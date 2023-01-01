Ограничение растяжения textarea по горизонтали в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы пользователь не мог изменять размер текстового поля, необходимо добавить к тегу <textarea> в CSS свойство resize: none; :

CSS Скопировать код textarea { resize: none; }

Такой подход гарантирует неизменность размера поля, в результате чего сохраняется целостность дизайна вашего веб-сайта.

Регулировка изменения размеров

Вы не обязаны полностью запрещать изменение размера; возможно его разрешить только в одном направлении. Для этого используйте свойства resize: vertical; или resize: horizontal; :

CSS Скопировать код /* Поле можно растягивать только вертикально */ textarea { resize: vertical; } /* Поле можно растягивать только горизонтально */ textarea { resize: horizontal; }

Установление пределов изменения размера

Если вы хотите предоставить пользователям возможность изменять размер поля в определенных пределах, задайте минимальные и максимальные значения высоты и ширины, используя max-height , max-width , min-height , и min-width :

CSS Скопировать код /* Растягивание поля разрешено, но с ограничениями */ textarea { resize: vertical; max-height: 300px; min-height: 100px; }

Эффективное стилизование

Чтобы эти стили применялись ко всем текстовым полям на сайте, добавьте их в стилевой файл страницы. Обратите внимание, что модифицировать инлайн стили, непосредственно присоединенные к элементу, может быть труднее:

CSS Скопировать код /* Поля, размер которых не должен меняться */ textarea.no-resize { resize: none; }

Используйте правило !important только при крайней необходимости, чтобы ваш стиль не мешал другим:

CSS Скопировать код /* Ясно указываем, что изменение размера отключено. Точка */ textarea { resize: none !important; }

Управление контентом, выходящим за границы

При отключении изменения размера следует убедиться, что контент не выходит за пределы поля. В этом поможет свойство overflow: auto; :

CSS Скопировать код /* Если текст не помещается, появится полоса прокрутки */ textarea { resize: none; overflow: auto; }

Визуализация

Воображаем текстовое поле как сад, окруженный забором:

Перед: 🏠↔️🌳 (Забор можно передвигать, сад может расширяться)

После отключения изменения размера сад остается неизменным:

CSS Скопировать код textarea { resize: none; }

В итоге ваш сад всегда будет выглядеть привлекательно:

После: 🏠🔒🌳 (Забор защелкнут на замок, размер сада фиксирован)

Сохранение соответствия макету

Чтобы текстовое поле гармонично смотрелось в общем дизайне, вы можете установить его ширину в процентах от родительского контейнера, используя width: 100%; :

CSS Скопировать код /* Текстовое поле соответствует размерам родительского элемента */ textarea { width: 100%; resize: none; }

Совместимость с различными браузерами

Не забывайте проверять, как ваш код себя ведет в разных браузерах, чтобы обеспечить одинаковое восприятие сайта на любом устройстве.

Учет доступности

При ограничении возможности изменения размера учитывайте удобство пользовательского интерфейса – иногда незначительные корректировки значительно улучшают его.

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