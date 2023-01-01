Обтекание текстом изображения в HTML/CSS: подробный гайд#Основы HTML #CSS и верстка #Изображения и медиа
Быстрый ответ
Для того чтобы текст гармонично обтекал изображение, используется свойство
float в CSS. Устанавливая для изображения значение
float: left; или
float: right;, вы можете настроить отступы с помощью
margin.
<!-- Пример: создание обтекания текстом изображения -->
<img src="image.jpg" alt="" style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;">
<p>Здесь начинается ваш текст...</p>
Отслеживайте, как свойства
float и
margin влияют на позиционирование элементов и формирование отступов.
Размещение изображений
Место изображения в тексте влияет на тот эффект, который это изображение создает. Оно может сдвигать текст на второй план или напротив, образовывать с ним единую композицию.
Изображение слева
<!-- Выравнивание изображения по левому краю -->
<img src="image.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 10px;">
<!-- Место для текста -->
Изображение справа
<!-- Выравнивание изображения по правому краю -->
<img src="image.jpg" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;">
<!-- Место для текста -->
Изображение по центру – Текстовые партнеры
<div style="text-align: center;">
<img src="image.jpg" alt="">
</div>
<!-- Место для текста -->
При создании центрированных композиций рекомендуется использовать CSS Grid или Flexbox для дополнительной настройки обтекания текстом.
Обтекание текстом изображений нестандартной формы
Для создания обтекания текстом вокруг изображений с необычными контурами используйте свойство
shape-outside. Вот пример для круглых изображений:
/* Дизайн круглого изображения */
.circle-image {
border-radius: 50%;
float: left;
shape-outside: circle(50%);
margin-right: 10px;
}
HTML-разметка:
<img src="circle-image.jpg" alt="" class="circle-image">
<!-- Здесь начинается ваш текст -->
<p>И текст обтекает изображение...</p>
Свойство
shape-outside дает возможность создавать различные текстовые формы, используя для этого круги, эллипсы и многоугольники.
Адаптивный дизайн для размеров изображений и обтекания текстом
Для корректного отображения на разнообразных устройствах сделайте изображения адаптивными с помощью свойств
width и
margin, а для маленьких экранов применяйте медиа-запросы:
/* Правила для малых экранов */
@media (max-width: 600px) {
img {
float: none;
margin: 0 auto;
display: block;
}
}
Чистая компоновка и контроль над переполнением
Чтобы предотвратить наложение текста на изображение, используйте
overflow: hidden, что позволяет контролировать распределение абзацев:
/* Компоновка текста около изображения без ошибок с 1996 года */
.text-wrap {
overflow: hidden;
}
.text-wrap::after {
content: "";
display: table;
clear: both;
}
Правильное использование отступов и пробелов поможет сохранить читабельность текста.
Продвинутая компоновка с помощью CSS Shapes
Если возникают сложности с взаимодействием текста и изображений, помощь может прийти от CSS Shapes:
/* Нестандартные формы для уникальной компоновки */
.shape-image {
float: left;
shape-outside: polygon(50% 0, 100% 50%, 50% 100%, 0 50%);
clip-path: polygon(50% 0, 100% 50%, 50% 100%, 0 50%);
}
Для детальной настройки таких компоновок удобно использовать онлайн-песочницы, например, jsfiddle.
Визуализация
Попробуйте представить себе, как текст обтекает изображение, как вода обтекает камень 🌊➡️🪨:
Текст 🌊: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur..."
Добавим в наш поток текста значения камень 🪨:
<!-- Здесь начинается борьба за внимание читателя -->
<img src="rock.png" style="float: left;" alt="Rock">
Текст адаптируется: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur..."
"adipiscing elit. Sed do eiusmod..."
Текст "окутывает" изображение, формируя естественное сочетание:
До: | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...
После: | 🪨 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...
| elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.
Профессиональные советы
- Цвет фона: Используйте
background-colorдля выделения изображения на текстовом фоне.
- Псевдоэлементы: Прозрачные элементы помогут сохранить структуру и распределение контента.
- Отступы и промежутки: Важны для визуального разделения текста и изображения.
- Сочетание float: Практика использования
float: left;и
float: right;открывает интересные возможности для расположения текста.
- Современные инструменты: Для большего контроля используйте CSS Grid и Flexbox.
Полезные материалы
- float – CSS —
floatслужит для контроля расположения элементов на странице.
- Flexbox | CSS-Tricks — Flexbox предоставляет гибкость в размещении элементов.
- float and clear — Иллюстрация взаимодействия между float и clear.
- Guide to CSS Grid — CSS Grid — это инструмент для планирования пространства в веб-разработке.
- shape-outside – CSS —
shape-outsideпозволяет формировать текст вокруг изображения.
- Block formatting context – CSS — Ознакомьтесь с контекстами форматирования блоков, чтобы лучше понимать границы в CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда