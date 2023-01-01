Определение переполнения содержимого HTML-элемента JSом#Основы JavaScript #CSS и верстка #Работа с DOM
Быстрый ответ
// Воспользуйтесь этим надежным методом для определения переполнения содержимого:
let el = document.querySelector('.element');
let overflow = el.scrollHeight > el.clientHeight || el.scrollWidth > el.clientWidth;
// Ура, теперь у вас есть булева переменная, которая указывает на переполнение.
Обнаружение переполнения может быть простое!
Западни свойства overflow и их особенности
Свойство
overflow со значениями
visible,
hidden,
scroll или
auto может представлять некоторые трудности. Особенно коварно поведение
visible, когда контент выходит за пределы, но
scrollWidth/
scrollHeight остаются неизменными. Давайте обойдем эту хитрость, временно заменив
overflow на
hidden:
// Необходимо тщательно управлять стилями overflow:
function frenzyOverflowDetect(element) {
let prevOverflowStyle = element.style.overflow;
if (!prevOverflowStyle || prevOverflowStyle === 'visible') {
element.style.overflow = 'hidden'; // Скрываем содержимое для корректного измерения
}
let overflowStatus = element.scrollWidth > element.clientWidth || element.scrollHeight > element.clientHeight;
// Возвращаем исходное значение overflow, пожалуйста, соблюдаем порядок.
element.style.overflow = prevOverflowStyle;
return overflowStatus;
}
Теперь
overflow не представляет для нас никакой проблемы.
Кроссбраузерная совместимость: скажется легко, сделается трудно
Браузеры – это всегда вызов для разработчиков. Чтобы проверка переполнения была универсальной, вам потребуется:
Использовать обнаружение возможностей, а не определение браузера. Не полагайтесь на функции, которые браузеры не поддерживают.
Применять вендорные префиксы к CSS-свойствам, которые регулируют переполнение и размеры.
Тестировать свой код в различных браузерах. Все они уникальны, как снежинки.
Коварное переполнение и обманчивые полосы прокрутки
Полосы прокрутки, которые служат указателями, могут и вводить в заблуждение. Иногда элементы интерфейса скрывают эти полезные индикаторы. Для более точного определения переполнения рассмотрим следующий подход:
// Переполнение может быть как хищник, отбирающий полосы прокрутки в саванне браузера 🦁
function sneakyOverflowCheck(element) {
return {
horizontal: element.scrollWidth > element.offsetWidth,
vertical: element.scrollHeight > element.offsetHeight
};
}
Этот метод гарантирует определение переполнения без необходимости видимых полос прокрутки.
Концептуальная визуализация 🖼️
Визуальные образы для программистов в топку, но позвольте на мгновение представить HTML-элемент как ведро. Если содержимое ведра переливается, значит мы имеем дело с переполнением.
| Ведро (HTML элемент) | Содержимое (Вода) | Переполнение (Переливается) |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Обычное состояние | 🪣 | Отсутствует 🟢 |
| Состояние переполнения| 🪣💧 | Присутствует 🔴 |
Мы можем проверить это через JavaScript:
let bucket = document.querySelector('.bucket');
let isOverflowing = bucket.scrollHeight > bucket.clientHeight;
И результаты будут следующими:
- Без переполнения: 🪣🟢
- С переполнением: 🪣💧🔴
Как ведро не способно вместить неограниченное количество воды, так и размеры HTML-элемента ограничены.
Будьте осторожны: сложные случаи и лучшие практики
При определении переполнения важно учесть следующие моменты:
Отступы и рамки:
clientWidthи
clientHeightучитывают отступы, но не учитывают рамки. Переполнение происходит, если сумма размеров содержимого и отступов превышает размеры элемента.
Невидимые элементы: Проверяйте переполнение только после того, как элемент станет видимым на странице.
Динамическое содержимое: Используйте обработчики событий или
**MutationObserver**для отслеживания изменений содержимого.
Элементы с
inline-дисплеем: У таких элементов нет значений
scrollWidthи
scrollHeight, потому оберните их в блочный контейнер для корректного определения переполнения.
Полезные материалы
- overflow – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN — Подробное руководство по теме переполнения от MDN.
- javascript – Определение переполнения содержимого HTML-элемента – Stack Overflow — Обсуждение и советы по обнаружению переполнения от разработчиков.
- Размер элемента и прокрутка — Гид по работе с размерами и прокруткой в JavaScript.
- Обнаружение изменений в DOM с помощью JavaScript и CSS анимаций — учимся отслеживать изменения в DOM.
- Понимание overflow в CSS от Ахмада Шадида — Включающая детали статья о
overflow.
- Пример на Codepen: Обнаружение переполнения — Наглядная демонстрация методов обнаружения переполнения.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик