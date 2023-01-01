Ограничение ввода отрицательных чисел в HTML input

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Быстрый ответ

Чтобы <input type="number"> принимал только положительные числа, воспользуйтесь атрибутом min со значением 0 . Далее добавьте слушатель событий JavaScript для блокировки клавиши «минус».

Пример кода:

HTML Скопировать код <input type="number" min="0" onkeydown="return event.key !== '-';">

В этом примере минимально допустимое значение — ноль, а же ввод отрицательных чисел блокируется с помощью JavaScript.

Гарантирование положительного числового ввода

Для автоматического преобразования введённых отрицательных значений в положительные, используйте обработчик события oninput с функцией Math.abs :

HTML Скопировать код <input type="number" min="0" oninput="this.value = Math.abs(this.value)">

Такой подход оптимизирует взаимодействие пользователя с формой, недопуская ошибок из-за ввода отрицательных чисел.

Ввод только числовых символов

Ограничьте ввод только цифрами при помощи события onkeypress . Это позволит контролировать функциональные клавиши, такие как Backspace или стрелки:

HTML Скопировать код <input type="number" onkeypress="return (event.charCode >= 48 && event.charCode <= 57) || event.charCode === 8 || event.charCode === 0">

С данным кодом ввод числовых данных с основной клавиатуры и с клавиатуры Numpad будет безопасным.

Блокировка нерелевантных клавиш

Расширьте метод onkeypress , добавив обработчик onkeydown для предотвращения использования неподходящих клавиш:

HTML Скопировать код <input type="number" onkeydown="return (event.keyCode > 47 && event.keyCode < 58) || (event.keyCode > 95 && event.keyCode < 106) || event.keyCode === 8">

Такой подход обеспечит сохранность данных от случайного ввода неподходящих символов.

Визуализация

Ограничение ввода отрицательных чисел в поле input type="number" может быть представлено через аналогию с ограничением роста для посещения аттракциона:

Markdown Скопировать код Ваше числовое поле ввода — это аттракцион: 🎢🚫🔽 **ВХОД ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЗАПРЕЩЁН!** 🚫🔽🎢

Мы настраиваем поле так, чтобы отрицательные числа не пропускались:

HTML Скопировать код <input type="number" min="0" oninput="this.value = Math.max(this.value, 0)">

Вот результат:

Markdown Скопировать код До: [🎢, -2, 3, -1, 4] После: [🎢, 0, 3, 0, 4]

✨ Теперь в поле input разрешены только положительные значения и ноль, все отрицательные отклонены! ✨

Использование validity.valid для грамотной валидации

Для корректировки ввода отрицательных значений можно воспользоваться validity.valid или очистить поле value , задав его значение равное пустой строке '' , в случае невалидных данных:

HTML Скопировать код <input type="number" min="0" oninput="this.validity.valid||(this.value='');">

Благодаря валидации форм HTML5, поле ввода возвращает последнее валидное значение или очищается при вводе некорректной информации.

Усиление ограничений на ввод

Чтобы избежать вставки отрицательных значений или изменения поля с помощью кнопок, следуйте этим этапам:

Отключите возможность изменения значения полем через колесико мыши или кнопки увеличения/уменьшения: HTML Скопировать код <input type="number" min="0" onwheel="this.blur()" onclick="this.blur()"> Настройте пользовательские сообщения валидации для улучшения пользовательского опыта: JS Скопировать код var numberInput = document.querySelector('input[type="number"]'); numberInput.oninvalid = function(ev){ ev.target.setCustomValidity('Please enter a positive number.'); }; numberInput.oninput = function(ev){ ev.target.setCustomValidity(''); }; Таким образом, форма становится более дружелюбной к пользователю и поддерживает строгие ограничения ввода данных.

Фокусируемся на доступности и производительности

Важно сохранять доступность и производительность при работе с ограничениями поля ввода. Тестируйте ваши поля ввода на различных устройствах, включая те, которые используют экранные читалки и сенсорные экраны, чтобы удовлетворять потребности всех пользователей.

Обеспечьте ясность индикаторов ошибок и добавьте тексты-замещения для программ чтения с экрана, используя метки aria и другие принципы доступности.

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