Организация переноса строк в CSS для inline-block элемента

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Быстрый ответ

Для переноса элемента после inline используйте псевдоэлемент ::after , сочетая свойства content: "\A" и white-space: pre; :

CSS Скопировать код .break-after::after { content: "\\A"; white-space: pre; }

Перенос до элемента осуществляется заменой ::after на ::before . Класс .break-after нужно применять к обхектам, которые должны следовать после переноса.

Почему с

С элементами inline-block ситуация несколько сложнее. Давайте поймём, в чём дело.

Разбираемся с принципами после рассмотрения простого решения

Специфика inline-block

Предложенный метод не подойдёт для inline-block , поскольку эти элементы имеют свои особенности и сохраняют поток документа.

display: block как альтернативное решение

Я предлагаю такое решение – использовать свойство display: block :

CSS Скопировать код .break-before-inline-block { display: block; content: ''; }

Когда все побуждения в тупик, вспомните классику: HTML-элемент

Когда ни один из методов не помогает и у вас есть возможность редактировать HTML, вручную вставьте <br> до или после inline-block .

Эффективное применение псевдоэлементов

Чтобы разделить группы inline-block , примените clear: both к псевдоэлементам блочного типа.

CSS Скопировать код .break-after-inline-block { clear: both; display: block; }

Создание современного трёхколоночного макета

Если вам нужна реализация трёхколоночного макета без float и с фиксированными значениями ширины, при этом адаптивной, вот как это можно сделать:

Семантически верное использование <ul>

Для создания колонок используйте вложенные списки <ul> для семантической целостности:

HTML Скопировать код <ul class="three-columns"> <li><ul><li>Контент первой колонки</li></ul></li> <li><ul><li>Контент второй колонки</li></ul></li> <li><ul><li>Контент третьей колонки</li></ul></li> </ul>

CSS-стили для гибкой настройки колонок

И вот соответствующий CSS для равномерно растянутых колонок:

CSS Скопировать код .three-columns > li { display: inline-block; width: 33.33%; } .three-columns ul { width: 100%; }

Таким образом, колонки будут равномерно занимать всю ширину экрана без использования float и фиксированных размеров.

Визуализация

Представьте взаимодействие inline-block как состав поезда:

Markdown Скопировать код Вагоны поезда: [🚃🚃🚋🚃🚃]

Мы переносим средний вагон ( 🚋 ) на новую строку:

Markdown Скопировать код До переноса: [🚃🚃🚋🚃🚃] После переноса: [🚃🚃] [🚋] [🚃🚃]

С помощью псевдоклассов мы можем сформировать это разделение:

CSS Скопировать код .break-before { display: block; content: ''; } .break-after { display: block; content: ''; }

Такой код позволит распределить элементы inline-block на странице. Использование float и clear при этом теряет актуальность. Современные подходы к макетированию, такие как flexbox и CSS grid , обеспечивают более стабильные и лёгкие в поддержке решения.

Будьте готовы к неожиданностям с этими "умными" CSS-уловками

Clearfix для устаревшего кода

Несмотря на то, что вы избегаете использование float , техника clearfix важна для предотвращения проблем с макетированием:

CSS Скопировать код /* Float не вызывает страха */ .group::after { content: ""; display: table; clear: both; }

Flexbox – технология будущего

Для новых или обновляемых проектов flexbox будет отличной заменой:

CSS Скопировать код .flex-container { display: flex; flex-wrap: wrap; } /* Flexbox: доступные и удобные макеты с 2009 года */

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