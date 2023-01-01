Определение позиции курсора в textarea с JavaScript и jQuery

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Быстрый ответ

Чтобы узнать позицию курсора в текстовом поле <textarea> , используйте свойство selectionStart :

JS Скопировать код const cursorPos = document.getElementById('myTextarea').selectionStart;

Вы получите индекс, показывающий местоположение курсора внутри текста поля.

Погружение в детали: свойства курсора и выделения

Для более глубокого изучения управления курсором и выделением текста важно знать о свойстве selectionEnd , которое дополняет selectionStart . Эти свойства являются основой для управления курсором в элементе HTMLTextAreaElement .

Понятие selectionEnd

Свойство selectionEnd указывает на конечную позицию выделенного текста:

JS Скопировать код const selectionEndPos = document.getElementById('myTextarea').selectionEnd;

Когда текст выделен, selectionStart и selectionEnd возвращают разные значения. Если выделение отсутствует, их значения совпадают и соответствуют позиции курсора.

Обход браузерных ограничений

Для совместимости со старыми браузерами вам может потребоваться использование специализированных библиотек или полифиллов.

Обеспечение фокуса текстового поля

Прежде чем получать или менять позицию курсора, убедитесь, что текстовое поле находится в фокусе:

JS Скопировать код const textarea = document.getElementById('myTextarea'); textarea.focus(); // Установите фокус на текстовом поле const cursorPosition = textarea.selectionStart;

Более тонкая настройка

Для более изящного взаимодействия с позицией курсора используйте вспомогательные функции, например getCursorPos и setCursorPos .

Реактивность

Настройте приложение так, чтобы оно реагировало на действия пользователя, отслеживая изменения позиции курсора при событиях keyup , click или focus . Такое отзывчивое и взаимодействующее приложение – ключ к успеху.

Продвинутые методы контроля над курсором

Обогатите взаимодействие пользователя с приложением через функционал для позиционирования курсора в конкретном месте или определения номера строки, где располагается курсор.

Установка позиции курсора

Для незамедлительной смены позиции курсора:

JS Скопировать код const setCursorPos = (textarea, pos) => { textarea.selectionStart = pos; textarea.selectionEnd = pos; }; // Эта функция сделает управление курсором исключительно простым.

Определение номера строки

Для определения номера строки используйте методы:

JS Скопировать код const getLineNumber = (textarea) => { // Код для вычисления номера строки на основе позиции курсора }; // Помните, сложные задачи порождают изящный код.

Используя эти функции, вы можете трансформировать текст в строки, а строки – в точные данные о положении курсора.

Выборочные случаи

Помните о нестандартных подходах, когда столкнетесь с такими проблемами, как работа с автоматическим переносом текста или определение положения курсора относительно всего экрана.

Обработка переносов текста

Текст с автопереносами собой представляет интересный случай для определения положения курсора. Продуманный код поможет решить эту задачу.

Позиционирование относительно окна

Для вычисления x и y координат курсора конвертируйте позицию индекса в пиксели. Могут потребоваться возможности shadow DOM для уточнения метрик.

Полезные ресурсы

Всегда имейте под рукой jsfiddle или CodePen для быстрого тестирования и поиска информации.

Визуализация

Всё еще непонятно? Вот наглядный пример, который поможет вам понять принцип работы:

plaintext Скопировать код Текстовое поле: +---------------------------------+ | Я исследователь (😎) в | | густых джунглях текста, | | ищущий свою текущую позицию... | +---------------------------------+

Так вы можете определить позицию курсора:

JS Скопировать код document.getElementById('textarea').selectionStart;

Это покажет индекс, где ваш 'исследователь' (😎) установился.

Markdown Скопировать код Позиция: [😎] -> Индекс 16 (📍) // Наш герой в очках оказался на 16-м месте. Вот это приключение!

Полезные материалы