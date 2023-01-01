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Ограничение длины ввода в элементе HTML5 input number

#Основы HTML  #Формы  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Для задания максимального количества символов для элемента input type="number", примените JavaScript, ограничивая количество вводимых символов. Вот пример реализации такого подхода:

HTML
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<input type="number" oninput="this.value = this.value.slice(0, 5)">

Обратите внимание: числовое значение 5 нужно заменить на требуемое количество цифр. Этот фрагмент кода позволяет легко ограничить количество вводимых символов до пяти цифр.

Пошаговый план для смены профессии

Рассмотрим ограничения input type=number

Элемент <input type="number"> не поддерживает атрибут maxlength по ряду причин, в том числе:

  • Этот элемент предназначен для ввода числовых данных, но не для ограничения их длины.
  • Длина вводимых чисел может быть разной, особенно учитывая десятичные запятые и отрицательные значения.

Но всё же, разработчикам частенько необходимо ограничивать длину значения для правильной проверки данных и улучшения пользовательского взаимодействия.

Использование событий JavaScript для контроля maxlength

Для ограничения количества символов можно использовать события JavaScript такие как oninput или onkeyup. Вот пример кода:

HTML
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<input type="number" id="numInput" oninput="maxLengthCheck(this)">
<script>
function maxLengthCheck(object) {
  if (object.value.length > object.maxLength)
    object.value = object.value.slice(0, object.maxLength) // Важно: достигли предела!
}
</script>

Не забудьте установить maxLength программно:

JS
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document.getElementById('numInput').maxLength = 5; // Ограничиваем пятью, потому что так удобнее!

Этот подход позволит вам контролировать длину вводимых данных.

Альтернативные варианты ввода и шаблоны

Если вам сложно проводить валидацию данных с type="number", рассмотрите другие варианты, поддерживающие ограничение длины "из коробки":

  • <input type="tel"> автоматически поддерживает maxlength и высветит цифровую клавиатуру на мобильных устройствах.
  • <input pattern="[0-9]{5}"> определяет шаблон для ввода пятизначного числа.

Такие решения позволяют продолжить использовать числовой ввод, избегая сложности с валидацией.

Использование настраиваемых сообщений валидации для вводимых значений

Конструктивый фидбек – это крайний важный элемент, когда пользователи превышают установленный предел:

JS
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document.getElementById('numInput').oninput = function() {
  if (this.value.length > this.maxLength) {
    this.setCustomValidity('Пять — это максимум! Введите, пожалуйста, не более 5 цифр.');
  } else {
    this.setCustomValidity('');
  }
};

Этот код немедленно уведомит пользователей о превышении лимита, что сделает использование приложения более комфортным.

Визуализация

Представьте поле для ввода чисел в HTML5 как огород, ограниченный забором:

HTML
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<input type="number" min="0" max="10">

Атрибут max="10" устанавливает забор на отметке числа 10.

Markdown
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 Огород чисел:
|      0 🌱 | 1 🌱 | ... | 9 🌱 | 10 🌱 | 🚧 |

Забор — это наш максимум, который обеспечивает, что росток (или пользователь) не вскочит за пределы допустимого значения. 🚫🌱11

Обработка отправки формы и превышения максимума

При обработке отправки формы следует отменить стандартные действия и провести проверку данных с использованием JavaScript, если значение превышает максимальное:

JS
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document.querySelector('form').onsubmit = function(event) {
  var input = document.getElementById('numInput');
  if (input.value.length > input.maxLength) {
    event.preventDefault();
    alert('Стоп! Ваше значение превышает максимально допустимую длину!');
  }
};

Этот подход позволяет гарантировать корректность данных ещё до их отправки на сервер.

Работа с кнопками "spinner"

Кнопки "spinner" у элемента с типом number визуально показывают диапазон допустимых значений. Они позволяют пользователем установить значения в пределах заданного max:

HTML
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<input type="number" min="1" max="99999" step="1">

С помощью этого <input> пользователи могут легко регулировать значения в диапазоне от 1 до 99999, используя кнопки со стрелками.

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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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