Оптимизация качества изменения размера изображений в HTML5 Canvas#Веб-разработка #Мультимедиа #Canvas и SVG
Быстрый ответ
Для улучшения качества уменьшенного изображения на холсте HTML5, используйте метод постепенного уменьшения размера. Он предусматривает сокращение размера на каждом этапе в два раза до тех пор, пока изображение не станет вдвое больше заданных размеров. Завершающим этапом будет конечное уменьшение до заданных размеров. Вот пример кода:
function highQualityDownscale(sourceCanvas, targetWidth, targetHeight) {
let canvas = document.createElement('canvas');
let ctx = canvas.getContext('2d');
canvas.width = sourceCanvas.width;
canvas.height = sourceCanvas.height;
ctx.drawImage(sourceCanvas, 0, 0);
while (canvas.width > targetWidth * 2) {
canvas.width *= 0.5;
canvas.height *= 0.5;
ctx.drawImage(canvas, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
}
let finalCanvas = document.createElement('canvas');
finalCanvas.width = targetWidth;
finalCanvas.height = targetHeight;
finalCanvas.getContext('2d').drawImage(canvas, 0, 0, targetWidth, targetHeight);
return finalCanvas;
}
Вызывая функцию
highQualityDownscale с исходным холстом и заданными размерами, вы получите изображение, качественно уменьшенное до указанных размеров.
Методы уменьшения размера изображения
Существуют различные методы для качественного изменения размеров изображений на холсте Canvas. Бикубическая интерполяция, используемая по умолчанию в браузерах, иногда оказывается недостаточной. Подробнее рассмотрим некоторые способы улучшения:
Уменьшение размера с помощью фильтра Гермита
Фильтр Гермита позволяет сохранять качество изображения, а с помощью Web workers можно ускорить его обработку. Этот метод прекрасно сочетает в себе качество и скорость.
Библиотека Pica и фильтры Ланцоша
Библиотека Pica использует фильтры Ланцоша, которые хорошо зарекомендовали себя в specialised graphic processing programs. Функция "нерезкой маски" также помогает увеличивать резкость изображения.
Пропорциональное изменение размеров
Сохранение пропорций изображения помогает предотвращать искажение соотношения сторон.
Отключение сглаживания
Отключите сглаживание в JavaScript, чтобы сохранить максимум деталей:
ctx.imageSmoothingEnabled = false;
ctx.mozImageSmoothingEnabled = false; // Важно для Firefox
Использование передаваемых объектов
Используйте передаваемые объекты с Web workers для ускорения работы фильтра Гермита.
Двухэтапная стратегия уменьшения размеров
Если это возможно, ограничьте уменьшение размеров до двух этапов, чтобы сохранить чёткость изображения.
Визуализация
Поддерживайте резкость и чёткость изображения при уменьшении его размера:
- Уменьшение: Уменьшайте размер поэтапно, подобно складыванию карты.
- Увеличение резкости: Прибавьте резкости, как будто надеваете очки, с помощью фильтра.
- Показ: Выведите результат в рамках холста.
Финальный результат: Детализированное уменьшенное изображение, которое сохраняет четкость оригинала.
Продвинутые стратегии уменьшения размера
Наряду с многими инструментами и библиотеками, которые помогают менять размер без потери качества:
Быстрое изменение размера с помощью CSS
CSS позволяет быстро менять размер, но для печати холст является предпочтительнее:
img.responsive {
width: 100%;
height: auto;
}
Постобработка с использованием метода общей вариационности
С помощью этого метода можно улучшить четкость конечного изображения.
Использование низкоуровневых алгоритмов
Для идеального качества можно применять алгоритмы, которые работают на уровне отдельных пикселей.
Полезные материалы
- Resize image with javascript canvas (smoothly) – Stack Overflow – Обсуждение масштабирования изображений на холсте JavaScript Canvas.
- CanvasRenderingContext2D: метод drawImage() – Web APIs | MDN – Руководство MDN по использованию метода
drawImage.
- web.dev – Платформа для изучения возможностей веба, включая работу с холстом Canvas и высоким DPI.
- image-rendering | CSS-Tricks – CSS-Tricks – Использование свойства CSS
image-renderingдля изменения размеров изображений.
- HTML Standard – Стандарт HTML, включая Canvas API.
- Medium: How to Scale Images on the HTML5 Canvas – Методы масштабирования изображений на холсте HTML5.
Георгий Рожков
специалист по доступности