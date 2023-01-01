Ограничение типов файлов в HTML: .xlsx, .xls, .csv

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Быстрый ответ

Если загрузка CSV-файлов является вашей задачей, решение можно представить так:

HTML Скопировать код <input type="file" accept=".csv, text/csv">

Данный код осуществляет настройку элемента ввода таким образом, чтобы принимались только CSV-файлы. Для этого проверка осуществляется порасширению файла ( .csv ) и MIME-типу ( text/csv ).

Применение атрибута accept для работы с различными типами файлов

Если задача состоит в создании универсального загрузчика файлов с необходимостью приема различных типов файлов, их можно добавить, разделяя запятой:

HTML Скопировать код <input type="file" accept=".csv, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, application/vnd.ms-excel">

Таким образом, будут приниматься файлы .csv, .xlsx и .xls. Это можно представить как приемник документов в табличном формате, все иные файлы будут игнорироваться.

Обеспечение кроссбраузерной совместимости

Однако необходимо учитывать, что некоторые специализированные браузеры, такие как Opera, могут не поддерживать MIME-тип .csv . Но проблема легко решается с помощью альтернативных MIME-типов:

HTML Скопировать код <input type="file" accept=".csv, text/csv, application/csv, application/excel, application/vnd.ms-excel, application/vnd.msexcel, text/anytext">

Возможность проверки типов файлов с помощью JavaScript

Необходимо предусмотреть, что нельзя полностью полагаться на атрибут accept . JavaScript возможно использовать для более полного контроля над проверкой типов файлов:

JS Скопировать код function checkFile(input) { var validExts = ['.csv', '.xlsx', '.xls']; if (validExts.indexOf(input.value.substr(input.value.lastIndexOf('.'))) == -1) { alert(`Извините, допускаются только файлы с расширениями ${validExts.toString()}.`); return false; } return true; }

А что, если применить onchange event для мгновенной проверки типов файлов в процессе их загрузки?

HTML Скопировать код <input type="file" onchange="checkFile(this);">

Вот так это просто!

Обращение внимания на старые или не распространенные браузеры

Атрибут accept может не справиться со своей задачей в старых и малораспространенных браузерах. Чтобы избежать проблем, проверьте его работоспособность тщательно или предложите пользователям подробное руководство по использованию.

Изучение атрибута accept

Защита пользовательского опыта

Атрибут accept не просто уверяет в корректной работе, он также служит важным инструментом для улучшения UX. Он упрощает процесс выбора файлов, уменьшает вероятность ошибок и помогает сэкономить время пользователя.

Определение приоритетов

У каждого приложения имеются свои специфические требования. Определяя конкретные типы файлов, вы помогаете пользователям лучше понимать, что от них требуется.

Обеспечение совместимости с браузерами

Прежде чем использовать accept в полной мере, проверьте его совместимость с браузерами. Это поможет вам избежать нежелательных сюрпризов. Важными источниками информации являются MDN и Can I Use.

Визуализация

Атрибут accept можно представить как фильтр, пропускающий только определенные MIME-типы или расширения файлов.

Markdown Скопировать код Accept: 📑 ТОЛЬКО CSV | Тип файла | Принимается? | | ------------ | ------------- | | 📑 CSV | ✅ Да | | 📄 PDF | ❌ Нет | | 📄 DOCX | ❌ Нет |

На диаграмме выше показано, как атрибут accept фильтрует файлы в поле ввода.

Особенности работы с типами файлов

Загрузка изображений

Если вам нужно загрузить несколько изображений, используйте:

HTML Скопировать код <input type="file" accept="image/*">

Просто и ясно, никаких лишних действий!

Загрузка только PDF

Если требуется принимать только PDF-документы:

HTML Скопировать код <input type="file" accept=".pdf">

Ведь когда вы запрашиваете PDF, вы наверняка ожидаете получить именно его!

Осторожность при работе с некорректно введенными данными

Важно помнить, что опытные пользователи могут обойти настройки атрибута accept . Убедитесь, что вы внедрили проверку типов файлов на серверной стороне перед обработкой этих файлов.

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