Ошибка 404: правильные пути к CSS и JS файлам в HTML

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Быстрый ответ

Для устранения ошибки 404 выполните следующие действия:

Тщательно проверьте URL или путь к файлу на наличие опечаток.

или путь к файлу на наличие опечаток. Учтите, что регистр букв имеет значение: image.JPG и image.jpg рассматриваются как разные файлы.

имеет значение: и рассматриваются как разные файлы. Проверьте, действительно ли файл существует и права доступа настроены верно.

Пример:

HTML Скопировать код <img src="/images/photo.jpg" alt="Пример" />

Убедитесь, что указанный путь /images/photo.jpg полностью соответствует местоположению и наименованию требуемого файла.

Установка корректных путей к файлам

Корректность указания путей к файлам обеспечивается пониманием структуры проекта и адресации на сервере. Использование относительных путей способствует переносимости и независимости от окружения.

В веб-приложениях для генерации URL рекомендуется использовать @{Url.Content("~/path")} в ASP.NET или ${pageContext.request.contextPath} в JSP.

в ASP.NET или в JSP. Для статических ресурсов стоит воспользоваться методом addResourceHandlers в Spring MVC .

стоит воспользоваться методом в . Проверьте корректность установки тега <base href> для правильного отображения относительных путей в HTML.

Отслеживание процесса загрузки ресурсов

Следите за правильной загрузкой файлов CSS и JS, отслеживая сетевые запросы через инструменты разработчика в браузере.

Организуйте директорию ресурсов так, чтобы она была легко управляемой, например, src/main/webapp/resources .

так, чтобы она была легко управляемой, например, . Обратите внимание на работу с MIME-типами . Возможно, потребуется добавление mimeMap для файлов .woff в настройках IIS ( web.config ).

. Возможно, потребуется добавление для файлов в настройках IIS ( ). Правильно настройте WebMvcConfigurerAdapter и его компонент ResourceHandlerRegistry.

Соблюдение валидности URL ресурсов

Все URL в HTML должны соответствовать структуре сервера.

Удостоверьтесь, что ссылки на CSS точно сопоставлены путям актуальных файлов: <link href="correct_path/demo.css" rel="stylesheet"> .

точно сопоставлены путям актуальных файлов: . Избавьтесь от избыточных ../ , чтобы не усложнять пути к файлам.

, чтобы не усложнять пути к файлам. Правильно настройте тег <base href> в index.html , чтобы пути к ресурсам были корректно организованы.

Визуализация

Структура вашего веб-сайта может быть представлена следующим образом:

Markdown Скопировать код 🏬 Веб-сайт (как Торговый Центр) | Ресурс (Магазины) | Состояние | | ----------------------- | ------------- | | Магазин изображений | Открыт ✅ | | Бутик скриптов | Закрыт 🔒 | | Супермаркет CSS | Открыт ✅ | | Зона видеоигр | Не найдено ❌ |

Образ покупателя, ищущего Зону видеоигр:

Markdown Скопировать код 👀 Браузер (Покупатель): "Желаю посетить Зону видеоигр!" 🏬 Директория (Справочник ТЦ): "Странно, она должна быть здесь, но её нет. (404)"

Сообщение 404 Не Найдено означает, что требуемый ресурс отсутствует по указанному адресу.

Адаптация к серверному окружению

Учитывайте особенности работы сервера и его настроек, которые могут отличаться от локальной среды разработки.

При развертывании вносите корректировки в пути и базовый href при необходимости.

и при необходимости. Убедитесь, что конфигурационные файлы для стандартной среды присутствуют.

присутствуют. Использование CI/CD пайплайнов обеспечивает стабильность и корректность.

Структурирование ваших ресурсов

Структурированная и оптимизированная организация ресурсов обеспечит их быструю и эффективную загрузку.

Поддерживайте логическую структуру папок с исходными файлами.

Используйте ResourceHandlers для управления статическим контентом.

для управления статическим контентом. Определяйте доступные пути, используя registry.addResourceHandler в приложениях на основе Spring.

в приложениях на основе Spring. Сократите время загрузки, минифицируя и comprессируя ваш контент.

Меры предупреждения ошибок 404

Предупредить ошибку 404 гораздо проще, чем исправлять последствия:

Уделяйте внимание тестированию — все ссылки и ресурсы должны работать после развертывания.

— все ссылки и ресурсы должны работать после развертывания. В случае использования старых систем с неработающими ссылками, переписывание URL поможет избегать ошибок.

поможет избегать ошибок. Системы контроля версий обеспечивают мониторинг изменений и сохранение целостности ресурсов.

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