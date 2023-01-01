Организация папок JS и CSS в проекте: лучшие практики

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Быстрый ответ

plaintext Скопировать код src/ |-- js/ | |-- vendor/ // Здесь находится jQuery в уютном JavaScript Café ☕ | | `-- jquery.js | `-- app.js // Здесь наше главное внимание: app.js 🦸‍♂️ `-- css/ |-- vendor/ // Это центр стилей Bootstrap 👗 | `-- bootstrap.css `-- main.css // Ваш персональный CSS-полет 🛫

Организуйте ваши ресурсы по модульному принципу. Поместите внешние библиотеки, такие как jQuery или Bootstrap, в папку vendor , а выделите свои файлы ( app.js , main.css ) в корневые директории. Это облегчит обновление и сделает структуру проекта интуитивно понятной.

Управление типами ресурсов: Индивидуальный 'Дом' для каждого ресурса

Для облегчения работы над проектом, создайте в папке assets отдельные директории для различных типов ресурсов, таких как js , css , images и т.д. Такое разделение поможет поддерживать порядок и ускорит процедуры, такие как минификация или объединение файлов.

Иерархия и соглашения об именовании файлов: Для удобства работы

Обеспечьте логичное именование файла и четкую иерархию, чтобы облегчить навигацию и понимание проекта. В именах файлов отразите их версию или использование ( jquery-3.5.1.min.js , bootstrap-grid.css ). Размещение файлов в соответствующих директориях ( css , js , images и др.) сделает структуру проекта более понятной и облегчит его масштабирование.

Визуализация

Понятная иерархия напоминает нам карту файлов. Как на городском плане, здесь всегда видно, где что находится:

Markdown Скопировать код # Структура папок как городской план ## 🏙 Бульвар библиотек и стилей ### 🚇 /js/libs/ – Метролитен для сторонних библиотек ### 🚋 /js/modules/ – Трамвайные маршруты для модулей ### 🚍 /css/vendor/ – Автобусные маршруты для внешних стилей ### 🚴 /css/main/ – Велодорожки для вашего стиля ## 🏞 Парк медиа-ресурсов ### 🖼️ /assets/images/ – Галерея изображений ### 🎞️ /assets/videos/ – Киностудия

Погружение в модульность

Считайте папки JS и CSS важными артериями. В крупных проектах разделение функциональных областей, как папок /js/ui/ или /css/components/ , упростит процесс разработки, позволив разным разработчикам одновременно работать над различными частями без конфликтов при слиянии.

Сопряжение JS и CSS: Управление коррелированными ресурсами

Если в вашем проекте используются плагины JavaScript, создайте рядом с файлами .js папку lib для соответствующих CSS файлов. Это помогает организовать связанные файлы, особенно при работе с UI-библиотеками или виджетами, в которых используется и JavaScript, и CSS.

Принятие эволюции проекта

С расширением проекта его структура может потребовать изменений. Рефакторинг становится неизбежным для поддержания порядка в кодовой базе. Будьте открыты для изменений и готовы провести реструктуризацию при необходимости.

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