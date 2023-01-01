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Ограничение растяжения textarea по горизонтали в CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Чтобы пользователь не мог изменять размер текстового поля, необходимо добавить к тегу <textarea> в CSS свойство resize: none;:

CSS
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textarea { resize: none; }

Такой подход гарантирует неизменность размера поля, в результате чего сохраняется целостность дизайна вашего веб-сайта.

Пошаговый план для смены профессии

Регулировка изменения размеров

Вы не обязаны полностью запрещать изменение размера; возможно его разрешить только в одном направлении. Для этого используйте свойства resize: vertical; или resize: horizontal;:

CSS
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/* Поле можно растягивать только вертикально */
textarea { resize: vertical; }

/* Поле можно растягивать только горизонтально */
textarea { resize: horizontal; }

Установление пределов изменения размера

Если вы хотите предоставить пользователям возможность изменять размер поля в определенных пределах, задайте минимальные и максимальные значения высоты и ширины, используя max-height, max-width, min-height, и min-width:

CSS
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/* Растягивание поля разрешено, но с ограничениями */
textarea {
  resize: vertical;
  max-height: 300px;
  min-height: 100px;
}

Эффективное стилизование

Чтобы эти стили применялись ко всем текстовым полям на сайте, добавьте их в стилевой файл страницы. Обратите внимание, что модифицировать инлайн стили, непосредственно присоединенные к элементу, может быть труднее:

CSS
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/* Поля, размер которых не должен меняться */
textarea.no-resize {
  resize: none;
}

Используйте правило !important только при крайней необходимости, чтобы ваш стиль не мешал другим:

CSS
Скопировать код
/* Ясно указываем, что изменение размера отключено. Точка */
textarea {
  resize: none !important;
}

Управление контентом, выходящим за границы

При отключении изменения размера следует убедиться, что контент не выходит за пределы поля. В этом поможет свойство overflow: auto;:

CSS
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/* Если текст не помещается, появится полоса прокрутки */
textarea {
  resize: none;
  overflow: auto;
}

Визуализация

Воображаем текстовое поле как сад, окруженный забором:

Перед: 🏠↔️🌳 (Забор можно передвигать, сад может расширяться)

После отключения изменения размера сад остается неизменным:

CSS
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textarea {
  resize: none;
}

В итоге ваш сад всегда будет выглядеть привлекательно:

После: 🏠🔒🌳 (Забор защелкнут на замок, размер сада фиксирован)

Сохранение соответствия макету

Чтобы текстовое поле гармонично смотрелось в общем дизайне, вы можете установить его ширину в процентах от родительского контейнера, используя width: 100%;:

CSS
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/* Текстовое поле соответствует размерам родительского элемента */
textarea {
  width: 100%;
  resize: none;
}

Совместимость с различными браузерами

Не забывайте проверять, как ваш код себя ведет в разных браузерах, чтобы обеспечить одинаковое восприятие сайта на любом устройстве.

Учет доступности

При ограничении возможности изменения размера учитывайте удобство пользовательского интерфейса – иногда незначительные корректировки значительно улучшают его.

Полезные материалы

  1. resize | CSS-Tricks — Подробно о свойстве CSS 'resize' и его применении.
  2. resize – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Официальная документация по свойству 'resize' с примерами от MDN.
  3. CSS resize Property – CSS Portal — Всесторонний путеводитель по свойству 'resize' в CSS.
  4. CSS resize Property — Обучающий материал по свойству resize с примерами на W3Docs.
  5. Struct Hack with Array of Struct Type – Stack Overflow — Статья о массивах и структурах в языке C для любознательных разработчиков.
  6. Build Glass Website with HTML and CSS Tutorial – YouTube — Видеоурок, освещающий техники CSS.
  7. Just a moment... — Наглядный пример страницы с ограниченным по размеру текстовым полем на CodePen.
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Какое CSS свойство отключает изменение размера текстового поля?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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