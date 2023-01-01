Ограничение типов загружаемых файлов в HTML: только изображения#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Если вам нужно ограничить выгрузку файлов исключительно изображениями, используйте атрибут
accept в элементе
<input type="file">. Присвойте ему значение
image/* для разрешения всех типов графических файлов или укажите конкретные форматы, например,
image/png, image/jpeg.
<!-- Здесь допустима загрузка только изображений! -->
<input type="file" accept="image/png, image/jpeg">
Примечание: Атрибут
accept ограничивает выбор файлов только изображениями в диалоге загрузки файлов браузера.
Многоуровневая безопасность: Клиент и сервер
Нельзя полагаться исключительно на атрибут
accept, так как клиентские ограничения легко обойти. Повысьте уровень безопасности, проверяя MIME-тип на стороне сервера после загрузки. Это позволит убедиться, что файлы действительно являются изображениями.
Мгновенная визуальная обратная связь с помощью API FileReader
Пользователи ценят наглядную обратную связь. API FileReader позволяет мгновенно прочитать содержимое выбранных изображений и отобразить их предварительный просмотр. Этот подход дает возможность проверить файл перед отправкой.
// API FileReader – незаменимый инструмент для предпросмотра изображений.
let reader = new FileReader();
Загрузка нескольких изображений
Чтобы разрешить загрузку сразу нескольких изображений, используйте атрибут
multiple вместе с
accept:
<!-- Дайте возможность каждому изображению принять участие в вашем торжестве! -->
<input type="file" accept="image/*" multiple>
Соблюдение MIME-типа и ограничения размера файла
Помимо MIME-типа, анализируйте реальное содержание файла на клиентской стороне с помощью JavaScript, чтобы обработать бинарные данные. Также контролируйте размер файла, чтобы избежать перегрузки сервера.
// Размер имеет значение! Это особенно важно при загрузке файлов.
if (file.size > allowedSize) { /* обработка исключения */ }
Визуализация
Работа атрибута
accept схожа с функцией вышибалы в клубе:
Вход в клуб: 🚪
Вышибала (HTML Input): 🛑🧔♂️
Допущенные гости (Файлы): 🖼️🎨📸
<input type="file" accept="image/*">
Он пропускает только тех, кто "одет" как изображение:
До: [📄, 🖼️, 🎵, 📸, 📊]
После: [🖼️, 📸]
Таким образом, атрибут
accept действует как дресс-код: допускаются только изображения! 🚫👔🚫👗
Вежливая обработка ошибок
Мирный пользовательский опыт включает в себя аккуратную обработку ошибок и ясную обратную связь при неправильном выборе файла. Например, можно сбросить поле ввода в случае ошибки.
// Выбран неправильный файл. Попробуем ещё раз.
input.value = "";
Дополнительная безопасность: Проверки на стороне сервера
Для повышения надежности системы проведите дополнительные проверки MIME-типа на сервере. Это поможет убедиться, что загруженный файл соответствует заданному типу.
Полезные материалы
<input type="file"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN– Подробная информация об атрибуте 'accept' для элемента ввода файлов.
- Чтение файлов в JavaScript | Статьи | web.dev – Руководство по работе с File API.
- FileReader – Веб-API | MDN – Описание и примеры использования API FileReader.
- Атрибут accept ввода HTML – Примеры использования атрибута 'accept'.
- Перетаскивание файлов – Веб-API | MDN – Управление перетаскиванием файлов для загрузки.
- Неограниченная загрузка файлов | OWASP Foundation – Сведения о безопасности загрузки файлов и лучших практиках.
Ксения Сорокина
веб-техредактор