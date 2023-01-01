Ограничение длины ввода в textarea с JavaScript, без jQuery

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Быстрый ответ

Для ограничения количества символов, которое можно ввести в поле textarea , можно воспользоваться атрибутом maxlength и событием input . Посмотрим на пример обработчика этого события:

JS Скопировать код // Ищем элемент textarea в DOM const textarea = document.querySelector('textarea'); // Определяем обработчик события "input" textarea.addEventListener('input', () => { // Обрезаем текст, если его длина превышает максимально допустимую textarea.value = textarea.value.slice(0, 100); });

Этот обработчик будет отслеживать любые изменения в поле и автоматически обрезать текст до указанной длины, если это необходимо.

Глубокое погружение

Бесшовный пользовательский интерфейс с динамическим содержимым

В современной веб-разработке, где контент может подгружаться динамически, делегирование событий – лучший вариант:

JS Скопировать код // Отслеживаем события на уровне всего документа document.addEventListener('input', (event) => { if (event.target.tagName === 'TEXTAREA' && event.target.maxLength > 0) { // Обрезаем текст до допустимой длины event.target.value = event.target.value.slice(0, event.target.maxLength); } });

Реагирование на вставку текста

Пользователи могут вставлять текст из буфера обмена, который может превышать заданный лимит. В этом случае код может выглядеть так:

JS Скопировать код textarea.addEventListener('paste', (event) => { // Даем JS время для обработки вставленного текста setTimeout(() => { // Обрезаем лишний текст textarea.value = textarea.value.slice(0, textarea.maxLength); }, 0); });

Здесь setTimeout обеспечивает корректный порядок операций: сначала вставка текста, потом его обрезка.

Поддержка старых браузеров

Если браузер не поддерживает атрибут maxlength , можно использовать следующий подход:

JS Скопировать код window.onload = function() { var textareas = document.getElementsByTagName('TEXTAREA'); for (var i = 0; i < textareas.length; i++) { if (textareas[i].getAttribute('maxlength')) { textareas[i].onkeyup = textareas[i].onblur = enforceMaxLength; } } function enforceMaxLength(event) { var target = event.target; var maxLength = parseInt(target.getAttribute('maxlength')); if (target.value.length > maxLength) { // Обрезаем текст и информируем пользователя target.value = target.value.substring(0, maxLength); alert('Превышен лимит символов!'); } } };

Это решить проблему даже для устаревших версий браузеров.

Визуализация

Возьмем, к примеру, элемент "текстовый сад" с ограничением количества символов:

HTML Скопировать код <textArea id="hedge" maxlength="10"></textArea>

JavaScript здесь работает как садовник, ухаживающий за этим "садом":

JS Скопировать код const garden = document.getElementById('hedge'); garden.addEventListener('input', () => { if (hedge.value.length > 10) { garden.value = garden.value.substring(0, 10); // Подстригаем до допустимого размера! } });

Текст в textArea ограничен десятью символами, и он всегда будет выглядеть аккуратно.

Еще более тонкий контроль над вводом

Для контроля ввода с клавиатуры можно использовать событие keydown :

JS Скопировать код textarea.addEventListener('keydown', (event) => { // Блокируем ввод дополнительных символов при достижении лимита if (textarea.value.length >= textarea.maxLength && ![8, 46].includes(event.keyCode) && !event.metaKey && !event.ctrlKey) { event.preventDefault(); } });

Работа с jQuery

Если предпочитаете использовать jQuery, задача упрощается:

JS Скопировать код $('textarea[maxlength]').on('input', function() { // jQuery упрощает манипулирование DOM var maxLength = parseInt($(this).attr('maxlength')); $(this).val($(this).val().substring(0, maxLength)); });

Здесь не важно, динамически добавлены поля или нет.

Уважительная обратная связь с пользователем

Важно всегда предоставлять обратную связь пользователю и делать это деликатно:

JS Скопировать код textarea.onblur = function() { if (this.value.length > this.maxLength) { // Подсвечиваем поле с ошибкой this.classList.add('error'); // Легко извиняемся за неудобства alert('Извините, текст слишком длинный!'); } };

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