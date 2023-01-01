Ограничение ввода в HTML input: только числа#Формы #Валидация форм #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы элемент
<input> принимал только числовые данные, воспользуйтесь атрибутом
type="number". Возможно также использовать числовой шаблон с
pattern:
<input type="number">
<input type="text" pattern="\d*">
Эти атрибуты ограничивают возможность вводить текстовые данные. Атрибут
type="number" выводит спиннер для облегчения ввода чисел.
Если требуется поддержка старых браузеров, полезной окажется библиотека
number-polyfill с GitHub, эмулирующая поведение
type="number".
Глубже в HTML5
Как применять
type="number"
Атрибут
type="number" для
<input>, представленный в HTML5, позволяет создавать поля для ввода числовых данных.
Совет: Тип
numberнадежно защищает ваши данные от текстового ввода!
Использование атрибута
pattern
Атрибут
pattern предназначен для работы со старыми версиями HTML и позволяет ограничивать ввод с помощью регулярных выражений:
<input type="text" pattern="[0-9]*" title="Допускаются только числа">
Дополнительная защита с помощью JavaScript: обработка нажатий клавиш
JavaScript предоставляет возможность дополнительно контролировать ввод данных, делая ввод некорректных значений затрудненным:
function isNumberKey(evt) {
var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode;
return !(charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57));
}
Эта функция следует связать с полем ввода:
<input type="text" onkeypress="return isNumberKey(event)">
Таким образом, мы фильтруем ввод данных в реальном времени.
Интересный факт: ASCII-коды от 48 до 57 соответствуют цифрам от 0 до 9.
Работа с десятичными числами и сложными числовыми значениями
Чтобы обеспечить поддержку десятичных чисел, функцию в JavaScript нужно дополнить проверкой на точку и запятую:
function isNumberOrDecimal(evt) {
var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode;
if (charCode == 46 || charCode == 44) {
if (this.value.indexOf('.') >= 0 || this.value.indexOf(',') >= 0) {
return false; // Запрещаем дублировать символы
}
return true;
}
return isNumberKey(evt); // Делегируем основную функцию
}
Факт: ASCII-коды 46 и 44 обозначают точку и запятую соответственно.
JavaScript и jQuery для надёжной валидации
Простота с jQuery
jQuery позволяет эффективно фильтровать числовые вводы:
$('input[type="text"]').on('input', function () {
this.value = this.value.replace(/[^0-9]/g, '');
});
Реальность работы со старыми doctypes
Для старых doctypes
type="number" и
pattern могут быть недоступны, здесь на помощь придёт комплексное использование JavaScript и jQuery.
Визуализация
Представьте цифровой замок сейфа, работающий только с числами:
[ Экран Замка ]
Введите код: _ _ _ _ _
Поле для ввода числового кода использует следующий HTML-тег:
<input type="number" name="safeCombination" />
Пользователей встретит числовая клавиатура:
[Числовая Клавиатура]
[1][2][3]
[4][5][6]
[7][8][9]
[0]
Примечание:
<input type="number"> гарантирует корректный ввод только чисел и улучшает взаимодействие с мобильными устройствами.
Старые браузеры: такая вот веселуха
Для старых браузеров, которые не поддерживают
type="number", рекомендуется использовать
number-polyfill:
<!--[if lt IE 9]>
<script src="путь/к/number-polyfill.js"></script>
<![endif]-->
Информация: IE 9 и более ранние версии не поддерживают
type="number".
Распространённые ошибки и методы устранения
Существуют обходные пути ограничения на ввод только чисел:
- Копирование и вставка текста: добавьте обработчик для
onpaste.
- Автозаполнение форм: валидируйте введенные значения с помощью JavaScript перед отправкой.
- Использование стрелок для увеличения/уменьшения числа: примените CSS для улучшения визуального восприятия в разных браузерах.
Углубленное изучение: дополнительные ресурсы
Стандарты HTML и материалы по валидаторам чисел в разделе "Полезные материалы" помогут выработать углубленное понимание работы HTML5 и JavaScript.
JSFiddle представляет собой платформу для экспериментов и доработок.
Полезные материалы
<input>: Элемент Ввода (Form Input) – HTML: HyperText Markup Language | MDN— Подробное руководство по элементу
<input>.
- HTML input type Attribute — Справочник типов ввода для
<input>.
- HTML5Pattern — Коллекция шаблонов для HTML5-полей ввода.
- javascript – HTML text input allow only numeric input – Stack Overflow — Обсуждение методов ограничения ввода только числами.
- Numeric Inputs – A Comparison of Browser Defaults | CSS-Tricks — Сравнение подходов различных браузеров к обработке численных полей ввода.
- HTML Standard — Детальное описание типа ввода
numberв HTML.
- numeric validator – FormValidation — Руководство по валидации числовых данных в формах с использованием JavaScript.
Пётр Гончаров
SEO-редактор