Ограничение типов загружаемых файлов в HTML: только изображения

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Быстрый ответ

Если вам нужно ограничить выгрузку файлов исключительно изображениями, используйте атрибут accept в элементе <input type="file"> . Присвойте ему значение image/* для разрешения всех типов графических файлов или укажите конкретные форматы, например, image/png, image/jpeg .

HTML Скопировать код <!-- Здесь допустима загрузка только изображений! --> <input type="file" accept="image/png, image/jpeg">

Примечание: Атрибут accept ограничивает выбор файлов только изображениями в диалоге загрузки файлов браузера.

Многоуровневая безопасность: Клиент и сервер

Нельзя полагаться исключительно на атрибут accept , так как клиентские ограничения легко обойти. Повысьте уровень безопасности, проверяя MIME-тип на стороне сервера после загрузки. Это позволит убедиться, что файлы действительно являются изображениями.

Мгновенная визуальная обратная связь с помощью API FileReader

Пользователи ценят наглядную обратную связь. API FileReader позволяет мгновенно прочитать содержимое выбранных изображений и отобразить их предварительный просмотр. Этот подход дает возможность проверить файл перед отправкой.

JS Скопировать код // API FileReader – незаменимый инструмент для предпросмотра изображений. let reader = new FileReader();

Загрузка нескольких изображений

Чтобы разрешить загрузку сразу нескольких изображений, используйте атрибут multiple вместе с accept :

HTML Скопировать код <!-- Дайте возможность каждому изображению принять участие в вашем торжестве! --> <input type="file" accept="image/*" multiple>

Соблюдение MIME-типа и ограничения размера файла

Помимо MIME-типа, анализируйте реальное содержание файла на клиентской стороне с помощью JavaScript, чтобы обработать бинарные данные. Также контролируйте размер файла, чтобы избежать перегрузки сервера.

JS Скопировать код // Размер имеет значение! Это особенно важно при загрузке файлов. if (file.size > allowedSize) { /* обработка исключения */ }

Визуализация

Работа атрибута accept схожа с функцией вышибалы в клубе:

Markdown Скопировать код Вход в клуб: 🚪 Вышибала (HTML Input): 🛑🧔‍♂️ Допущенные гости (Файлы): 🖼️🎨📸

HTML Скопировать код <input type="file" accept="image/*">

Он пропускает только тех, кто "одет" как изображение:

Markdown Скопировать код До: [📄, 🖼️, 🎵, 📸, 📊] После: [🖼️, 📸]

Таким образом, атрибут accept действует как дресс-код: допускаются только изображения! 🚫👔🚫👗

Вежливая обработка ошибок

Мирный пользовательский опыт включает в себя аккуратную обработку ошибок и ясную обратную связь при неправильном выборе файла. Например, можно сбросить поле ввода в случае ошибки.

JS Скопировать код // Выбран неправильный файл. Попробуем ещё раз. input.value = "";

Дополнительная безопасность: Проверки на стороне сервера

Для повышения надежности системы проведите дополнительные проверки MIME-типа на сервере. Это поможет убедиться, что загруженный файл соответствует заданному типу.

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