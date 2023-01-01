Определение переполнения содержимого HTML-элемента JSом

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // Воспользуйтесь этим надежным методом для определения переполнения содержимого: let el = document.querySelector('.element'); let overflow = el.scrollHeight > el.clientHeight || el.scrollWidth > el.clientWidth; // Ура, теперь у вас есть булева переменная, которая указывает на переполнение.

Обнаружение переполнения может быть простое!

Западни свойства overflow и их особенности

Свойство overflow со значениями visible , hidden , scroll или auto может представлять некоторые трудности. Особенно коварно поведение visible , когда контент выходит за пределы, но scrollWidth / scrollHeight остаются неизменными. Давайте обойдем эту хитрость, временно заменив overflow на hidden :

JS Скопировать код // Необходимо тщательно управлять стилями overflow: function frenzyOverflowDetect(element) { let prevOverflowStyle = element.style.overflow; if (!prevOverflowStyle || prevOverflowStyle === 'visible') { element.style.overflow = 'hidden'; // Скрываем содержимое для корректного измерения } let overflowStatus = element.scrollWidth > element.clientWidth || element.scrollHeight > element.clientHeight; // Возвращаем исходное значение overflow, пожалуйста, соблюдаем порядок. element.style.overflow = prevOverflowStyle; return overflowStatus; }

Теперь overflow не представляет для нас никакой проблемы.

Кроссбраузерная совместимость: скажется легко, сделается трудно

Браузеры – это всегда вызов для разработчиков. Чтобы проверка переполнения была универсальной, вам потребуется:

Использовать обнаружение возможностей, а не определение браузера. Не полагайтесь на функции, которые браузеры не поддерживают. Применять вендорные префиксы к CSS-свойствам, которые регулируют переполнение и размеры. Тестировать свой код в различных браузерах. Все они уникальны, как снежинки.

Коварное переполнение и обманчивые полосы прокрутки

Полосы прокрутки, которые служат указателями, могут и вводить в заблуждение. Иногда элементы интерфейса скрывают эти полезные индикаторы. Для более точного определения переполнения рассмотрим следующий подход:

JS Скопировать код // Переполнение может быть как хищник, отбирающий полосы прокрутки в саванне браузера 🦁 function sneakyOverflowCheck(element) { return { horizontal: element.scrollWidth > element.offsetWidth, vertical: element.scrollHeight > element.offsetHeight }; }

Этот метод гарантирует определение переполнения без необходимости видимых полос прокрутки.

Концептуальная визуализация 🖼️

Визуальные образы для программистов в топку, но позвольте на мгновение представить HTML-элемент как ведро. Если содержимое ведра переливается, значит мы имеем дело с переполнением.

Markdown Скопировать код | Ведро (HTML элемент) | Содержимое (Вода) | Переполнение (Переливается) | |----------------------|--------------------|-----------------------------| | Обычное состояние | 🪣 | Отсутствует 🟢 | | Состояние переполнения| 🪣💧 | Присутствует 🔴 |

Мы можем проверить это через JavaScript:

JS Скопировать код let bucket = document.querySelector('.bucket'); let isOverflowing = bucket.scrollHeight > bucket.clientHeight;

И результаты будут следующими:

Markdown Скопировать код - Без переполнения: 🪣🟢 - С переполнением: 🪣💧🔴

Как ведро не способно вместить неограниченное количество воды, так и размеры HTML-элемента ограничены.

Будьте осторожны: сложные случаи и лучшие практики

При определении переполнения важно учесть следующие моменты:

Отступы и рамки: clientWidth и clientHeight учитывают отступы, но не учитывают рамки. Переполнение происходит, если сумма размеров содержимого и отступов превышает размеры элемента. Невидимые элементы: Проверяйте переполнение только после того, как элемент станет видимым на странице. Динамическое содержимое: Используйте обработчики событий или **MutationObserver** для отслеживания изменений содержимого. Элементы с inline -дисплеем: У таких элементов нет значений scrollWidth и scrollHeight , потому оберните их в блочный контейнер для корректного определения переполнения.

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