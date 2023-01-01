Очистка гиперссылок от стиля и форматирования в CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы удалить все стили гиперссылок, используйте следующий CSS-скрипт:

CSS Скопировать код a { all: unset; /* Все стили элемента сбрасываются в ноль. */ }

После применения данного скрипта все стили тегов <a> будут сброшены, и вы сможете начать стилизацию заново.

Сохранение основных параметров ссылок

Если вам нужно сохранить основные текстовые атрибуты, но удалить дополнительное форматирование ссылок, используйте:

CSS Скопировать код a { color: inherit; /* Цвет ссылок становится таким же, как цвет родительского элемента */ text-decoration: none; /* Убираем подчёркивание */ background-color: transparent; /* Фон прозрачный, чтобы не выделяться */ cursor: pointer; /* Оставляем указатель, чтобы было понятно, что ссылка кликабельна */ }

Единообразие стиля для всех состояний ссылок

Чтобы сохранить единообразие стиля для различных состояний ссылок, примените:

CSS Скопировать код a, a:hover, a:visited { color: inherit; text-decoration: none; }

Такой подход повышает устойчивость ссылок к непредвиденным изменениям.

Поддержка одинакового отображения в различных браузерах

Перед применением all: unset; необходимо учесть, что он должен корректно работать во всех целевых браузерах. Для надёжного отображения ссылок используйте:

CSS Скопировать код a { color: inherit; text-decoration: none; background-color: transparent; cursor: auto; /* Стандартный курсор, подчёркивающий, что перед пользователем ссылка */ }

Такой подход обеспечивает корректное отображение ссылок во всех браузерах.

Удобство для пользователя после удаления стилей

Даже при удалении стилей, вы не должны забывать о следующих важных аспектах:

Курсор: При наведении изменение формы курсора поможет пользователю понять, что перед ним кликабельная ссылка. Цвет: Цвет ссылки, совпадающий с цветом текста, помогает лучше воспринимать информацию. Подчёркивание: Иногда стоит оставить подчёркивание, чтобы пользователь ясно воспринимал ссылки на фоне текста.

Лучшие практики кодирования для облегчения поддержки

Не используйте !important , это может усложнить дальнейшую поддержку кода. Будьте последовательны при стилизации конкретных блоков с помощью классов или идентификаторов, чтобы ваш код легче поддерживался и модифицировался.

Визуализация

Продемонстрируем эффект полного удаления стилей у гиперссылок:

Markdown Скопировать код Обычный текст: 🧍‍♂️ Обычная ссылка: 🧍‍♂️🎩👔👖👞 Стилизованная ссылка: 🧍‍♂️🎩🧣🕶️👔💍👖👞👜 Удаляем стили: 🧍‍♂️🚿🧼 ("Моем" ссылку!) Результат: 🧍‍♂️

Теперь наши гиперссылки избавлены от декоративных элементов и более гармонично по отношению к общему оформлению.

Постепенное возвращение стилей

После того как стили были сброшены, вы можете по шагам возвращать нужные элементы форматирования, которые более соответствуют общему стилю дизайна:

Псевдоклассы для отображения взаимодействия пользователя.

для отображения взаимодействия пользователя. Состояние фокуса , улучшающее доступность и удобство работы пользователя.

, улучшающее доступность и удобство работы пользователя. Фоны и рамки , делающие данную ссылку более выделенной.

, делающие данную ссылку более выделенной. Стилизация иконок внутри ссылок для увеличения узнаваемости.

Использование наследования в CSS

Нпользуйтесь механизмом наследования в CSS для облегчения работы:

Устанавливайте значения по умолчанию на уровне тега body , чтобы ссылки автоматически их наследовали.

на уровне тега , чтобы ссылки автоматически их наследовали. Переопределяйте эти настройки при необходимости с помощью классов.

при необходимости с помощью классов. Добавляйте классы или идентификаторы для увеличения специфичности селекторов.

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