Отключаем перенос слов и добавляем скролл в textarea

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Быстрый ответ

Чтобы отменить перенос текста на новую строку в textarea , используйте CSS-свойство white-space: nowrap; . Максимально превысив ширину textarea , текст начнёт скроллиться горизонтально:

HTML Скопировать код <textarea style="white-space: nowrap; overflow-x: auto;"></textarea>

Автоматическое горизонтальное прокручивание обеспечивается свойством overflow-x: auto; , когда объем текста превышает установленные размеры.

Решение проблем наследования и особенностей кейсов

В некоторых ситуациях базовые решения могут оказаться неэффективными, и требуемыми становятся более специфические настройки.

Преодоление стилей от родительских элементов

Следует предотвратить наложение нежелательных переносов от стилей родительских элементов. В этом поможет следующее правило:

CSS Скопировать код textarea { overflow-wrap: normal; }

Сохранение пробелов для блоков кода

Для корректного отображения блоков кода или текстов с важными отступами следует использовать:

CSS Скопировать код textarea { white-space: pre; }

Использование атрибута 'wrap'

Атрибут wrap="soft" указывает браузеру не вставлять жесткие переносы строк при отправке формы:

HTML Скопировать код <textarea wrap="soft"></textarea>

Устранение вертикальной прокрутки

Если вертикальная прокрутка не требуется, пользуйтесь таким CSS:

CSS Скопировать код textarea { overflow-y: hidden; }

Обеспечение совместимости в разных браузерах

Специфика работы разных браузеров требует подбора специальных решений для обеспечения стабильного функционирования.

Настройка горизонтальных полос прокрутки в Firefox

Для управления горизонтальной прокруткой в Firefox используйте:

CSS Скопировать код textarea { overflow: auto; scrollbar-width: auto; /* Характерно для Firefox */ }

Особенности Internet Explorer 11

В IE 11 параметр wrap="off" служит для запрета переноса строк. Удостоверьтесь, что это не вызывает конфликтов с настройками режима совместимости.

Совместимость с XHTML 1.1 Strict

Если важно соблюсти XHTML 1.1 Strict, упростите атрибут wrap при помощи JavaScript:

JS Скопировать код document.querySelector('textarea').setAttribute('wrap', 'off');

Визуализация

Представьте себе текст как прямолинейное путешествие без остановок:

Markdown Скопировать код До: [🚂🌍🚂🌍🚂] После: [🚂🌍🌍🌍🚂]

Установка CSS-свойств заставит ваш текст двигаться по одной линии и при необходимости скроллиться:

CSS Скопировать код textarea { white-space: nowrap; /* Текст движется исключительно вперёд! */ overflow-x: scroll; /* При переполнении текст скроллится */ }

Таким образом, длинный текст будет "скользить" в одном направлении.

Отслеживание устаревшей информации

Всегда проверяйте надежность информации, так как некоторые источники, включая устаревшие версии документации, могут содержать недостоверные сведения.

Тестирование на разных платформах

Тестируйте поведение вашего решения в различных браузерах, чтобы убедиться в его корректной работе в любом "поезде" – будь то Chrome или Firefox.

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