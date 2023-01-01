logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Отключаем автоматическую стилизацию номеров в Edge
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти

Отключаем автоматическую стилизацию номеров в Edge

#Настройки и лайфхаки  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы запретить автоматическую стилизацию телефонных номеров в Microsoft Edge, достаточно добавить мета-тег с атрибутом format-detection и устанавить его значение в no. Указанную строку необходимо поместить в <head> вашего HTML-документа:

HTML
Скопировать код
<meta name="format-detection" content="telephone=no">

Если требуется применить данную настройку только для Microsoft Edge, следует использовать x-ms-format-detection:

HTML
Скопировать код
<meta http-equiv="x-ms-format-detection" content="none">

Этот тег оповестит Microsoft Edge о нежелательности форматирования номеров телефонов.

Пошаговый план для смены профессии

Как оформить ваши номера, сохраняя удобство использования

Собственные стили CSS

Для того чтобы ваша страница игнорировала встроенные стили телефонных номеров от Microsoft Edge, вы можете задать свои стили CSS следующим образом:

CSS
Скопировать код
a[href^="tel"] {
    color: inherit; // Цвет должен совпадать с остальным текстом
    text-decoration: none; // Стираем нежелательные подчеркивания
    pointer-events: none; // Отключаем возможность клика
}

Сохранение функциональности "нажми, чтобы позвонить"

Если важно сохранить функцию "нажми, чтобы позвонить", это можно осуществить, применив следующее правило CSS:

CSS
Скопировать код
a[href^="tel"] {
    cursor: pointer; // Визуальное указание на интерактивность
    pointer-events: auto; // Элемент остается активным для клика
}

Хитрый ход с использованием HTML

Чтобы номер телефона не распознавался Edge как таковой, можно использовать трюк с HTML. Вставка невидимых символов окажется весьма полезной:

HTML
Скопировать код
123&#8203;456&#8203;7890 // Edge, что скажешь об этих цифрах? Разгадай, если сможешь!

Визуализация

Можно представить, как Edge накладывает ненужные стики на ваш стильный новый телефон:

Markdown
Скопировать код
До: 📱 [*Ваш* телефон без чужих элементов]
Стиль Edge: 📱🏷️ [*Ваш* телефон теперь с навязчивой этикеткой]

Следующий кусок CSS поможет избавиться от "улучшений" от Microsoft:

CSS
Скопировать код
a[href^="tel"] {
    /* Отклоняем стандартный стиль Edge */
    color: inherit; // Возврат к исходному цвету
    text-decoration: none; // Без подчеркиваний
    pointer-events: none; // Блокируем клик
}

Это можно сравнить с волшебством, которое стирает ненужные наклейки:

Markdown
Скопировать код
После: 📱✨ [Вот ваш элегантный телефон в неприкосновенном виде!]

Возможные проблемы и способы их решения

Возможные проблемы с JavaScript

Для решения сложных задач может понадобиться использование JavaScript для динамического изменения содержимого. Однако это может привести к увеличению времени загрузки страницы и негативно повлиять на впечатление пользователей.

Бережное отношение к пользовательскому опыту

Отключение форматирования телефонных номеров может помешать пользователям запускать звонки напрямую с вашего сайта. Важно найти баланс между дизайном и удобством пользователей.

Будьте осторожны при копировании кода

Чтобы избежать стандартных стилей, соблазн скопировать код из различных источников может быть значительным. Впрочем, это может привести к непредсказуемым последствиям.

Полезные материалы

  1. Современное состояние телефонных ссылок | CSS-Tricks
  2. <a>: Элемент-якорь – HTML: HyperText Markup Language | MDN
  3. Дизайн сайтов для iPhone X | WebKit
  4. Can I use... Таблицы поддержки HTML5, CSS3 и др.
  5. HTML Стандарт
  6. HTML a href Атрибут
  7. Блог разработчиков Android: Современное выполнение операций в фоновом режиме на Android
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как запретить автоматическую стилизацию телефонных номеров в Microsoft Edge?
1 / 5

Кирилл Мещеряков

технический обозреватель

Свежие материалы
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...