Округление углов таблиц HTML с CSS: без изображений или JS

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Быстрый ответ

Для создания скруглённых углов в таблице при помощи CSS пригодится свойство border-radius . Оно должно быть применено как к четырём углам, так и к заголовкам и нижним ячейкам таблицы, чтобы обеспечить единство визуального стиля.

CSS Скопировать код table { border-collapse: separate; overflow: hidden; } th, td { border: 1px solid #000; } thead tr:first-child th:first-child { border-top-left-radius: 10px; } thead tr:first-child th:last-child { border-top-right-radius: 10px; } tbody tr:last-child td:first-child { border-bottom-left-radius: 10px; } tbody tr:last-child td:last-child { border-bottom-right-radius: 10px; }

Помните, что следует корректно настроить border-radius и обеспечить наличие overflow: hidden , чтобы избежать выхода внутренних элементов за пределы закругления.

Эффективные методы скругления углов

Пользуйтесь CSS для эффективности

Для стилизации таблиц лучше всего использовать CSS-свойства, так как это ускоряет загрузку страницы и обеспечивает единство отображения в разных браузерах.

Стилизация границ конкретных ячеек

Применяйте псевдоклассы :first-of-type и :last-of-type , чтобы присвоить уникальные скруглённые границы выбранным ячейкам и таким образом дополнить общее скругление таблицы.

Согласованность имеет первостепенное значение

Важно поддерживать баланс радиуса скругления между thead , tbody и tfoot , чтобы добиться привлекательного и гармоничного вида скруглённой таблицы. Консистентность – это ключ к успеху, подобно кулинарным рецептам!

Bootstrap для стандартных решений

Если требуются стандартные решения, вы можете использовать Twitter Bootstrap, который предлагает готовые стили, включая стили для таблиц со скруглёнными углами, чтоб сэкономить время на кодирование.

Визуализация

Представление процесса создания скруглённых углов таблицы выглядит примерно так:

Markdown Скопировать код (1) 🔲 + 🔵 — обыкновенная накрытая круглой скатертью столешница. Но это ещё не то, что нам нужно. (2) 📐 + ✂️ — нарезаем скатерть под ращмер стола, по аналогии с тем, как `border-radius` убирает лишнее. (3) 🔲 + (👗 x 🔵) — вуаля! Скатерть идеально ложится. Полученный результат соответствует тому, что мы делаем в CSS.

Пример стилизации таблицы со скруглёнными углами:

CSS Скопировать код table { border-collapse: separate; border-spacing: 0; border-radius: 10px; } th, td { border: 1px solid black; } th:first-child, td:first-child { border-top-left-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; } th:last-child, td:last-child { border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; }

Теперь таблица с скруглёнными границами выглядит, как наряд, идеально сшитый на заказ, без необходимости использовать лишние изображения или JavaScript.

Область тестирования и отдельные особенности

Быстрое прототипирование разработок

С применением инструментов, таких как jsFiddle, можно тестировать CSS-стили в режиме реального времени. Это помогает убедиться в кроссбраузерности и адаптивности вашего дизайна.

Браузерная совместимость

Помните, что border-radius не всегда идеально работает в IE8 и более старых версиях Internet Explorer. В этом случае используйте fallback-средства, например, CSS3PIE для поддержки скруглённых углов.

Используйте возможности CSS3 для улучшения внешнего вида

Примените к скруглениям углов последние возможности CSS3, например, тени и градиенты, чтобы создать впечатляющую таблицу. Вендорные префиксы помогут обеспечить совместимость с различными браузерами.

Решение проблем со старыми браузерами

Если у вас возникают трудности со старыми браузерами, поместите элементы td или th внутрь тегов <div> и добавьте к ним border-radius .

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