Определение размеров в window.open JS: ширина и высота#Основы JavaScript #Web API
Быстрый ответ
Для создания нового окна определённых размеров воспользуйтесь методом
window.open() в обработчике события onclick:
<button onclick="window.open('http://example.com', '_blank', 'width=200,height=100')">
Открыть окно
</button>
Задайте параметры
ширины и
высоты в пикселях в соответствии со своими предпочтениями.
Команда
window.open() в контексте события
onclick позволяет установить размеры всплывающего окна, изменяя значения
ширины и
высоты. Также вы можете дополнительно настроить функционал окна при помощи других параметров, включая настроику полос прокрутки, панели меню и возможности изменения размера окна.
Функциональное настраиваемое окно
Расширьте функционал всплывающего окна, добавив дополнительные параметры:
<button onclick="window.open('http://example.com', '_blank', 'width=350,height=250,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=yes')">
Открыть настраиваемое окно
</button>
Благодаря указанным настройкам ваше окно станет более интерактивным: приобретёт полосы прокрутки, не будет отображать панель меню и будет позволять менять размер. Помните, что все параметры следует перечислять через запятую и обрамлять их в одинарные кавычки.
Эффектная привлекательность: стиль CSS
Привлекательный дизайн усиливает впечатление от взаимодействия с интерфейсом. Позвольте CSS-стилям стимулировать на действия:
button {
cursor: pointer;
/* Настройте стили таким образом, чтобы приковывать внимание, не отвлекая от основного. */
}
Изменение курсора на
pointer подсказывает о возможности клика по кнопке. Подходящий дизайн подразумевает наличие элементов, стимулирующих к активности.
Борьба с блокировщиками всплывающих окон
Блокировщики всплывающих окон могут стать проблемой. Справляйтесь с ними тактично:
- Информируйте посетителей сайта о необходимости разрешить всплывающие окна для вашего ресурса.
- Обнаружьте присутствие блокировщика всплывающих окон:
var newWindow = window.open('http://example.com', '_blank', 'width=200,height=100');
if (!newWindow) {
alert('Пожалуйста, отключите блокировщик всплывающих окон для полноценного использования нашего сайта.');
}
Позаботьтесь о том, чтобы пользователи были осведомлены о блокировщиках и не пропустили ваше сообщение.
Визуализация
Создание всплывающего окна определённого размера можно выполнить с помощью метода
window.open():
// Пусть URL уведёт вас к звёздам🌕 (Просто шутка!)
button.onclick = function() {
window.open('https://example.com', 'ExampleWindow', 'width=400,height=300');
};
Пример визуального представления:
[👆] (Вы здесь) Нажмите на кнопку
↓
[🖼️] (Всплывающее окно | 400x300) Добро пожаловать на сайт Example.com!
Клик по кнопке приводит к появлению "рамки", в которой отображается контент заданного размера (400x300 пикселей).
Совместимость с различными браузерами
В разных браузерах поведение может варьироваться. Убедитесь, что вызов
window.open() корректно отрабатывает ваши команды на разных устройствах:
- Воспользуйтесь определением возможностей браузера для учёта их специфических особенностей.
- Тестируйте ваш код в различных браузерах.
- Подберите альтернативные решения для каждой платформы.
Нижепредставленная таблица показывает совместимость настроек
window.open() для популярных браузеров:
|Возможность
|Chrome
|Firefox
|Safari
|Edge
|IE
|Полноэкранный режим
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|✔️
|❌
|✔️
|❌
|Изменение размера
|✔️
|✔️
|✔️
|✔️
|✔️
|Полосы прокрутки
|✔️
|✔️
|✔️
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Полезные материалы
- Метод Window.open() – Веб-API | MDN — Подробное руководство и синтаксис метода
window.open()в JavaScript.
- Метод Window.open() — Специфичные примеры и обучающие материалы по использованию
window.open().
- Новые вопросы с тегом 'window.open' – Stack Overflow — Детальный анализ распространённых вопросов и обсуждений, связанных с
window.open()в сообществе разработчиков.
- JavaScript – Попапы — Обзор способов работы и межбраузерных различий с всплывающими окнами в JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик