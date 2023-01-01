Отключаем автозаполнение формы HTML: безопасно и валидно

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Быстрый ответ

Для отключения автозаполнения в форме, присвойте атрибут autocomplete="off" элементам <input> . Чтобы усилить защиту конфиденциальных данных, например, в полях ввода паролей, рекомендуется при каждой загрузке формы генерировать новое значение атрибута name .

HTML Скопировать код <input type="text" autocomplete="off"> <!-- Тут автозаполнение не сработает! --> <input type="password" name="pw_field_{{random_string}}" autocomplete="off"> <!-- Удачи с запоминанием пароля! -->

Тем не менее, запомните, что некоторые браузеры могут проигнорировать эту настройку в целях повышения комфорта пользования.

Балансировка между безопасностью и стандартами

Хотя стандартам W3C следует уделять достаточное внимание, не позволяйте им мешать вам обеспечивать соответствующую безопасность. Когда речь идет о работе с конфиденциальными данными, безопасность всегда должна быть на первом месте.

Браузеры и HTTPS: скрытое преимущество

Вы, возможно, заметили, что некоторые браузеры автоматически отключают автозаполнение на веб-сайтах, использующих протокол HTTPS. Это скорее приятный бонус, нежели правило.

Программирование автозаполнения: JavaScript придет на помощь

Если вам необходимо убедиться, что автозаполнение отключено во всех браузерах, используйте JavaScript для динамического добавления атрибута autocomplete="off" при загрузке формы.

Рандомизация имен полей: безопасность через случайность

Браузеры известны своей способностью запоминать названия полей, чтобы предугадать, какую информацию вам может потребоваться в будущем. Рандомизация названий полей – это способ перехитрить их предсказательную логику.

Даже Amazon это делает: успешные примеры использования

Ищете вдохновения? Обратите внимание на Amazon: они успешно используют autocomplete в своих формах. Если это подходит для такого масштаба, вероятно, и вам это будет полезно.

Пользовательский опыт: баланс в дизайне

Отключение автозаполнения может усилить безопасность, но также может повлиять на удобство использования. Необходимо найти золотую середину, однако в случае сомнений отдавайте предпочтение безопасности.

Важные регуляции: соответствие требованиям закона

В таких сферах, как банковская и медицинская, отключение автозаполнения не только рекомендуется, но и является законодательно обязательным требованием.

Предупреждения W3C и выбор между ними

Иногда наступают моменты, когда нужно спокойно относиться к предложениям и продолжать работу, несмотря ни на что. Другими словами, можно игнорировать замечания ради повышения безопасности.

Визуализация

Представьте вашу форму как дом, где каждое поле ввода – это дверь.

До отключения автозаполнения:🏠🚪🔓 — Дверь открыта, свободный доступ для всех.

После отключения автозаполнения:🏠🚪🔐 — Дверь закрыта, быстрый доступ недоступен.

Использование autocomplete="off" можно сравнить с нажатием огромной кнопки блокировки. Но будьте внимательны, некоторые браузеры могут попытаться "взломать" эту блокировку.

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