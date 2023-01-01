Обрезка текста до двух строк в div с помощью CSS

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Быстрый ответ

Для ограничения текста внутри div , рамками двух строк, определите CSS-свойство line-height , отвечающее за высоту одной строки. Затем установите max-height равным удвоенному значению line-height . Используйте overflow: hidden; для скрытия текста, выходящего за пределы блока, и text-overflow: ellipsis; для отображения многоточия при обрезании текста. Например:

CSS Скопировать код .two-lines { display: block; line-height: 1.2em; max-height: 2.4em; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }

HTML Скопировать код <div class="two-lines"> Здесь много текста, что подчеркивает его ограничение двумя строками. Если текст обрезается, в конце появляется многоточие. </div>

Заметьте, что из-за применения white-space: nowrap; текст не переносится на новую строку. Для добавления многоточия в многострочные блоки понадобится применение дополнительных CSS-свойств.

Глубокое понимание CSS

Адаптация на различных экранах

При адаптивной вёрстке, многоточие должно отображаться корректно не зависимо от ширины div . Используйте вендорно-специфичные свойства CSS так, чтобы текст был обрезан по высоте, соответствующей лимиту строк, и это должно работать независимо от количества символов или ширины элемента.

CSS Скопировать код .multi-line-ellipsis { overflow: hidden; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; }

Текст будет адаптироваться к двум или трем строкам в зависимости от размеров экрана, а многоточие уведомит о наличии дополнительного контента.

Тестирование крайних случаев

Учтите изменчивость, вызванную изменением размера окна браузера или шрифта — ваше решение должно быть универсальным и гибким.

Недостатки свойства line-clamp

Обратите внимание, что не все браузеры поддерживают -webkit-line-clamp . Проверьте совместимость и предусмотрите альтернативные решения для устаревших версий браузеров.

Визуализация

Наглядно представьте текст как длинный свиток, который нужно поместить в двух ячейках шкафа.

Шкаф (🗄): [Ячейка 1, Ячейка 2]

Свиток (📜): "Чем продолжительнее текст, тем сложнее его уложить в ограниченное пространство!"

При помощи text-overflow: ellipsis; мы гарантируем идеальное размещение текста.

CSS Скопировать код div.yourClass { height: calc(2 * line-height); -webkit-line-clamp: 2; display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }

Теперь текст выглядит аккуратно и упаковано.

🗄: [ "Чем продолжительнее...", "текст, тем..."]

Альтернатива: JavaScript

Когда стоит рассмотреть

Рассматривайте использование JavaScript, если при помощи CSS невозможно достичь желаемого результата. Он может быть полезен для динамических настроек.

Подход с использованием JavaScript

Для измерения и обрезания текста можно использовать такие библиотеки, как Shave.js или jQuery.dotdotdot.

Поиск оптимального баланса

Необходимо убедиться, что использование JavaScript не снижает производительность системы и не ухудшает взаимодействие пользователя с сайтом.

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