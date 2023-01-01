Оформляем HTML письмо для Gmail: инлайн стили

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Быстрый ответ

Верстка HTML-писем для Gmail основана на встроенных CSS-стилях и табличной верстке. При работе с данной почтовой службой стили в тегах <head> и <style> , а также современные методы верстки, включая Flexbox и Grid, часто игнорируются. Поэтому рекомендуется держаться простых и сдержанных дизайнов: сложные CSS-стили могут не корректно отработать в Gmail.

Вот как может выглядеть пример письма с необходимыми встроенными стилями:

HTML Скопировать код <table> <tr> <td style="background: #4CAF50; color: white; padding: 10px;"> Оформленный заголовок </td> </tr> <tr> <td style="padding: 20px;"> Содержимое письма </td> </tr> </table>

С применением встроенных стилей и таблиц вы обеспечиваете сохранение ожидаемой визуализации письма в Gmail.

О совместимости и адаптивности

С 2016 года Gmail стал относиться более толерантно к медиа-запросам и селекторам классов, однако все еще предпочитается использование встроенных стилей ради корректного отображения во всех почтовых клиентах. Инструменты типа Premailer помогут преобразовать сложные наборы CSS в совместимые встроенные стили и избежать ошибок.

Для гарантированно правильного отображения на всех устройствах выбирайте такие веб-безопасные шрифты, как Arial, Tahoma и sans-serif. Для корректировки работы с Microsoft Outlook применяйте условные комментарии. Слишком много CSS может негативно влиять на скорость загрузки письма.

Тестирование и оптимизация

Убедитесь в правильном внешнем виде ваших писем, применяя сервисы тестирования писем, такие как Litmus, чтобы гарантировать корректное отображение в Gmail и других почтовых клиентах. Отсеивайте код от излишних стилей, оставляя лишь необходимые для работы.

Вы должны знать, какие CSS-свойства поддерживает Gmail, чтобы экономить свое время и усилия.

Визуализация

Подготовка HTML-письма для Gmail схожа с процессом создания наряда для торжественного случая:

Markdown Скопировать код Оформление писем для Gmail: 📧👔📏 1. Учитывайте **встроенные CSS-стили**, как кройщик, делающий мерку для костюма: 🧵 2. Избегайте перегрузки элементами, такими как теги **<style>** и **медиа-запросы**: 💔 3. Опирайтесь на преверенную **табличную верстку** как на главный фундамент дизайна: 🍽️ 4. Будьте внимательны к размерам **изображений**, чтобы они были не слишком большими или маленькими: 🖼️📏<=600px Задача: создать такое письмо, воспоминание о котором останется надолго!

Инструменты, которые сделают разработку проще

Есть несколько инструментов и сервисов, которые помогут вам ускорить и упростить разработку:

Premailer: детально проверяет и корректирует ваше письмо, в роли модного критика.

детально проверяет и корректирует ваше письмо, в роли модного критика. MailChimp и Mandrill: идеальны для начинающих разработчиков писем, в роли личных стилистов.

идеальны для начинающих разработчиков писем, в роли личных стилистов. MJML: это фреймворк, больно облегчающий создание адаптивных дизайнов писем, в роли вашего персонального дизайнера.

Не прекращайте развиваться и адаптироваться к изменениям

Имейте в виду, что почтовые клиенты, так же как и индустрия моды, постоянно изменяются. Отслеживайте обновления и новшества в отображении CSS и использовании новых подходов для улучшения ваших писем, включая оптимизацию под Outlook с использованием XML и условных комментариев.

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