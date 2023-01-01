Ограничения параллельных HTTP-соединений в браузере

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Быстрый ответ

Типично браузеры поддерживают до 6 одновременных соединений на один домен для HTTP/1.1. Впрочем, используя HTTP/2, который предоставляет возможность мультиплексирования, вы сможете осуществлять множество запросов одновременно через единое соединение.

shell Скопировать код # Чтобы обеспечить использование преимуществ HTTP/2 в Nginx, включите его: server { listen 443 ssl http2; server_name www.example.com; }

Переход к HTTP/2 существенно повысит производительность благодаря эффективности обработки множества запросов в пределах одного соединения.

Ограничения соединений в браузерах: важно знать

Лимит в 6 соединений на один домен может быть изменён в зависимости от множества факторов:

Особенности браузеров: дьявол кроется в деталях

Firefox 3+, Edge, Chrome, Opera 12, Safari 5 : Поддерживают до 6 соединений .

: Поддерживают до . Internet Explorer 10: Позволяет 8 соединений.

HTTP/2 и мультиплексирование: нововведения

HTTP/2: Способен обрабатывать сколько угодно запросов в рамках одного соединения, что позволяет обходить установленные лимиты.

Домены-заглушки: изворотливый подход

Домены-заглушки: Используйте различные субдомены, чтобы выдавать их за разные домены и тем самым увеличить количество одновременных соединений.

Для пользователей Firefox: больше управления

Настройки Firefox: С помощью about:config вы можете расширить установленный лимит.

Размещение ресурсов на разных доменах: тактический подход

Раcпределение ресурсов по разным доменам способствует увеличению общего количества одновременных соединений.

Визуализация

Смотрите на браузер как на автостраду, имеющую ограниченное число полос для движения:

Markdown Скопировать код Автострада браузера 🛣️: | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 |

Каждая машина — это HTTP-соединение.

Markdown Скопировать код Максимум соединений: - Chrome: | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | - Firefox: | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | - Safari: | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | - IE: | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 |

Как и на дороге, каждая полоса может обрабатывать только одно соединение за раз. Для остальных выстраивается очередь, пока не освободится полоса.

Разширяйте свои возможности: ищите альтернативные решения

Серверы: центр управления

Настраивайте Nginx и Apache на работу с HTTP/2, что увеличивает не только эффективность сервера, но и его работоспособность.

Общее представление о лимитах браузеров

Браузеры могут обрабатывать сотни, а то и тысячи, соединений одновременно для всех доменов. Однако не стоит забывать об основной 'реке', в которую все это 'впадает'.

Познакомиться с историей: предыдущие протоколы

Изучите SPDY и TLS. Они уже несовременны, но понимание их работы будет полезно при взаимодействии с устаревшим ПО.

Ресурсы: берите знания с собой

Веб-сайты типа Browserscope предлагают информацию о лимитах соединений в браузерах.

Повышение эффективности с HTTP/2: потому что время – это деньги

HTTP/2 server push обеспечивает более эффективную загрузку, избавляет от необходимости делать дополнительные DNS-запросы и устанавливать новые соединения.

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