Определение статуса textbox с помощью jQuery: disabled или нет#Работа с DOM #jQuery #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы узнать, деактивировано ли текстовое поле, используйте метод jQuery
.is(':disabled'). Он возвращает булево значение:
true, если поле недоступно, и
false, если оно активно.
var isDisabled = $('#textboxId').is(':disabled');
Проверка активности с помощью метода .prop()
Метод
.prop('disabled') позволяет определить активно ли текстовое поле, возвращая булево значение. Этот метод напрямую обращается к свойствам DOM, что делает проверку более точной, особенно для булевых атрибутов:
var isDisabled = $('#textboxId').prop('disabled'); // Этот метод надежнее, чем другие догадки
Учет динамических изменений
Если состояние элемента может изменяться, стоит проводить проверку в момент, когда такие изменения могут произойти, например, в обработчике событий или после манипуляций с DOM:
$('#someButton').click(function() {
var isDisabled = $('#textboxId').prop('disabled'); // Это как проверять статус печки непосредственно после её выключения
});
.prop() или .attr(), что лучше?
Метод
.prop() обеспечивает более точную информацию о булевых свойствах элементов, отражая их текущее состояние. Метод
.attr(), в свою очередь, возвращает первоначальное значение атрибута из HTML. Поэтому для точности рекомендуется использовать
.prop().
var isReallyDisabled = $('#textboxId').prop('disabled'); // Теперь места для догадок уже не осталось
Визуализация
Сравните статус доступности текстового поля со светофором:
Готово ли текстовое поле к вводу? (то есть активно ли оно?)
Вот как это можно проверить с помощью jQuery:
$('#textbox').prop('disabled')
Красный свет светофора 🚦 означает:
`true` 🚫 – Текстовое поле неактивно, ввод запрещен.
Зеленый свет светофора 🚦 означает:
`false` ✅ – Текстовое поле активно и готово к работе.
Таковы "правила дорожного движения" для вашего кода!
Дополнительные проверки и более объемные контексты
Выделение всех неактивных элементов
Чтобы найти все неактивные элементы на странице, используйте селектор jQuery
$("selector:disabled"):
var allDisabled = $(":disabled"); // Соберите их всех, словно покемонов!
Учет устаревших систем и согласованность атрибутов со свойствами
При работе с устаревшим кодом или в системах, где важно согласование атрибутов и свойств, убедитесь, что они соответствуют друг другу:
$('#textboxId').prop('disabled', true).attr('disabled', 'disabled'); // Это как ответить "Да" и обменяться обручальными кольцами
Написание условной логики в зависимости от активности поля
Для выполнения различных действий в зависимости от статуса поля, используйте условную логику:
if ($('#textboxId').prop('disabled')) {
// Данный код выполнится, если поле неактивно
} else {
// И этот, если поле доступно для ввода
}
Проверка отдельных текстовых полей
При работе с несколькими полями, можно проверить каждое из них индивидуально через уникальные идентификаторы или класс с помощью метода
.is(':disabled'):
$('#textBoxSpecific').is(':disabled'); // Это как обратиться к конкретному полю, спросить: "Свободен ли ты сейчас?"
Полезные материалы
- .prop() | jQuery API Documentation — официальная документация jQuery по методу
.prop().
- jQuery prop() Method — детальное руководство по методу
prop()в jQuery.
- .is() | jQuery API Documentation — документация метода
.is()для проверки состояний в jQuery.
- Disable/enable an input with jQuery? – Stack Overflow — обсуждение методов активации и деактивации полей ввода на Stack Overflow.
- :disabled – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — обучающее руководство по псевдоклассу
:disabledв CSS от MDN.
- :disabled Selector | jQuery API Documentation — официальное руководство по селектору неактивных элементов в jQuery.
- :disabled | CSS-Tricks — обзор использования селектора
:disabledна ресурсе CSS-Tricks.
Элина Баранова
разработчик Android