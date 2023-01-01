Ограничение длины ввода в textarea с JavaScript, без jQuery#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для ограничения количества символов, которое можно ввести в поле
textarea, можно воспользоваться атрибутом
maxlength и событием
input. Посмотрим на пример обработчика этого события:
// Ищем элемент textarea в DOM
const textarea = document.querySelector('textarea');
// Определяем обработчик события "input"
textarea.addEventListener('input', () => {
// Обрезаем текст, если его длина превышает максимально допустимую
textarea.value = textarea.value.slice(0, 100);
});
Этот обработчик будет отслеживать любые изменения в поле и автоматически обрезать текст до указанной длины, если это необходимо.
Глубокое погружение
Бесшовный пользовательский интерфейс с динамическим содержимым
В современной веб-разработке, где контент может подгружаться динамически, делегирование событий – лучший вариант:
// Отслеживаем события на уровне всего документа
document.addEventListener('input', (event) => {
if (event.target.tagName === 'TEXTAREA' && event.target.maxLength > 0) {
// Обрезаем текст до допустимой длины
event.target.value = event.target.value.slice(0, event.target.maxLength);
}
});
Реагирование на вставку текста
Пользователи могут вставлять текст из буфера обмена, который может превышать заданный лимит. В этом случае код может выглядеть так:
textarea.addEventListener('paste', (event) => {
// Даем JS время для обработки вставленного текста
setTimeout(() => {
// Обрезаем лишний текст
textarea.value = textarea.value.slice(0, textarea.maxLength);
}, 0);
});
Здесь
setTimeout обеспечивает корректный порядок операций: сначала вставка текста, потом его обрезка.
Поддержка старых браузеров
Если браузер не поддерживает атрибут
maxlength, можно использовать следующий подход:
window.onload = function() {
var textareas = document.getElementsByTagName('TEXTAREA');
for (var i = 0; i < textareas.length; i++) {
if (textareas[i].getAttribute('maxlength')) {
textareas[i].onkeyup = textareas[i].onblur = enforceMaxLength;
}
}
function enforceMaxLength(event) {
var target = event.target;
var maxLength = parseInt(target.getAttribute('maxlength'));
if (target.value.length > maxLength) {
// Обрезаем текст и информируем пользователя
target.value = target.value.substring(0, maxLength);
alert('Превышен лимит символов!');
}
}
};
Это решить проблему даже для устаревших версий браузеров.
Визуализация
Возьмем, к примеру, элемент "текстовый сад" с ограничением количества символов:
<textArea id="hedge" maxlength="10"></textArea>
JavaScript здесь работает как садовник, ухаживающий за этим "садом":
const garden = document.getElementById('hedge');
garden.addEventListener('input', () => {
if (hedge.value.length > 10) {
garden.value = garden.value.substring(0, 10); // Подстригаем до допустимого размера!
}
});
Текст в
textArea ограничен десятью символами, и он всегда будет выглядеть аккуратно.
Еще более тонкий контроль над вводом
Для контроля ввода с клавиатуры можно использовать событие
keydown:
textarea.addEventListener('keydown', (event) => {
// Блокируем ввод дополнительных символов при достижении лимита
if (textarea.value.length >= textarea.maxLength && ![8, 46].includes(event.keyCode) && !event.metaKey && !event.ctrlKey) {
event.preventDefault();
}
});
Работа с jQuery
Если предпочитаете использовать jQuery, задача упрощается:
$('textarea[maxlength]').on('input', function() {
// jQuery упрощает манипулирование DOM
var maxLength = parseInt($(this).attr('maxlength'));
$(this).val($(this).val().substring(0, maxLength));
});
Здесь не важно, динамически добавлены поля или нет.
Уважительная обратная связь с пользователем
Важно всегда предоставлять обратную связь пользователю и делать это деликатно:
textarea.onblur = function() {
if (this.value.length > this.maxLength) {
// Подсвечиваем поле с ошибкой
this.classList.add('error');
// Легко извиняемся за неудобства
alert('Извините, текст слишком длинный!');
}
};
Полезные материалы
<textarea>: Элемент Textarea – HTML: HyperText Markup Language | MDN— подробные сведения о
<textarea>и атрибуте
maxlength.
- HTML textarea maxlength Attribute — инструкция по использованию атрибута
maxlengthв
<textarea>.
- Set maxlength in Html Textarea – Stack Overflow — дискуссия об ограничении максимальной длины в
<textarea>.
- Form properties and methods — подробное объяснение работы с элементами форм, включая ограничение символов в
<textarea>.
- Difficulty with jQuery and input keydown event – Stack Overflow — обсуждение заказывающих поведения ограничения ввода символов в полях форм.
- HTML 5
<textarea>Tag — удобное руководство по использованию
<textarea>, включая все атрибуты в HTML5.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик