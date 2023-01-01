Ограничение длины ввода в элементе HTML5 input number#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для задания максимального количества символов для элемента
input type="number", примените JavaScript, ограничивая количество вводимых символов. Вот пример реализации такого подхода:
<input type="number" oninput="this.value = this.value.slice(0, 5)">
Обратите внимание: числовое значение
5 нужно заменить на требуемое количество цифр. Этот фрагмент кода позволяет легко ограничить количество вводимых символов до пяти цифр.
Рассмотрим ограничения input type=number
Элемент
<input type="number"> не поддерживает атрибут maxlength по ряду причин, в том числе:
- Этот элемент предназначен для ввода числовых данных, но не для ограничения их длины.
- Длина вводимых чисел может быть разной, особенно учитывая десятичные запятые и отрицательные значения.
Но всё же, разработчикам частенько необходимо ограничивать длину значения для правильной проверки данных и улучшения пользовательского взаимодействия.
Использование событий JavaScript для контроля maxlength
Для ограничения количества символов можно использовать события JavaScript такие как
oninput или
onkeyup. Вот пример кода:
<input type="number" id="numInput" oninput="maxLengthCheck(this)">
<script>
function maxLengthCheck(object) {
if (object.value.length > object.maxLength)
object.value = object.value.slice(0, object.maxLength) // Важно: достигли предела!
}
</script>
Не забудьте установить
maxLength программно:
document.getElementById('numInput').maxLength = 5; // Ограничиваем пятью, потому что так удобнее!
Этот подход позволит вам контролировать длину вводимых данных.
Альтернативные варианты ввода и шаблоны
Если вам сложно проводить валидацию данных с
type="number", рассмотрите другие варианты, поддерживающие ограничение длины "из коробки":
<input type="tel">автоматически поддерживает maxlength и высветит цифровую клавиатуру на мобильных устройствах.
<input pattern="[0-9]{5}">определяет шаблон для ввода пятизначного числа.
Такие решения позволяют продолжить использовать числовой ввод, избегая сложности с валидацией.
Использование настраиваемых сообщений валидации для вводимых значений
Конструктивый фидбек – это крайний важный элемент, когда пользователи превышают установленный предел:
document.getElementById('numInput').oninput = function() {
if (this.value.length > this.maxLength) {
this.setCustomValidity('Пять — это максимум! Введите, пожалуйста, не более 5 цифр.');
} else {
this.setCustomValidity('');
}
};
Этот код немедленно уведомит пользователей о превышении лимита, что сделает использование приложения более комфортным.
Визуализация
Представьте поле для ввода чисел в HTML5 как огород, ограниченный забором:
<input type="number" min="0" max="10">
Атрибут
max="10" устанавливает забор на отметке числа 10.
Огород чисел:
| 0 🌱 | 1 🌱 | ... | 9 🌱 | 10 🌱 | 🚧 |
Забор — это наш максимум, который обеспечивает, что росток (или пользователь) не вскочит за пределы допустимого значения. 🚫🌱11
Обработка отправки формы и превышения максимума
При обработке отправки формы следует отменить стандартные действия и провести проверку данных с использованием JavaScript, если значение превышает максимальное:
document.querySelector('form').onsubmit = function(event) {
var input = document.getElementById('numInput');
if (input.value.length > input.maxLength) {
event.preventDefault();
alert('Стоп! Ваше значение превышает максимально допустимую длину!');
}
};
Этот подход позволяет гарантировать корректность данных ещё до их отправки на сервер.
Работа с кнопками "spinner"
Кнопки "spinner" у элемента с типом number визуально показывают диапазон допустимых значений. Они позволяют пользователем установить значения в пределах заданного
max:
<input type="number" min="1" max="99999" step="1">
С помощью этого
<input> пользователи могут легко регулировать значения в диапазоне от 1 до 99999, используя кнопки со стрелками.
Ксения Сорокина
веб-техредактор