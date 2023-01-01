Определение размеров в window.open JS: ширина и высота

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для создания нового окна определённых размеров воспользуйтесь методом window.open() в обработчике события onclick:

JS Скопировать код <button onclick="window.open('http://example.com', '_blank', 'width=200,height=100')"> Открыть окно </button>

Задайте параметры ширины и высоты в пикселях в соответствии со своими предпочтениями.

Команда window.open() в контексте события onclick позволяет установить размеры всплывающего окна, изменяя значения ширины и высоты . Также вы можете дополнительно настроить функционал окна при помощи других параметров, включая настроику полос прокрутки, панели меню и возможности изменения размера окна.

Функциональное настраиваемое окно

Расширьте функционал всплывающего окна, добавив дополнительные параметры:

JS Скопировать код <button onclick="window.open('http://example.com', '_blank', 'width=350,height=250,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=yes')"> Открыть настраиваемое окно </button>

Благодаря указанным настройкам ваше окно станет более интерактивным: приобретёт полосы прокрутки, не будет отображать панель меню и будет позволять менять размер. Помните, что все параметры следует перечислять через запятую и обрамлять их в одинарные кавычки.

Эффектная привлекательность: стиль CSS

Привлекательный дизайн усиливает впечатление от взаимодействия с интерфейсом. Позвольте CSS-стилям стимулировать на действия:

CSS Скопировать код button { cursor: pointer; /* Настройте стили таким образом, чтобы приковывать внимание, не отвлекая от основного. */ }

Изменение курсора на pointer подсказывает о возможности клика по кнопке. Подходящий дизайн подразумевает наличие элементов, стимулирующих к активности.

Борьба с блокировщиками всплывающих окон

Блокировщики всплывающих окон могут стать проблемой. Справляйтесь с ними тактично:

Информируйте посетителей сайта о необходимости разрешить всплывающие окна для вашего ресурса.

посетителей сайта о необходимости разрешить всплывающие окна для вашего ресурса. Обнаружьте присутствие блокировщика всплывающих окон:

JS Скопировать код var newWindow = window.open('http://example.com', '_blank', 'width=200,height=100'); if (!newWindow) { alert('Пожалуйста, отключите блокировщик всплывающих окон для полноценного использования нашего сайта.'); }

Позаботьтесь о том, чтобы пользователи были осведомлены о блокировщиках и не пропустили ваше сообщение.

Визуализация

Создание всплывающего окна определённого размера можно выполнить с помощью метода window.open() :

JS Скопировать код // Пусть URL уведёт вас к звёздам🌕 (Просто шутка!) button.onclick = function() { window.open('https://example.com', 'ExampleWindow', 'width=400,height=300'); };

Пример визуального представления:

Markdown Скопировать код [👆] (Вы здесь) Нажмите на кнопку ↓ [🖼️] (Всплывающее окно | 400x300) Добро пожаловать на сайт Example.com!

Клик по кнопке приводит к появлению "рамки", в которой отображается контент заданного размера (400x300 пикселей).

Совместимость с различными браузерами

В разных браузерах поведение может варьироваться. Убедитесь, что вызов window.open() корректно отрабатывает ваши команды на разных устройствах:

Воспользуйтесь определением возможностей браузера для учёта их специфических особенностей.

для учёта их специфических особенностей. Тестируйте ваш код в различных браузерах.

ваш код в различных браузерах. Подберите альтернативные решения для каждой платформы.

Нижепредставленная таблица показывает совместимость настроек window.open() для популярных браузеров:

Возможность Chrome Firefox Safari Edge IE Полноэкранный режим ✔️ ✔️ ❌ ✔️ ❌ Изменение размера ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Полосы прокрутки ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Полезные материалы