Обработка события onchange для input type="number"

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Быстрый ответ

В JavaScript для отслеживания изменений элемента <input type="number"> применяется метод addEventListener . Например:

JS Скопировать код document.getElementById('numInput').addEventListener('change', function() { alert('Новое значение: ' + this.value); });

Вместо 'numInput' подставьте идентификатор вашего поля ввода. Теперь при каждом изменении фокуса на этом элементе, будет появляться всплывающее окно с актуализированным значением.

Примечание: если вам нужно отслеживать изменения в реальном времени, используйте событие input вместо change .

Отслеживание прямого ввода пользователя

Событие input оповещает о любом изменении в строке ввода в момент его внесения, включая нажатия клавиш и вставку текста:

JS Скопировать код document.getElementById('numInput').addEventListener('input', function() { console.log('Значение изменилось на: ', this.value); // Через консоль контролируем каждое изменение! });

Это событие нужно проверять в разных браузерах, чтобы обеспечить максимальную совместимость.

Работа с атрибутом step

Атрибут step определяет шаг изменения числовых значений:

HTML Скопировать код <input type="number" id="numInput" step="any">

Если установить значение "any" , пользователи смогут вводить числа с десятичной дробью.

Перехватываем умные корректировки стрелками

Отслеживание увеличения значения с помощью стрелочных клавиш или других элементов также возможно:

JS Скопировать код $('#numInput').on('input keyup mouseup', function(e) { if (e.type === 'keyup' || e.type === 'mouseup') { if (this.value !== this.getAttribute('data-prev-value')) { this.setAttribute('data-prev-value', this.value); console.log('Значение скорректировано: ', this.value); // Теперь каждое изменение на виду! } } else if (e.type === 'input') { console.log('Ввод значения: ', this.value); // Идёт печать! } });

Таким образом, мы сможем контролировать разные взаимодействия с полем ввода и сопоставлять текущее значение с предыдущим, проверяя его изменение.

Не привязывайтесь к событиям

Для более эффективной обработки событий используйте метод .on() в jQuery:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { $(document).on('input keyup mouseup', '#numInput', function(e) { // Мастерство обработки событий! }); });

Привязка событий к document позволяет работать со всеми элементами DOM, включая динамически создаваемые.

Визуализация

Событие onchange можно сравнить с регулятором громкости на аудиоустройстве:

Markdown Скопировать код 🎚️ 5 -> 6 // Громкость ПОВЫШЕНА

На практике, как только вы повернули регулятор, браузер включает музыку, отображая изменения:

JS Скопировать код inputElement.onchange = function() { alert('Сообщение о новой громкости!'); };

Даже малые изменения положения регулятора в итоге включат динамики:

Markdown Скопировать код До: Громкость 5 🔈🎶 После: Громкость 6 🔉🎵

Момент, когда вы отпускаете регулятор, аналогичен срабатыванию onchange .

Обработка крайних случаев

При возникновении трудностей учтите следующее:

Устанавливайте начальные значения и ограничения с помощью атрибутов min и max для повышения надёжности.

и для повышения надёжности. Избегайте использования селекторов типа $("input[type='number']") для оптимизации работы и поддержки в IE.

для оптимизации работы и поддержки в IE. Отображайте изменения в реальном времени, применяя реактивные компоненты или визуальные индикаторы для информирования пользователей.

В обработчиках событий добавьте условные проверки, чтобы исключить ложные оповещения о изменениях.

Улучшения для производительности

Для увеличения быстродействия и эффективности кода применяйте проверенные методы:

Делегирование событий уменьшает нагрузку на обработку.

Применяйте техники троттлинга и дебаунсинга для контроля над частыми обновлениями.

Во время разработки активно используйте console.log() для тестирования и контроля работы событий.

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