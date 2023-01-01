Обтекание текстом изображения в HTML/CSS: подробный гайд

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Быстрый ответ

Для того чтобы текст гармонично обтекал изображение, используется свойство float в CSS. Устанавливая для изображения значение float: left; или float: right; , вы можете настроить отступы с помощью margin .

HTML Скопировать код <!-- Пример: создание обтекания текстом изображения --> <img src="image.jpg" alt="" style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"> <p>Здесь начинается ваш текст...</p>

Отслеживайте, как свойства float и margin влияют на позиционирование элементов и формирование отступов.

Размещение изображений

Место изображения в тексте влияет на тот эффект, который это изображение создает. Оно может сдвигать текст на второй план или напротив, образовывать с ним единую композицию.

Изображение слева

HTML Скопировать код <!-- Выравнивание изображения по левому краю --> <img src="image.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 10px;"> <!-- Место для текста -->

Изображение справа

HTML Скопировать код <!-- Выравнивание изображения по правому краю --> <img src="image.jpg" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;"> <!-- Место для текста -->

Изображение по центру – Текстовые партнеры

HTML Скопировать код <div style="text-align: center;"> <img src="image.jpg" alt=""> </div> <!-- Место для текста -->

При создании центрированных композиций рекомендуется использовать CSS Grid или Flexbox для дополнительной настройки обтекания текстом.

Обтекание текстом изображений нестандартной формы

Для создания обтекания текстом вокруг изображений с необычными контурами используйте свойство shape-outside . Вот пример для круглых изображений:

CSS Скопировать код /* Дизайн круглого изображения */ .circle-image { border-radius: 50%; float: left; shape-outside: circle(50%); margin-right: 10px; }

HTML-разметка:

HTML Скопировать код <img src="circle-image.jpg" alt="" class="circle-image"> <!-- Здесь начинается ваш текст --> <p>И текст обтекает изображение...</p>

Свойство shape-outside дает возможность создавать различные текстовые формы, используя для этого круги, эллипсы и многоугольники.

Адаптивный дизайн для размеров изображений и обтекания текстом

Для корректного отображения на разнообразных устройствах сделайте изображения адаптивными с помощью свойств width и margin , а для маленьких экранов применяйте медиа-запросы:

CSS Скопировать код /* Правила для малых экранов */ @media (max-width: 600px) { img { float: none; margin: 0 auto; display: block; } }

Чистая компоновка и контроль над переполнением

Чтобы предотвратить наложение текста на изображение, используйте overflow: hidden , что позволяет контролировать распределение абзацев:

CSS Скопировать код /* Компоновка текста около изображения без ошибок с 1996 года */ .text-wrap { overflow: hidden; } .text-wrap::after { content: ""; display: table; clear: both; }

Правильное использование отступов и пробелов поможет сохранить читабельность текста.

Продвинутая компоновка с помощью CSS Shapes

Если возникают сложности с взаимодействием текста и изображений, помощь может прийти от CSS Shapes:

CSS Скопировать код /* Нестандартные формы для уникальной компоновки */ .shape-image { float: left; shape-outside: polygon(50% 0, 100% 50%, 50% 100%, 0 50%); clip-path: polygon(50% 0, 100% 50%, 50% 100%, 0 50%); }

Для детальной настройки таких компоновок удобно использовать онлайн-песочницы, например, jsfiddle.

Визуализация

Попробуйте представить себе, как текст обтекает изображение, как вода обтекает камень 🌊➡️🪨:

Markdown Скопировать код Текст 🌊: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur..."

Добавим в наш поток текста значения камень 🪨:

HTML Скопировать код <!-- Здесь начинается борьба за внимание читателя --> <img src="rock.png" style="float: left;" alt="Rock">

Markdown Скопировать код Текст адаптируется: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur..." "adipiscing elit. Sed do eiusmod..."

Текст "окутывает" изображение, формируя естественное сочетание:

Markdown Скопировать код До: | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit... После: | 🪨 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing... | elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Профессиональные советы

Цвет фона: Используйте background-color для выделения изображения на текстовом фоне. Псевдоэлементы: Прозрачные элементы помогут сохранить структуру и распределение контента. Отступы и промежутки: Важны для визуального разделения текста и изображения. Сочетание float: Практика использования float: left; и float: right; открывает интересные возможности для расположения текста. Современные инструменты: Для большего контроля используйте CSS Grid и Flexbox.

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