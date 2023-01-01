Очистка гиперссылок от стиля и форматирования в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы удалить все стили гиперссылок, используйте следующий CSS-скрипт:
a {
all: unset; /* Все стили элемента сбрасываются в ноль. */
}
После применения данного скрипта все стили тегов
<a> будут сброшены, и вы сможете начать стилизацию заново.
Сохранение основных параметров ссылок
Если вам нужно сохранить основные текстовые атрибуты, но удалить дополнительное форматирование ссылок, используйте:
a {
color: inherit; /* Цвет ссылок становится таким же, как цвет родительского элемента */
text-decoration: none; /* Убираем подчёркивание */
background-color: transparent; /* Фон прозрачный, чтобы не выделяться */
cursor: pointer; /* Оставляем указатель, чтобы было понятно, что ссылка кликабельна */
}
Единообразие стиля для всех состояний ссылок
Чтобы сохранить единообразие стиля для различных состояний ссылок, примените:
a, a:hover, a:visited {
color: inherit;
text-decoration: none;
}
Такой подход повышает устойчивость ссылок к непредвиденным изменениям.
Поддержка одинакового отображения в различных браузерах
Перед применением
all: unset; необходимо учесть, что он должен корректно работать во всех целевых браузерах. Для надёжного отображения ссылок используйте:
a {
color: inherit;
text-decoration: none;
background-color: transparent;
cursor: auto; /* Стандартный курсор, подчёркивающий, что перед пользователем ссылка */
}
Такой подход обеспечивает корректное отображение ссылок во всех браузерах.
Удобство для пользователя после удаления стилей
Даже при удалении стилей, вы не должны забывать о следующих важных аспектах:
- Курсор: При наведении изменение формы курсора поможет пользователю понять, что перед ним кликабельная ссылка.
- Цвет: Цвет ссылки, совпадающий с цветом текста, помогает лучше воспринимать информацию.
- Подчёркивание: Иногда стоит оставить подчёркивание, чтобы пользователь ясно воспринимал ссылки на фоне текста.
Лучшие практики кодирования для облегчения поддержки
Не используйте
!important, это может усложнить дальнейшую поддержку кода. Будьте последовательны при стилизации конкретных блоков с помощью классов или идентификаторов, чтобы ваш код легче поддерживался и модифицировался.
Визуализация
Продемонстрируем эффект полного удаления стилей у гиперссылок:
Обычный текст: 🧍♂️
Обычная ссылка: 🧍♂️🎩👔👖👞
Стилизованная ссылка: 🧍♂️🎩🧣🕶️👔💍👖👞👜
Удаляем стили:
🧍♂️🚿🧼 ("Моем" ссылку!)
Результат: 🧍♂️
Теперь наши гиперссылки избавлены от декоративных элементов и более гармонично по отношению к общему оформлению.
Постепенное возвращение стилей
После того как стили были сброшены, вы можете по шагам возвращать нужные элементы форматирования, которые более соответствуют общему стилю дизайна:
- Псевдоклассы для отображения взаимодействия пользователя.
- Состояние фокуса, улучшающее доступность и удобство работы пользователя.
- Фоны и рамки, делающие данную ссылку более выделенной.
- Стилизация иконок внутри ссылок для увеличения узнаваемости.
Использование наследования в CSS
Нпользуйтесь механизмом наследования в CSS для облегчения работы:
- Устанавливайте значения по умолчанию на уровне тега
body, чтобы ссылки автоматически их наследовали.
- Переопределяйте эти настройки при необходимости с помощью классов.
- Добавляйте классы или идентификаторы для увеличения специфичности селекторов.
Полезные материалы
- Полное руководство по ссылкам и кнопкам | CSS-Tricks — собранный лучшие советы и подходы по работе со ссылками и кнопками.
- <a>: Тег гиперссылок – HTML | MDN — официальная документация по использованию тега <a>.
- HTML Ссылки Гиперссылки – W3Schools — учебное руководство по созданию и стилизации гиперссылок в HTML.
- Коллекция методов сброса CSS | Perishable Press — подборка методов сброса стилей CSS, полезных для внедрения в ваш проект.
- Наследование в CSS, каскадирование и глобальный скоуп | Smashing Magazine — глубокое исследование основ наследования и каскадирования в CSS.
- Специфичность в CSS | MDN — понимание важности специфичности в контексте CSS.
- Стилизация ссылок – Учим веб-дизайн | MDN — практическое пошаговое руководство по стилизации ссылок.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда