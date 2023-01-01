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Ограничение типов загружаемых файлов в HTML: только изображения
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Ограничение типов загружаемых файлов в HTML: только изображения

#Основы HTML  #Формы  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Если вам нужно ограничить выгрузку файлов исключительно изображениями, используйте атрибут accept в элементе <input type="file">. Присвойте ему значение image/* для разрешения всех типов графических файлов или укажите конкретные форматы, например, image/png, image/jpeg.

HTML
Скопировать код
<!-- Здесь допустима загрузка только изображений! -->
<input type="file" accept="image/png, image/jpeg">

Примечание: Атрибут accept ограничивает выбор файлов только изображениями в диалоге загрузки файлов браузера.

Пошаговый план для смены профессии

Многоуровневая безопасность: Клиент и сервер

Нельзя полагаться исключительно на атрибут accept, так как клиентские ограничения легко обойти. Повысьте уровень безопасности, проверяя MIME-тип на стороне сервера после загрузки. Это позволит убедиться, что файлы действительно являются изображениями.

Мгновенная визуальная обратная связь с помощью API FileReader

Пользователи ценят наглядную обратную связь. API FileReader позволяет мгновенно прочитать содержимое выбранных изображений и отобразить их предварительный просмотр. Этот подход дает возможность проверить файл перед отправкой.

JS
Скопировать код
// API FileReader – незаменимый инструмент для предпросмотра изображений.
let reader = new FileReader();

Загрузка нескольких изображений

Чтобы разрешить загрузку сразу нескольких изображений, используйте атрибут multiple вместе с accept:

HTML
Скопировать код
<!-- Дайте возможность каждому изображению принять участие в вашем торжестве! -->
<input type="file" accept="image/*" multiple>

Соблюдение MIME-типа и ограничения размера файла

Помимо MIME-типа, анализируйте реальное содержание файла на клиентской стороне с помощью JavaScript, чтобы обработать бинарные данные. Также контролируйте размер файла, чтобы избежать перегрузки сервера.

JS
Скопировать код
// Размер имеет значение! Это особенно важно при загрузке файлов.
if (file.size > allowedSize) { /* обработка исключения */ }

Визуализация

Работа атрибута accept схожа с функцией вышибалы в клубе:

Markdown
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Вход в клуб: 🚪
Вышибала (HTML Input): 🛑🧔‍♂️
Допущенные гости (Файлы): 🖼️🎨📸
HTML
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<input type="file" accept="image/*">

Он пропускает только тех, кто "одет" как изображение:

Markdown
Скопировать код
До: [📄, 🖼️, 🎵, 📸, 📊]
После: [🖼️, 📸]

Таким образом, атрибут accept действует как дресс-код: допускаются только изображения! 🚫👔🚫👗

Вежливая обработка ошибок

Мирный пользовательский опыт включает в себя аккуратную обработку ошибок и ясную обратную связь при неправильном выборе файла. Например, можно сбросить поле ввода в случае ошибки.

JS
Скопировать код
// Выбран неправильный файл. Попробуем ещё раз.
input.value = "";

Дополнительная безопасность: Проверки на стороне сервера

Для повышения надежности системы проведите дополнительные проверки MIME-типа на сервере. Это поможет убедиться, что загруженный файл соответствует заданному типу.

Полезные материалы

  1. <input type="file"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN – Подробная информация об атрибуте 'accept' для элемента ввода файлов.
  2. Чтение файлов в JavaScript | Статьи | web.dev – Руководство по работе с File API.
  3. FileReader – Веб-API | MDN – Описание и примеры использования API FileReader.
  4. Атрибут accept ввода HTML – Примеры использования атрибута 'accept'.
  5. Перетаскивание файлов – Веб-API | MDN – Управление перетаскиванием файлов для загрузки.
  6. Неограниченная загрузка файлов | OWASP Foundation – Сведения о безопасности загрузки файлов и лучших практиках.
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Какой атрибут используется для ограничения типов загружаемых файлов в HTML?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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