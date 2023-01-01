Отключаем автозаполнение формы HTML: безопасно и валидно#Формы #Инпуты и типы полей #Валидация HTML (W3C)
Быстрый ответ
Для отключения автозаполнения в форме, присвойте атрибут
autocomplete="off" элементам
<input>. Чтобы усилить защиту конфиденциальных данных, например, в полях ввода паролей, рекомендуется при каждой загрузке формы генерировать новое значение атрибута
name.
<input type="text" autocomplete="off"> <!-- Тут автозаполнение не сработает! -->
<input type="password" name="pw_field_{{random_string}}" autocomplete="off"> <!-- Удачи с запоминанием пароля! -->
Тем не менее, запомните, что некоторые браузеры могут проигнорировать эту настройку в целях повышения комфорта пользования.
Балансировка между безопасностью и стандартами
Хотя стандартам W3C следует уделять достаточное внимание, не позволяйте им мешать вам обеспечивать соответствующую безопасность. Когда речь идет о работе с конфиденциальными данными, безопасность всегда должна быть на первом месте.
Браузеры и HTTPS: скрытое преимущество
Вы, возможно, заметили, что некоторые браузеры автоматически отключают автозаполнение на веб-сайтах, использующих протокол HTTPS. Это скорее приятный бонус, нежели правило.
Программирование автозаполнения: JavaScript придет на помощь
Если вам необходимо убедиться, что автозаполнение отключено во всех браузерах, используйте JavaScript для динамического добавления атрибута
autocomplete="off" при загрузке формы.
Рандомизация имен полей: безопасность через случайность
Браузеры известны своей способностью запоминать названия полей, чтобы предугадать, какую информацию вам может потребоваться в будущем. Рандомизация названий полей – это способ перехитрить их предсказательную логику.
Даже Amazon это делает: успешные примеры использования
Ищете вдохновения? Обратите внимание на Amazon: они успешно используют
autocomplete в своих формах. Если это подходит для такого масштаба, вероятно, и вам это будет полезно.
Пользовательский опыт: баланс в дизайне
Отключение автозаполнения может усилить безопасность, но также может повлиять на удобство использования. Необходимо найти золотую середину, однако в случае сомнений отдавайте предпочтение безопасности.
Важные регуляции: соответствие требованиям закона
В таких сферах, как банковская и медицинская, отключение автозаполнения не только рекомендуется, но и является законодательно обязательным требованием.
Предупреждения W3C и выбор между ними
Иногда наступают моменты, когда нужно спокойно относиться к предложениям и продолжать работу, несмотря ни на что. Другими словами, можно игнорировать замечания ради повышения безопасности.
Визуализация
Представьте вашу форму как дом, где каждое поле ввода – это дверь.
До отключения автозаполнения:🏠🚪🔓 — Дверь открыта, свободный доступ для всех.
После отключения автозаполнения:🏠🚪🔐 — Дверь закрыта, быстрый доступ недоступен.
Использование
autocomplete="off" можно сравнить с нажатием огромной кнопки блокировки. Но будьте внимательны, некоторые браузеры могут попытаться "взломать" эту блокировку.
Полезные материалы
- Стандарт HTML — официальная спецификация
autocomplete.
- Атрибут автозаполнения input на W3Schools — понятное руководство по использованию
autocomplete.
- Атрибут HTML: autocomplete – MDN — подробное пояснение атрибута
autocompleteот Mozilla.
- Chrome игнорирует autocomplete="off" — обсуждение на Stack Overflow о подходах различных браузеров к
autocomplete.
- Отключение автозаполнения для input | CSS-Tricks — советы по отключению автозаполнения с CSS-Tricks.
- Плейсхолдеры в полях форм – вредная практика — статья группы Nielsen Norman о плейсхолдерах и их влиянии на пользовательский опыт и
autocomplete.
- Создание доступных форм – WebAIM — рекомендации по созданию доступных форм, а также о значении
autocompleteв этом контексте.
Ксения Сорокина
веб-техредактор