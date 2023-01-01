Очистка localStorage при закрытии браузера: код и советы

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Быстрый ответ

Для удаления элемента из localStorage при закрытии окна или вкладки вы можете использовать событие window.onbeforeunload :

JS Скопировать код window.onbeforeunload = () => localStorage.removeItem('ключДляУдаления');

Вместо 'ключДляУдаления' укажите имя ключа, который подлежит удалению из вашего localStorage. Такой код обеспечит удаление указанного элемента при прекращении работы с вкладкой или окном.

Особенности работы с

Событие window.onbeforeunload — не идеальное решение: оно может испытывать сложности в работе, исходящие из стремления браузеров заботиться о защите пользователей от навязчивых действий, что впоследствии может влечь за собой определенные ограничения.

Использование

Если предполагается, что данные не нужно хранить после завершения сессии браузера, то оптимальным решением будет sessionStorage . Он также автоматически очищается при закрытии вкладки или браузера, что гораздо удобнее для контроля над жизненным циклом информации.

Привязывание удаления к определенным событиям

Рекомендуется связать удаление данных localStorage.removeItem(key) с определенными действиями пользователя, например, с нажатием на кнопку или перемещением между страницами. Иногда использование onbeforeunload может не обосновывать себя.

Визуализация

Можно восприиметь localStorage как кладовую для ценных данных:

Markdown Скопировать код Хранение 😌: [🧳, 🎩, 🔑 (Ваши данные)] // Кладовая пока открыта

При закрытии вкладки происходит хранение:

Markdown Скопировать код Очищение 💼: [ ] // Все забрано

Перед уходом вы удаляете свои данные:

JS Скопировать код window.onbeforeunload = function() { // Волшебная исчезновения! localStorage.removeItem('вашКлюч'); }

Такой подход обеспечивает сохранность информации при посещении ресурса и её автоматическое удаление после ухода.

Очистка нескольких ключей

Если есть необходимость очистить сразу несколько элементов из localStorage, вы можете воспользоваться следующим решением:

JS Скопировать код function удалитьМассово() { const arrayOfKeys = ['ключ1', 'ключ2', 'ключ3']; arrayOfKeys.forEach((key) => { // Время для очистки! localStorage.removeItem(key); }); } window.onbeforeunload = удалитьМассово;

Замените 'ключ1' , 'ключ2' , 'ключ3' на свои ключи, чтобы при каждом уходе с сайта происходило очищение localStorage.

Полная очистка: удаление всех элементов

Если вам нужно удалить все содержимое localStorage, примените localStorage.clear(); . Не забывайте, что это действие равнозначно полной очистке: после такой "уборки" не останется ничего.

Подтверждение намерений пользователя

Если вы хотите быть уверены, что пользователь действительно хочет закрыть страницу (и удалить данные), можно воспользоваться окном подтверждения:

JS Скопировать код window.onbeforeunload = function(e) { // Уверены ли вы в своем желании уйти? 🥺 e.preventDefault(); e.returnValue = ''; // Здесь вы можете запустить процедуру удаления данных, если это необходимо };

Совместимость в различных браузерах

Событие onbeforeunload может вести себя по-разному в разных браузерах. Поэтому важно проверить работоспособность вашего кода во всех браузерах, которые используют ваши посетители.

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