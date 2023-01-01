Обрезка текста до двух строк в div с помощью CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для ограничения текста внутри
div, рамками двух строк, определите CSS-свойство
line-height, отвечающее за высоту одной строки. Затем установите
max-height равным удвоенному значению
line-height. Используйте
overflow: hidden; для скрытия текста, выходящего за пределы блока, и
text-overflow: ellipsis; для отображения многоточия при обрезании текста. Например:
.two-lines {
display: block;
line-height: 1.2em;
max-height: 2.4em;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
}
<div class="two-lines">
Здесь много текста, что подчеркивает его ограничение двумя строками. Если текст обрезается, в конце появляется многоточие.
</div>
Заметьте, что из-за применения
white-space: nowrap; текст не переносится на новую строку. Для добавления многоточия в многострочные блоки понадобится применение дополнительных CSS-свойств.
Глубокое понимание CSS
Адаптация на различных экранах
При адаптивной вёрстке, многоточие должно отображаться корректно не зависимо от ширины
div. Используйте вендорно-специфичные свойства CSS так, чтобы текст был обрезан по высоте, соответствующей лимиту строк, и это должно работать независимо от количества символов или ширины элемента.
.multi-line-ellipsis {
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 2;
-webkit-box-orient: vertical;
}
Текст будет адаптироваться к двум или трем строкам в зависимости от размеров экрана, а многоточие уведомит о наличии дополнительного контента.
Тестирование крайних случаев
Учтите изменчивость, вызванную изменением размера окна браузера или шрифта — ваше решение должно быть универсальным и гибким.
Недостатки свойства line-clamp
Обратите внимание, что не все браузеры поддерживают
-webkit-line-clamp. Проверьте совместимость и предусмотрите альтернативные решения для устаревших версий браузеров.
Визуализация
Наглядно представьте текст как длинный свиток, который нужно поместить в двух ячейках шкафа.
- Шкаф (🗄): [Ячейка 1, Ячейка 2]
- Свиток (📜): "Чем продолжительнее текст, тем сложнее его уложить в ограниченное пространство!"
При помощи
text-overflow: ellipsis; мы гарантируем идеальное размещение текста.
div.yourClass {
height: calc(2 * line-height);
-webkit-line-clamp: 2;
display: -webkit-box;
-webkit-box-orient: vertical;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
}
Теперь текст выглядит аккуратно и упаковано.
- 🗄: [ "Чем продолжительнее...", "текст, тем..."]
Альтернатива: JavaScript
Когда стоит рассмотреть
Рассматривайте использование JavaScript, если при помощи CSS невозможно достичь желаемого результата. Он может быть полезен для динамических настроек.
Подход с использованием JavaScript
Для измерения и обрезания текста можно использовать такие библиотеки, как Shave.js или jQuery.dotdotdot.
Поиск оптимального баланса
Необходимо убедиться, что использование JavaScript не снижает производительность системы и не ухудшает взаимодействие пользователя с сайтом.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда