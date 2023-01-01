Организация переноса строк в CSS для inline-block элемента#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для переноса элемента после
inline используйте псевдоэлемент
::after, сочетая свойства
content: "\A" и
white-space: pre;:
.break-after::after {
content: "\\A";
white-space: pre;
}
Перенос до элемента осуществляется заменой
::after на
::before. Класс
.break-after нужно применять к обхектам, которые должны следовать после переноса.
Почему с
С элементами
inline-block ситуация несколько сложнее. Давайте поймём, в чём дело.
Разбираемся с принципами после рассмотрения простого решения
Специфика
inline-block
Предложенный метод не подойдёт для
inline-block, поскольку эти элементы имеют свои особенности и сохраняют поток документа.
display: block как альтернативное решение
Я предлагаю такое решение – использовать свойство
display: block:
.break-before-inline-block {
display: block;
content: '';
}
Когда все побуждения в тупик, вспомните классику: HTML-элемент
Когда ни один из методов не помогает и у вас есть возможность редактировать HTML, вручную вставьте
<br> до или после
inline-block.
Эффективное применение псевдоэлементов
Чтобы разделить группы
inline-block, примените
clear: both к псевдоэлементам блочного типа.
.break-after-inline-block {
clear: both;
display: block;
}
Создание современного трёхколоночного макета
Если вам нужна реализация трёхколоночного макета без
float и с фиксированными значениями ширины, при этом адаптивной, вот как это можно сделать:
Семантически верное использование
<ul>
Для создания колонок используйте вложенные списки
<ul> для семантической целостности:
<ul class="three-columns">
<li><ul><li>Контент первой колонки</li></ul></li>
<li><ul><li>Контент второй колонки</li></ul></li>
<li><ul><li>Контент третьей колонки</li></ul></li>
</ul>
CSS-стили для гибкой настройки колонок
И вот соответствующий CSS для равномерно растянутых колонок:
.three-columns > li {
display: inline-block;
width: 33.33%;
}
.three-columns ul {
width: 100%;
}
Таким образом, колонки будут равномерно занимать всю ширину экрана без использования
float и фиксированных размеров.
Визуализация
Представьте взаимодействие
inline-block как состав поезда:
Вагоны поезда: [🚃🚃🚋🚃🚃]
Мы переносим средний вагон (
🚋) на новую строку:
До переноса: [🚃🚃🚋🚃🚃]
После переноса: [🚃🚃] [🚋] [🚃🚃]
С помощью псевдоклассов мы можем сформировать это разделение:
.break-before {
display: block;
content: '';
}
.break-after {
display: block;
content: '';
}
Такой код позволит распределить элементы
inline-block на странице. Использование
float и
clear при этом теряет актуальность. Современные подходы к макетированию, такие как
flexbox и
CSS grid, обеспечивают более стабильные и лёгкие в поддержке решения.
Будьте готовы к неожиданностям с этими "умными" CSS-уловками
Clearfix для устаревшего кода
Несмотря на то, что вы избегаете использование
float, техника clearfix важна для предотвращения проблем с макетированием:
/* Float не вызывает страха */
.group::after {
content: "";
display: table;
clear: both;
}
Flexbox – технология будущего
Для новых или обновляемых проектов flexbox будет отличной заменой:
.flex-container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
}
/* Flexbox: доступные и удобные макеты с 2009 года */
Полезные материалы
- display – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Полное руководство по свойству
display.
- ::before / ::after | CSS-Tricks — Объяснение работы псевдоэлементов
::beforeи
::afterв CSS.
- CSS white-space property — Управление переносом текста в CSS с помощью
white-space.
- Generated content, automatic numbering, and lists — Описание создания содержимого для псевдоэлементов до/после, представленное W3C.
- The Clearfix: Force an Element To Self-Clear its Children | CSS-Tricks — Техника clearfix, проверенная временем и оставающаяся эффективной.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда