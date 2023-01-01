Определение статуса textbox с помощью jQuery: disabled или нет

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Быстрый ответ

Чтобы узнать, деактивировано ли текстовое поле, используйте метод jQuery .is(':disabled') . Он возвращает булево значение: true , если поле недоступно, и false , если оно активно.

JS Скопировать код var isDisabled = $('#textboxId').is(':disabled');

Проверка активности с помощью метода .prop()

Метод .prop('disabled') позволяет определить активно ли текстовое поле, возвращая булево значение. Этот метод напрямую обращается к свойствам DOM, что делает проверку более точной, особенно для булевых атрибутов:

JS Скопировать код var isDisabled = $('#textboxId').prop('disabled'); // Этот метод надежнее, чем другие догадки

Учет динамических изменений

Если состояние элемента может изменяться, стоит проводить проверку в момент, когда такие изменения могут произойти, например, в обработчике событий или после манипуляций с DOM:

JS Скопировать код $('#someButton').click(function() { var isDisabled = $('#textboxId').prop('disabled'); // Это как проверять статус печки непосредственно после её выключения });

.prop() или .attr(), что лучше?

Метод .prop() обеспечивает более точную информацию о булевых свойствах элементов, отражая их текущее состояние. Метод .attr() , в свою очередь, возвращает первоначальное значение атрибута из HTML. Поэтому для точности рекомендуется использовать .prop() .

JS Скопировать код var isReallyDisabled = $('#textboxId').prop('disabled'); // Теперь места для догадок уже не осталось

Визуализация

Сравните статус доступности текстового поля со светофором:

Markdown Скопировать код Готово ли текстовое поле к вводу? (то есть активно ли оно?)

Вот как это можно проверить с помощью jQuery:

JS Скопировать код $('#textbox').prop('disabled')

Красный свет светофора 🚦 означает:

Markdown Скопировать код `true` 🚫 – Текстовое поле неактивно, ввод запрещен.

Зеленый свет светофора 🚦 означает:

Markdown Скопировать код `false` ✅ – Текстовое поле активно и готово к работе.

Таковы "правила дорожного движения" для вашего кода!

Дополнительные проверки и более объемные контексты

Выделение всех неактивных элементов

Чтобы найти все неактивные элементы на странице, используйте селектор jQuery $("selector:disabled") :

JS Скопировать код var allDisabled = $(":disabled"); // Соберите их всех, словно покемонов!

Учет устаревших систем и согласованность атрибутов со свойствами

При работе с устаревшим кодом или в системах, где важно согласование атрибутов и свойств, убедитесь, что они соответствуют друг другу:

JS Скопировать код $('#textboxId').prop('disabled', true).attr('disabled', 'disabled'); // Это как ответить "Да" и обменяться обручальными кольцами

Написание условной логики в зависимости от активности поля

Для выполнения различных действий в зависимости от статуса поля, используйте условную логику:

JS Скопировать код if ($('#textboxId').prop('disabled')) { // Данный код выполнится, если поле неактивно } else { // И этот, если поле доступно для ввода }

Проверка отдельных текстовых полей

При работе с несколькими полями, можно проверить каждое из них индивидуально через уникальные идентификаторы или класс с помощью метода .is(':disabled') :

JS Скопировать код $('#textBoxSpecific').is(':disabled'); // Это как обратиться к конкретному полю, спросить: "Свободен ли ты сейчас?"

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