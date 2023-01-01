Определение неиспользуемых CSS стилей и картинок на сайте

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Быстрый ответ

Для обнаружения неиспользуемого CSS и JavaScript применяйте вкладку "Покрытие" в Chrome DevTools. Чтобы найти неиспользуемые изображения, используйте краулер, например, Screaming Frog, который поможет обнаружить изображения, на которые не ссылаются.

Дополнительные инструменты для нахождения неиспользуемых ресурсов

Автоматизация: привлекаем скрипты!

Составление скрипта для регулярной проверки сайта — эффективный способ вовремя обнаружить устаревшие ресурсы и создать отчеты об этом.

За рамками Chrome: расширяем инструментарий

Инструменты разработки Firefox и приложения такие как Adobe Dreamweaver или GoLive могут помочь в определении и удалении ресурсов, которые больше не используются.

Выбор пользуется второстепенных решений

С применением таких инструментов, как PurifyCSS, а также веб-сервисов Unused-CSS и UnCSS Online, вы сможете анализировать веб-страницы и удалять неиспользуемые CSS-селекторы.

Визуализация

Воспринимайте веб-сайт как дом, наполненный мебелью (изображениями) и декором (стилями CSS). Используемые элементы создают удобство для пользователей, неиспользуемые — лишь занимают пространство.

Настройка производительности: не только очистка

Оптимизация кеширования и времени загрузки

Применяйте стратегии кеширования и заголовки Cache-Control , чтобы ускорить загрузку сайта путем сохранения часто запрашиваемых файлов в кеше браузера.

Прореживание библиотек стороннего разработчика

Проанализируйте, не используется ли вся библиотека для нескольких функций. Инструменты вроде "tree shaking" от Webpack помогут удалить ненужный код.

Проверки в системе непрерывной интеграции (Continuous Integration, CI)

В процесс CI включите проверки на наличие неиспользуемых ресурсов, чтобы предотвратить попадание избыточного кода в продакшн.

Полезные материалы