Обработка события onchange для input type="number"#Работа с DOM #События в браузере #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
В JavaScript для отслеживания изменений элемента
<input type="number"> применяется метод
addEventListener. Например:
document.getElementById('numInput').addEventListener('change', function() {
alert('Новое значение: ' + this.value);
});
Вместо
'numInput' подставьте идентификатор вашего поля ввода. Теперь при каждом изменении фокуса на этом элементе, будет появляться всплывающее окно с актуализированным значением.
Примечание: если вам нужно отслеживать изменения в реальном времени, используйте событие
input вместо
change.
Отслеживание прямого ввода пользователя
Событие
input оповещает о любом изменении в строке ввода в момент его внесения, включая нажатия клавиш и вставку текста:
document.getElementById('numInput').addEventListener('input', function() {
console.log('Значение изменилось на: ', this.value); // Через консоль контролируем каждое изменение!
});
Это событие нужно проверять в разных браузерах, чтобы обеспечить максимальную совместимость.
Работа с атрибутом step
Атрибут
step определяет шаг изменения числовых значений:
<input type="number" id="numInput" step="any">
Если установить значение
"any", пользователи смогут вводить числа с десятичной дробью.
Перехватываем умные корректировки стрелками
Отслеживание увеличения значения с помощью стрелочных клавиш или других элементов также возможно:
$('#numInput').on('input keyup mouseup', function(e) {
if (e.type === 'keyup' || e.type === 'mouseup') {
if (this.value !== this.getAttribute('data-prev-value')) {
this.setAttribute('data-prev-value', this.value);
console.log('Значение скорректировано: ', this.value); // Теперь каждое изменение на виду!
}
} else if (e.type === 'input') {
console.log('Ввод значения: ', this.value); // Идёт печать!
}
});
Таким образом, мы сможем контролировать разные взаимодействия с полем ввода и сопоставлять текущее значение с предыдущим, проверяя его изменение.
Не привязывайтесь к событиям
Для более эффективной обработки событий используйте метод
.on() в jQuery:
$(document).ready(function() {
$(document).on('input keyup mouseup', '#numInput', function(e) {
// Мастерство обработки событий!
});
});
Привязка событий к
document позволяет работать со всеми элементами DOM, включая динамически создаваемые.
Визуализация
Событие
onchange можно сравнить с регулятором громкости на аудиоустройстве:
🎚️ 5 -> 6 // Громкость ПОВЫШЕНА
На практике, как только вы повернули регулятор, браузер включает музыку, отображая изменения:
inputElement.onchange = function() { alert('Сообщение о новой громкости!'); };
Даже малые изменения положения регулятора в итоге включат динамики:
До: Громкость 5 🔈🎶
После: Громкость 6 🔉🎵
Момент, когда вы отпускаете регулятор, аналогичен срабатыванию
onchange.
Обработка крайних случаев
При возникновении трудностей учтите следующее:
- Устанавливайте начальные значения и ограничения с помощью атрибутов
minи
maxдля повышения надёжности.
- Избегайте использования селекторов типа
$("input[type='number']")для оптимизации работы и поддержки в IE.
- Отображайте изменения в реальном времени, применяя реактивные компоненты или визуальные индикаторы для информирования пользователей.
- В обработчиках событий добавьте условные проверки, чтобы исключить ложные оповещения о изменениях.
Улучшения для производительности
Для увеличения быстродействия и эффективности кода применяйте проверенные методы:
- Делегирование событий уменьшает нагрузку на обработку.
- Применяйте техники троттлинга и дебаунсинга для контроля над частыми обновлениями.
- Во время разработки активно используйте
console.log()для тестирования и контроля работы событий.
Полезные материалы
<input>: Элемент ввода формы – HTML: HyperText Markup Language | MDN— Подробная документация по элементу
<input>в HTML.
<input type="number"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN— Детальное описание работы с числовыми типами ввода.
Событие onchange— Примеры и описание использования
onchange.
События: change, input, cut, copy, paste— Подробный подход к различным поведениям событий, включая
onchange.
EventTarget: метод addEventListener() – Web APIs | MDN— Инструкции по управлению и связыванию событий с помощью
addEventListener.
Новые вопросы 'html+input+onchange' – Stack Overflow— Опыт и решения других разработчиков, связанные с
onchangeв HTML.
Javascript – Порядок событий— Анализ порядка срабатывания событий в JavaScript и их влияния на обработку
onchange.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер