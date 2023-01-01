Особенности dragleave в HTML5: не срабатывание на дочерних элементах

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для предотвращения активации dragleave , когда курсор перемещается на дочерние элементы, используйте event.relatedTarget . Если конкретный элемент находится внутри родительского, то событие можно игнорировать. Рекомендуемая реализация выглядит следующим образом:

JS Скопировать код parent.addEventListener('dragleave', function(e) { if (parent.contains(e.relatedTarget)) return; // Ваш код для обработки 'dragleave' от родительского элемента });

Проверьте e.relatedTarget и не реагируйте на событие, если это дочерний элемент.

Погружение в поток и управление событиями

Применение event.stopPropagation() блокирует всплытие события, а event.preventDefault() отменяет стандартное действие браузера, позволяя вам полностью контролировать процесс перетаскивания.

Чтобы дочерние элементы не реагировали на события, используйте CSS-свойство pointer-events: none; . С помощью делегирования событий можно эффективно управлять их обработкой на уровне родительских элементов без необходимости постоянного добавления и удаления обработчиков.

Пример создания визуального эффекта при перетаскивании:

JS Скопировать код parent.addEventListener('dragenter', function(e) { e.preventDefault(); // Устанавливаем свои правила! this.classList.add('drag-over'); // Подсвечиваем элемент! }); parent.addEventListener('dragleave', function(e) { if (!parent.contains(e.relatedTarget)) { this.classList.remove('drag-over'); // Убираем подсветку! } });

Обеспечение кроссбраузерной совместимости

Кроссбраузерная совместимость важна, но учтите, что поведение событий может отличаться в разных браузерах. Это требует тщательного тестирования. Некоторые браузеры могут неправильно обрабатывать события перетаскивания, поэтому необходимо искать универсальные решения.

Повышенная точность пользовательского интерфейса для перетаскивания и бросания

Для улучшения пользовательского опыта можно использовать прозрачное наложение, которое будет расположено над родительским элементом и перехватывать события dragleave , не затрагивая дочерние элементы.

JS Скопировать код let overlay = document.createElement('div'); overlay.style.cssText = ` position: absolute; top: ${parent.offsetTop}px; left: ${parent.offsetLeft}px; width: ${parent.offsetWidth}px; height: ${parent.offsetHeight}px; `; document.body.appendChild(overlay); // Создаем наложение! overlay.addEventListener('dragleave', function(e) { // Обработка 'dragleave' от родительского элемента document.body.removeChild(overlay); // Удаляем наложение! });

Применение таких подходов делает взаимодействие более понятным и удобным для пользователя.

Визуализация

Представьте себе дом с комнатами, где событие dragleave регистрирует выход из дома, но ошибочно появляется при переходе из одной комнаты в другую.

Визуальный пример:

Markdown Скопировать код 🏠: [🛋, 🍳] – Родительский элемент (Дом с комнатами) 👤: [Авантюрист внутри] – Перетаскиваемый объект (Авантюрист) Что должно произойти: 👤🚪🏠 – Dragleave срабатывает, когда Авантюрист выходит на улицу Проблема: 👤🚶‍♂️🛋 -> 🍳 – Dragleave срабатывает каждый раз, когда Авантюрист переходит из одной комнаты в другую

Решение: Следите за dragover , чтобы убедиться, что Авантюрист все еще в доме, и игнорируйте некорректные срабатывания dragleave от комнат.

Markdown Скопировать код 🏠👤: Свободное перемещение в пределах дома, мы не будем вас беспокоить, пока вы не выйдете на улицу 🚶‍♂️🚪.

Практические методы создания идеального перетаскивания и бросания

Очистка с помощью jQuery

jQuery может значительно упростить работу с событиями перетаскивания. Метод $.fn.dndhover предлагает чистый интерфейс для управления событиями dragenter и dragleave .

Подход Шерлока Холмса: Реализация счетчиков событий перетаскивания

Счетчик событий увеличивается при dragenter и уменьшается при dragleave , помогая точно определить, когда объект покинул границы родительского элемента.

Использование замыканий для сохранения переменных

Замыкания позволяют скрыть и сохранить необходимые переменные для конкретного события, обеспечивая стабильность поведения.

Полезные материалы