Очистка браузерного кеша через сервер или JavaScript

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Быстрый ответ

Прямое удаление кэша браузера с помощью программного кода невозможно из-за строгих требований безопасности. Однако существуют методы, позволяющие браузеру перезагружать кэшированные веб-ресурсы. Например, можно использовать HTTP-заголовок Cache-Control: no-cache , который принуждает браузер запросить новые данные каждый раз, а также применять ключ запроса, такой как номер версии или временной штамп в URL ресурсов:

http Скопировать код Cache-Control: no-cache

HTML Скопировать код <script src="script.js?v=12345"></script> <!-- Пора обновить! Изменения уже в пути 😄 -->

Эти методы помогают обойти ограничения, имитируя режим работы без кэширования.

Директива

Директива Clear-Site-Data дает возможность серверу указать браузеру на удаление данных, связанных с доменом. Применяется она вот так:

http Скопировать код Clear-Site-Data: "cache", "cookies", "storage", "executionContexts"

При использовании Clear-Site-Data следует помнить, что она удаляет не только кэш.

Применение Cache API

В браузерах, поддерживающих Cache API сервис-воркеров, можно удалить объекты из кэша через Cache.delete() . Это делается в коде сервис-воркера или в обработчике событий:

JS Скопировать код caches.open('my-cache').then(cache => { cache.delete('/my-cached-url'); // Данные устарели, нужно с ними попрощаться 👋 });

Версионирование ресурсов

Для обновления ресурсов страницы, таких как скрипты и стили, применяйте уникальные идентификаторы в их URL. Инструменты сборки проекта могут автоматизировать этот процесс, добавляя к имени файла хэш:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="styles.d1984f.css"/> <!-- Никто не откажется от новеньких стилей! 🕴️ -->

Защита конфиденциальной информации

Чтобы контролировать кэширование страниц с личной информацией используйте теги <meta> . Чтобы предотвратить сохранение данных из форм, добавьте autocomplete="off" . Для защиты передачи конфиденциальной информации обязательно используйте SSL.

HTML Скопировать код <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <!-- Здесь кэширование недопустимо, есть секреты 😌 -->

HTML Скопировать код <input type="password" name="password" autocomplete="off"> <!-- Запоминать не нужно 🤫 -->

Визуализация

Визуализируем процесс "очистки кэша браузера":

Cache-Control заголовки ( Cache-Control: no-cache ) — это как уборщики, обеспечивающие чистоту и актуальность данных при каждом визите. Сервис-воркеры — это команды экспертов, управляющих кэшем и оптимизацией загрузки ресурсов. Заголовок Clear-Site-Data — это "кнопка экстренной очистки", активирующая удаление всех кэшированных данных.

Вообразите кэш браузера как переполненную корзину ( 🗑️ переполнена ), которую время от времени нужно опорожнять ( ⚙️🗑️ = Очищено! ).

Несмотря на отсутствие унифицированной кнопки очистки кэша, эти методы позволяют управлять его очисткой.

Управление контентом с использованием хэша

Система хэширования контента обеспечивает, что любые изменения в файле приводят к необходимости его обновления из-за изменения уникального имени файла. Этот подход является ключевым при управлении версиями и побуждении браузеров загружать новую версию файла после его изменения.

Работа в офлайн-режиме и ускорение загрузки с App Cache

Если требуется работа веб-приложения в офлайн-режиме или необходимо ускорить время загрузки, стоит использовать HTML5 Application Cache. Однако требуется тщательная настройка, чтобы конфигурация сервера соответствовала параметрам манифеста App Cache.

Правила безопасности на публичных компьютерах

Использование публичных компьютеров увеличивает риск угроз безопасности, таких как кейлоггеры. Очистка кэша как таковая не обеспечивает защиты. Важно применять всесторонние меры безопасности, которые выходят за рамки управления кэшем.

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