атрибута 'wrap'
Атрибут
wrap="soft" указывает браузеру не вставлять жесткие переносы строк при отправке формы:
<textarea wrap="soft"></textarea>
Устранение вертикальной прокрутки
Если вертикальная прокрутка не требуется, пользуйтесь таким CSS:
textarea {
overflow-y: hidden;
}
Обеспечение совместимости в разных браузерах
Специфика работы разных браузеров требует подбора специальных решений для обеспечения стабильного функционирования.
Настройка горизонтальных полос прокрутки в Firefox
Для управления горизонтальной прокруткой в Firefox используйте:
textarea {
overflow: auto;
scrollbar-width: auto; /* Характерно для Firefox */
}
Особенности Internet Explorer 11
В IE 11 параметр
wrap="off" служит для запрета переноса строк. Удостоверьтесь, что это не вызывает конфликтов с настройками режима совместимости.
Совместимость с XHTML 1.1 Strict
Если важно соблюсти XHTML 1.1 Strict, упростите атрибут
wrap при помощи JavaScript:
document.querySelector('textarea').setAttribute('wrap', 'off');
Визуализация
Представьте себе текст как прямолинейное путешествие без остановок:
До: [🚂🌍🚂🌍🚂]
После: [🚂🌍🌍🌍🚂]
Установка CSS-свойств заставит ваш текст двигаться по одной линии и при необходимости скроллиться:
textarea {
white-space: nowrap; /* Текст движется исключительно вперёд! */
overflow-x: scroll; /* При переполнении текст скроллится */
}
Таким образом, длинный текст будет "скользить" в одном направлении.
Отслеживание устаревшей информации
Всегда проверяйте надежность информации, так как некоторые источники, включая устаревшие версии документации, могут содержать недостоверные сведения.
Тестирование на разных платформах
Тестируйте поведение вашего решения в различных браузерах, чтобы убедиться в его корректной работе в любом "поезде" – будь то Chrome или Firefox.
Полезные материалы
- Свойство CSS word-wrap – W3Schools — Подробное руководство по управлению переносом текста в CSS.
- white-space – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN — Объяснение MDN по управлению пробелами в CSS.
- HTML-тег textarea – W3Schools — Инструкции и примеры использования элемента
<textarea>в HTML.
- overflow | CSS-Tricks — Справочник по использованию свойства CSS
overflow.
- Свежие вопросы по 'textarea+word-wrap' – Stack Overflow — Обсуждения и решения по теме переноса слов в
textarea.
- Управление длинными словами и URL (принудительные переносы, переносы слов, многоточие и т. д.) | CSS-Tricks — Рекомендации по управлению длинными текстами, чтобы они не вылезали за границы контейнеров.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда