Отключаем HREF, если выполнено событие ONCLICK: JavaScript

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Быстрый ответ

Для предотвращения перехода по ссылке применяйте метод event.preventDefault() в обработчике события onclick :

HTML Скопировать код <a href="https://example.com" onclick="event.preventDefault(); /* Вуаля! */">Нажми здесь</a>

Данный код позволит сработать onclick , но href не выполнится.

Встраивание onclick без href

Если JavaScript недоступен (отключен или не поддерживается браузером), наша ссылка продолжит работать благодаря резервному варианту href . Используйте инлайн-объявление return false :

HTML Скопировать код <a href="https://example.com" onclick="console.log('Клик зарегистрирован, перехода нет!'); return false;">Нажми здесь</a>

При активном JavaScript onclick выполняется и блокирует href с использованием return false . Без JavaScript браузер воспользуется href по умолчанию.

Применение addEventListener

Перейдем к более элегантному методу, позволяющему разделить HTML и JavaScript с использованием addEventListener :

JS Скопировать код document.querySelector('a').addEventListener('click', function(event) { event.preventDefault(); // Сдерживаем действие href // Вставьте здесь свой код });

Такой подход придает коду структурированность и облегчает его поддержку.

Избежание задержки href

Устраните задержку при срабатывании href как ненужное ожидание. Используйте preventDefault() или return false для немедленного прекращения перехода и повышения удобства пользователя.

Учет пользователей без JavaScript

Не забывайте о том, что некоторые пользователи могут не использовать JavaScript. В этом случае href должен организовать надежную работу. Проверьте это, временно отключив JavaScript в браузере.

Управление классами

Для управления несколькими ссылками воспользуйтесь классами. Назначьте определенный класс, например, ignore-click , и установите обработчики для всех элементов с этим классом:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.ignore-click').forEach(function(element) { element.addEventListener('click', function(event) { event.preventDefault(); // Отменяем стандартное поведение href // Добавьте здесь больше логики }); });

Визуализация

Приведем простую инструкцию-схему в форме эмодзи, объясняющую принцип отмены href , используя изображение двери 🚪 и кнопки 🔘:

Markdown Скопировать код Стартовая ситуация: - Дверь 🚪: Открыта (href активен) - Кнопка 🔘: Не нажата (onclick не выполнен)

Markdown Скопировать код Нажимаем кнопку 🔘 (onclick выполнен): - Дверь 🚪🔒: Закрыта (href отменен) - Кнопка 🔘✅: Сработала

Markdown Скопировать код Итог: - Дверь 🚪, изначально открытая, теперь закрыта 🔒 после нажатия кнопки 🔘 (онклик)!

Нажали на кнопку 🔘, закрыли дверь 🚪. Всё просто!

JS включен и выключен: Что меняется?

Необходимо учесть сценарии, когда JavaScript включен или выключен. В этих случаях поведение onclick будет адаптироваться:

HTML Скопировать код <a href="https://example.com" onclick="if (determineBehavior()) { event.preventDefault(); } else { /* JS выключен, href работает как обычно */ }">Нажми здесь</a>

Здесь determineBehavior() — это функция, определяющая, должен ли выполняться переход по ссылке.

PHP приходит на помощь

Серверные языки программирования, например, PHP, могут быть использованы для управления поведением href в зависимости от наличия JavaScript, определяемого на сервере или с помощью кукис.

Простота — залог изящества

Следите за тем, чтобы ваше решение по деактивации href было наглядным и простым, а также не забывайте о принципах доступности. В конце концов, нам всем нужно думать о всех пользователях, верно?

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