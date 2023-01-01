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Определение неиспользуемых CSS стилей и картинок на сайте

#CSS и верстка  #ТехSEO  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для обнаружения неиспользуемого CSS и JavaScript применяйте вкладку "Покрытие" в Chrome DevTools. Чтобы найти неиспользуемые изображения, используйте краулер, например, Screaming Frog, который поможет обнаружить изображения, на которые не ссылаются.

Пошаговый план для смены профессии

Дополнительные инструменты для нахождения неиспользуемых ресурсов

Автоматизация: привлекаем скрипты!

Составление скрипта для регулярной проверки сайта — эффективный способ вовремя обнаружить устаревшие ресурсы и создать отчеты об этом.

За рамками Chrome: расширяем инструментарий

Инструменты разработки Firefox и приложения такие как Adobe Dreamweaver или GoLive могут помочь в определении и удалении ресурсов, которые больше не используются.

Выбор пользуется второстепенных решений

С применением таких инструментов, как PurifyCSS, а также веб-сервисов Unused-CSS и UnCSS Online, вы сможете анализировать веб-страницы и удалять неиспользуемые CSS-селекторы.

Визуализация

Воспринимайте веб-сайт как дом, наполненный мебелью (изображениями) и декором (стилями CSS). Используемые элементы создают удобство для пользователей, неиспользуемые — лишь занимают пространство.

Настройка производительности: не только очистка

Оптимизация кеширования и времени загрузки

Применяйте стратегии кеширования и заголовки Cache-Control, чтобы ускорить загрузку сайта путем сохранения часто запрашиваемых файлов в кеше браузера.

Прореживание библиотек стороннего разработчика

Проанализируйте, не используется ли вся библиотека для нескольких функций. Инструменты вроде "tree shaking" от Webpack помогут удалить ненужный код.

Проверки в системе непрерывной интеграции (Continuous Integration, CI)

В процесс CI включите проверки на наличие неиспользуемых ресурсов, чтобы предотвратить попадание избыточного кода в продакшн.

Полезные материалы

  1. Инструменты разработчика Chrome | Chrome для разработчиков
  2. GitHub – purifycss/purifycss: Удаление неиспользуемого CSS
  3. Удаление неиспользуемого CSS | UnusedCSS
  4. UnCSS Online!
  5. Сервис проверки разметки W3C
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Как можно найти неиспользуемые изображения на сайте?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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