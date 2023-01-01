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Определение статуса textbox с помощью jQuery: disabled или нет
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Определение статуса textbox с помощью jQuery: disabled или нет

#Работа с DOM  #jQuery  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Чтобы узнать, деактивировано ли текстовое поле, используйте метод jQuery .is(':disabled'). Он возвращает булево значение: true, если поле недоступно, и false, если оно активно.

JS
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var isDisabled = $('#textboxId').is(':disabled');
Пошаговый план для смены профессии

Проверка активности с помощью метода .prop()

Метод .prop('disabled') позволяет определить активно ли текстовое поле, возвращая булево значение. Этот метод напрямую обращается к свойствам DOM, что делает проверку более точной, особенно для булевых атрибутов:

JS
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var isDisabled = $('#textboxId').prop('disabled');  // Этот метод надежнее, чем другие догадки

Учет динамических изменений

Если состояние элемента может изменяться, стоит проводить проверку в момент, когда такие изменения могут произойти, например, в обработчике событий или после манипуляций с DOM:

JS
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$('#someButton').click(function() {
    var isDisabled = $('#textboxId').prop('disabled');  // Это как проверять статус печки непосредственно после её выключения
});

.prop() или .attr(), что лучше?

Метод .prop() обеспечивает более точную информацию о булевых свойствах элементов, отражая их текущее состояние. Метод .attr(), в свою очередь, возвращает первоначальное значение атрибута из HTML. Поэтому для точности рекомендуется использовать .prop().

JS
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var isReallyDisabled = $('#textboxId').prop('disabled');  // Теперь места для догадок уже не осталось

Визуализация

Сравните статус доступности текстового поля со светофором:

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Готово ли текстовое поле к вводу? (то есть активно ли оно?)

Вот как это можно проверить с помощью jQuery:

JS
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$('#textbox').prop('disabled')

Красный свет светофора 🚦 означает:

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`true` 🚫 – Текстовое поле неактивно, ввод запрещен.

Зеленый свет светофора 🚦 означает:

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`false` ✅ – Текстовое поле активно и готово к работе.

Таковы "правила дорожного движения" для вашего кода!

Дополнительные проверки и более объемные контексты

Выделение всех неактивных элементов

Чтобы найти все неактивные элементы на странице, используйте селектор jQuery $("selector:disabled"):

JS
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var allDisabled = $(":disabled"); // Соберите их всех, словно покемонов!

Учет устаревших систем и согласованность атрибутов со свойствами

При работе с устаревшим кодом или в системах, где важно согласование атрибутов и свойств, убедитесь, что они соответствуют друг другу:

JS
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$('#textboxId').prop('disabled', true).attr('disabled', 'disabled'); // Это как ответить "Да" и обменяться обручальными кольцами

Написание условной логики в зависимости от активности поля

Для выполнения различных действий в зависимости от статуса поля, используйте условную логику:

JS
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if ($('#textboxId').prop('disabled')) {
    // Данный код выполнится, если поле неактивно
} else {
    // И этот, если поле доступно для ввода
}

Проверка отдельных текстовых полей

При работе с несколькими полями, можно проверить каждое из них индивидуально через уникальные идентификаторы или класс с помощью метода .is(':disabled'):

JS
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$('#textBoxSpecific').is(':disabled'); // Это как обратиться к конкретному полю, спросить: "Свободен ли ты сейчас?"

Полезные материалы

  1. .prop() | jQuery API Documentation — официальная документация jQuery по методу .prop().
  2. jQuery prop() Method — детальное руководство по методу prop() в jQuery.
  3. .is() | jQuery API Documentation — документация метода .is() для проверки состояний в jQuery.
  4. Disable/enable an input with jQuery? – Stack Overflow — обсуждение методов активации и деактивации полей ввода на Stack Overflow.
  5. :disabled – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — обучающее руководство по псевдоклассу :disabled в CSS от MDN.
  6. :disabled Selector | jQuery API Documentation — официальное руководство по селектору неактивных элементов в jQuery.
  7. :disabled | CSS-Tricks — обзор использования селектора :disabled на ресурсе CSS-Tricks.
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Какой метод jQuery используется для проверки, деактивировано ли текстовое поле?
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Элина Баранова

разработчик Android

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