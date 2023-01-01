Ограничение ввода в HTML input: только числа

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы элемент <input> принимал только числовые данные, воспользуйтесь атрибутом type="number" . Возможно также использовать числовой шаблон с pattern :

HTML Скопировать код <input type="number"> <input type="text" pattern="\d*">

Эти атрибуты ограничивают возможность вводить текстовые данные. Атрибут type="number" выводит спиннер для облегчения ввода чисел.

Если требуется поддержка старых браузеров, полезной окажется библиотека number-polyfill с GitHub, эмулирующая поведение type="number" .

Глубже в HTML5

Как применять type="number"

Атрибут type="number" для <input> , представленный в HTML5, позволяет создавать поля для ввода числовых данных.

Совет: Тип number надежно защищает ваши данные от текстового ввода!

Использование атрибута pattern

Атрибут pattern предназначен для работы со старыми версиями HTML и позволяет ограничивать ввод с помощью регулярных выражений:

HTML Скопировать код <input type="text" pattern="[0-9]*" title="Допускаются только числа">

Дополнительная защита с помощью JavaScript: обработка нажатий клавиш

JavaScript предоставляет возможность дополнительно контролировать ввод данных, делая ввод некорректных значений затрудненным:

JS Скопировать код function isNumberKey(evt) { var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode; return !(charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)); }

Эта функция следует связать с полем ввода:

HTML Скопировать код <input type="text" onkeypress="return isNumberKey(event)">

Таким образом, мы фильтруем ввод данных в реальном времени.

Интересный факт: ASCII-коды от 48 до 57 соответствуют цифрам от 0 до 9.

Работа с десятичными числами и сложными числовыми значениями

Чтобы обеспечить поддержку десятичных чисел, функцию в JavaScript нужно дополнить проверкой на точку и запятую:

JS Скопировать код function isNumberOrDecimal(evt) { var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode; if (charCode == 46 || charCode == 44) { if (this.value.indexOf('.') >= 0 || this.value.indexOf(',') >= 0) { return false; // Запрещаем дублировать символы } return true; } return isNumberKey(evt); // Делегируем основную функцию }

Факт: ASCII-коды 46 и 44 обозначают точку и запятую соответственно.

JavaScript и jQuery для надёжной валидации

Простота с jQuery

jQuery позволяет эффективно фильтровать числовые вводы:

JS Скопировать код $('input[type="text"]').on('input', function () { this.value = this.value.replace(/[^0-9]/g, ''); });

Реальность работы со старыми doctypes

Для старых doctypes type="number" и pattern могут быть недоступны, здесь на помощь придёт комплексное использование JavaScript и jQuery.

Визуализация

Представьте цифровой замок сейфа, работающий только с числами:

Markdown Скопировать код [ Экран Замка ] Введите код: _ _ _ _ _

Поле для ввода числового кода использует следующий HTML-тег:

HTML Скопировать код <input type="number" name="safeCombination" />

Пользователей встретит числовая клавиатура:

Markdown Скопировать код [Числовая Клавиатура] [1][2][3] [4][5][6] [7][8][9] [0]

Примечание: <input type="number"> гарантирует корректный ввод только чисел и улучшает взаимодействие с мобильными устройствами.

Старые браузеры: такая вот веселуха

Для старых браузеров, которые не поддерживают type="number" , рекомендуется использовать number-polyfill :

HTML Скопировать код <!--[if lt IE 9]> <script src="путь/к/number-polyfill.js"></script> <![endif]-->

Информация: IE 9 и более ранние версии не поддерживают type="number" .

Распространённые ошибки и методы устранения

Существуют обходные пути ограничения на ввод только чисел:

Копирование и вставка текста: добавьте обработчик для onpaste . Автозаполнение форм: валидируйте введенные значения с помощью JavaScript перед отправкой. Использование стрелок для увеличения/уменьшения числа: примените CSS для улучшения визуального восприятия в разных браузерах.

Углубленное изучение: дополнительные ресурсы

Стандарты HTML и материалы по валидаторам чисел в разделе "Полезные материалы" помогут выработать углубленное понимание работы HTML5 и JavaScript.

JSFiddle представляет собой платформу для экспериментов и доработок.

Полезные материалы